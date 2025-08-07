¥¢¥Ê¡¦¥Ç¡¦¥¢¥ë¥Þ¥¹¡¢7Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍèÆü¤Ç¡Ö¥¸¥Ö¥êÈþ½Ñ´Û¡×³Ú¤·¤à¡¡½ÀÆ»Ãå»Ñ¤Ç¶À³«¤¤â¡ª
¡¡8·î22Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë±Ç²è¡Ø¥Ð¥ì¥ê¡¼¥Ê¡§The World of John Wick¡Ù¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢¼ç±é¤Î¥¢¥Ê¡¦¥Ç¡¦¥¢¥ë¥Þ¥¹¤È¥ì¥ó¡¦¥ï¥¤¥º¥Þ¥ó´ÆÆÄ¤¬ÍèÆü¡£7Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ë¤Æ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤È¸òÎ®¤·¤¿¤Û¤«¡¢ÉñÂæ°§»¢¤Ç¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿½ÀÆ»²È¡¦³ÑÅÄ²Æ¼Â¤È¤È¤â¤Ë¶À³«¤¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþ¤·¤¹¤®¤ë¥¢¥Ê¡¦¥Ç¡¦¥¢¥ë¥Þ¥¹¡¢ÆüËÜ¹ßÎ×¡ª¡¡¥ì¥¢¤Ê½ÀÆ»Ãå¥·¥ç¥Ã¥È¤â!!
¡¡¥¥¢¥Ì¡¦¥ê¡¼¥ô¥¹¼ç±é¡Ø¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¡Ù¥·¥ê¡¼¥ºÂè3ºî¡Ø¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¡§¥Ñ¥é¥Ù¥é¥à¡Ù¡Ê2019¡Ë¤È¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤·¤¿»þ·ÏÎó¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ëËÜºî¤Ï¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿ÁÈ¿¥¥ë¥¹¥«¡¦¥í¥Þ¤Ç»¦¤·¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤òËá¤¤¤¿¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¥¤¥ô¡Ê¥¢¥Ê¡Ë¤¬¡¢ÍÄ¤¤º¢¤Ë»¦¤µ¤ì¤¿Éã¿Æ¤ÎÉü½²¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ëÊª¸ì¡£
¡¡¤â¤È¤â¤È¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥¢¥Ê¤Ï¡¢¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¾¯¤·¶ÛÄ¥´¶¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤òºî¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤È½Ð±é¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥¤¥ô¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤¿¤³¤È¤Ç¡ÖºîÉÊºî¤ê¤Ï¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¥¢¥Ì¤âËÜºî¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¥¥¢¥Ì¤Ï°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤Êý¡£¶¦±é¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤âËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¯¤Æ¡¢¿´¤¬¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«¶Ë¤á¤ë»þ´Ö¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡×¤È¶¦±é¤·¤Æ´¶¤¸¤¿°õ¾Ý¤ò¡£¥¥¢¥Ì¤È¤Î»£±Æ¤ò¡Ö1ÉÃ1ÉÃËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ó¤À¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥¢¥Ê¤Ïº£²ó¤¬7Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍèÆü¡£¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯Íè¤é¤ì¤Ê¤¯¤ÆÎø¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂÔË¾¤ÎºÆÍèÆü¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢ÅþÃå¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡Ö³¹¤òÊâ¤²ó¤Ã¤¿¤ê¡¢¿À¼Ò¤ä¤ª»û¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢º£²ó¤Ï¡Ø¥¸¥Ö¥êÈþ½Ñ´Û¡Ù¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ÈþÌ£¤·¤¤¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Î¿©»ö¤â»Ë¾åºÇ¹â¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê·Á¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¡¢½À½Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ò°ÊÁ°¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦³ÑÅÄ¤¬ÅÐ¾ì¡£ËÜºî¤Î·àÃæ¤Ë¤¢¤ë¡¢¼«Ê¬¤è¤êÂç¤¤ÊÁê¼ê¤òÅê¤²Èô¤Ð¤¹¥¤¥ô¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡ÖÎÏ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿±Ç²è¤Ç¤·¤¿¡×¤È³Ø¤ó¤À¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¤ä¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï½ÀÆ»¤Ë¤âÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¥¤¥ô¤ÏÆ¬¤Ç¹Í¤¨¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¯¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê³ÑÅÄ¤«¤é¡¢¥¢¥Ê¤È´ÆÆÄ¤Ë½ÀÆ»Ãå¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¤½¤ì¤ò±©¿¥¤Ã¤¿»Ñ¤ÇËÜºî¤Î¥Ò¥Ã¥È¤òµ§´ê¤·¤Æ¶À³«¤¤ò¹Ô¤¤¡¢¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤¼¤Ò±Ç²è¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡
¡¡±Ç²è¡Ø¥Ð¥ì¥ê¡¼¥Ê¡§The World of John Wick¡Ù¤Ï¡¢8·î22Æü¸ø³«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþ¤·¤¹¤®¤ë¥¢¥Ê¡¦¥Ç¡¦¥¢¥ë¥Þ¥¹¡¢ÆüËÜ¹ßÎ×¡ª¡¡¥ì¥¢¤Ê½ÀÆ»Ãå¥·¥ç¥Ã¥È¤â!!
