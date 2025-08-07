FCÅìµþDFÌÚÂ¼À¿Æó¤Î¿·Å·ÃÏ¤Ï¥¦¥§¥¹¥Æ¥ë¥í¡¼¤«¡Äº£Æü¤Ë¤â¥Ù¥ë¥®¡¼ÅþÃå¤È¸½ÃÏÊóÆ»
¡¡¥Ù¥ë¥®¡¼¥á¥Ç¥£¥¢¡ØHLN¡Ù¤Ï7Æü¡¢FCÅìµþDFÌÚÂ¼À¿Æó¤¬Æ±Æü¤Ë¥Ù¥ë¥®¡¼¤ËÅþÃå¤·¡¢º£½µ¸åÈ¾¤Ë¤â¥¦¥§¥¹¥Æ¥ë¥í¡¼¤Ø¤Î²ÃÆþ¤Ë¸þ¤±¤Æ¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¦¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡ÌÚÂ¼¤Ï¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢º£·î5Æü¤Ë³¤³°°ÜÀÒ¤Î¤¿¤á¤ËFCÅìµþ¤òÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£º£µ¨¸ø¼°Àï¤ÏJ1¥ê¡¼¥°Àï9»î¹ç¡¢¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×3»î¹ç¡¢Å·¹ÄÇÕ1»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¥Ù¥ë¥®¡¼¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÌÚÂ¼¤Î¿·Å·ÃÏ¤Ï¥¦¥§¥¹¥Æ¥ë¥í¡¼¤À¤È¤¤¤¦¡£¡ØHLN¡Ù¤Ï7Æü¤Ë¥Ù¥ë¥®¡¼¤ØÅþÃå¤·¡¢º£½µÃæ¤Ë¤â¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤À¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î¡Ø¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¡Ù¤Ï¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬8Æü¤ÎÍ½Äê¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ë¾Ü¤·¤¤¥µ¥·¥ã¡¦¥¿¥Ü¥ê¥¨¥ê»á¤Î¾ðÊó¤È¤·¤Æ¡¢°ÜÀÒ¶â¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤·Á¤Ç¤Î²ÃÆþ¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¦¥§¥¹¥Æ¥ë¥í¡¼¤Ë¤Ï¸µ¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤ÎFWºäËÜ°ìºÌ¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³«Ëë2»î¹ç¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç1¾¡1ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌÚÂ¼¤Ï¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢º£·î5Æü¤Ë³¤³°°ÜÀÒ¤Î¤¿¤á¤ËFCÅìµþ¤òÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£º£µ¨¸ø¼°Àï¤ÏJ1¥ê¡¼¥°Àï9»î¹ç¡¢¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×3»î¹ç¡¢Å·¹ÄÇÕ1»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¥Ù¥ë¥®¡¼¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÌÚÂ¼¤Î¿·Å·ÃÏ¤Ï¥¦¥§¥¹¥Æ¥ë¥í¡¼¤À¤È¤¤¤¦¡£¡ØHLN¡Ù¤Ï7Æü¤Ë¥Ù¥ë¥®¡¼¤ØÅþÃå¤·¡¢º£½µÃæ¤Ë¤â¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤À¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î¡Ø¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¡Ù¤Ï¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬8Æü¤ÎÍ½Äê¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ë¾Ü¤·¤¤¥µ¥·¥ã¡¦¥¿¥Ü¥ê¥¨¥ê»á¤Î¾ðÊó¤È¤·¤Æ¡¢°ÜÀÒ¶â¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤·Á¤Ç¤Î²ÃÆþ¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¦¥§¥¹¥Æ¥ë¥í¡¼¤Ë¤Ï¸µ¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤ÎFWºäËÜ°ìºÌ¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³«Ëë2»î¹ç¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç1¾¡1ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£