¡¡¥¥¢¥Ì¡¦¥ê¡¼¥ô¥¹¼ç±é¡Ø¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¡Ù¥·¥ê¡¼¥ºÂè3ºî¡Ø¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¡§¥Ñ¥é¥Ù¥é¥à¡Ù¡Ê2019¡Ë¤È¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤·¤¿»þ·ÏÎó¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ëËÜºî¤Ï¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿ÁÈ¿¥¥ë¥¹¥«¡¦¥í¥Þ¤Ç»¦¤·¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤òËá¤¤¤¿¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¥¤¥ô¡Ê¥¢¥Ê¡Ë¤¬¡¢ÍÄ¤¤º¢¤Ë»¦¤µ¤ì¤¿Éã¿Æ¤ÎÉü½²¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ëÊª¸ì¡£
¡¡¥¥¢¥Ì¤âËÜºî¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¥¥¢¥Ì¤Ï°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤Êý¡£¶¦±é¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤âËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¯¤Æ¡¢¿´¤¬¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«¶Ë¤á¤ë»þ´Ö¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡×¤È¶¦±é¤·¤Æ´¶¤¸¤¿°õ¾Ý¤ò¡£¥¥¢¥Ì¤È¤Î»£±Æ¤ò¡Ö1ÉÃ1ÉÃËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ó¤À¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥¢¥Ê¤Ïº£²ó¤¬7Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍèÆü¡£¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯Íè¤é¤ì¤Ê¤¯¤ÆÎø¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂÔË¾¤ÎºÆÍèÆü¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢ÅþÃå¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡Ö³¹¤òÊâ¤²ó¤Ã¤¿¤ê¡¢¿À¼Ò¤ä¤ª»û¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢º£²ó¤Ï¡Ø¥¸¥Ö¥êÈþ½Ñ´Û¡Ù¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ÈþÌ£¤·¤¤¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Î¿©»ö¤â»Ë¾åºÇ¹â¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê·Á¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¡¢½À½Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ò°ÊÁ°¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦³ÑÅÄ¤¬ÅÐ¾ì¡£ËÜºî¤Î·àÃæ¤Ë¤¢¤ë¡¢¼«Ê¬¤è¤êÂç¤¤ÊÁê¼ê¤òÅê¤²Èô¤Ð¤¹¥¤¥ô¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡ÖÎÏ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿±Ç²è¤Ç¤·¤¿¡×¤È³Ø¤ó¤À¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¤ä¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï½ÀÆ»¤Ë¤âÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¥¤¥ô¤ÏÆ¬¤Ç¹Í¤¨¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¯¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê³ÑÅÄ¤«¤é¡¢¥¢¥Ê¤È´ÆÆÄ¤Ë½ÀÆ»Ãå¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¤½¤ì¤ò±©¿¥¤Ã¤¿»Ñ¤ÇËÜºî¤Î¥Ò¥Ã¥È¤òµ§´ê¤·¤Æ¶À³«¤¤ò¹Ô¤¤¡¢¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤¼¤Ò±Ç²è¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡
¡¡±Ç²è¡Ø¥Ð¥ì¥ê¡¼¥Ê¡§The World of John Wick¡Ù¤Ï¡¢8·î22Æü¸ø³«¡£