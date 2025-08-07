¸µÇµÌÚºä46¡¦À¶µÜ¥ì¥¤¡¢¡È¿·¤·¤¤Àëºà¼Ì¿¿¡É¤ò¸ø³«¡¡¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î³èÆ°¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤È´üÂÔ¤ÎÀ¼
¡¡¸µÇµÌÚºä46¤ÎÀ¶µÜ¥ì¥¤¤¬7Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡È¿·¤·¤¤Àëºà¼Ì¿¿¡É¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¶µÜ¥ì¥¤¤Î¡È¿·¤·¤¤Àëºà¼Ì¿¿¡É
¡¡À¶µÜ¤ÏºòÇ¯7·î¤ËÇµÌÚºä46¤òÂ´¶È¡£¤½¤Î¸å¡¢É½Î©¤Ã¤¿³èÆ°¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£·î1Æü¤ËÇÛ¿®¤·¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Æ¡¢º´Æ£Ëþ½Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¸ø±é¡Ø-Â¨¶½-·à¡¢º´Æ£Ëþ½Õ2025¡Ù¡Ê9·î5Æü¡Á7Æü¡¿Åìµþ¡¦À¾¿·½É¥Ê¥ë¥²¥¡Ë¤Ø¤Î½Ð±é¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤Àëºà¼Ì¿¿¡×¤È¤·¤Æ2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Ö¸ª¤ÎÎÏ¤ÎÈ´¤±¤¿¤³¤Î¼Ì¿¿¤¬º£¤Î¼«Ê¬¤Ë¿´ÃÏ¤¬¤è¤¯¤Æ¡¢Âô»³»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Ãæ¤«¤é¡¢Áª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê2ËçÌÜ¤Ï¤ª¤Þ¤±¤Ç¤¹¡Ë¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¼«Á³¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¥«¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Çò¥·¥ã¥Ä¤ËÇò¥¹¥«¡¼¥È¤È¤¤¤¦ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥ª¡¼¥ë¥Û¥ï¥¤¥È¥³¡¼¥Ç¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀÀ¶µÜ¤Î»Ñ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¿·¤·¤¤Àëºà¼Ì¿¿¡¢¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¡×¡ÖÇò¥·¥ã¥Ä¤ËÇò¥¹¥«¡¼¥È¤Î¥ª¡¼¥ëÇò¥³¡¼¥Ç²Ä°¦¤¤¡Á¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î³èÆ°¤¬³Ú¤·¤ß¤À¡¼¡¼¡¼¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¸½»þÅÀ¤Ç»öÌ³½ê½êÂ°¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ê³èÆ°ÂÎÀ©¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤À¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÀ¶µÜ¥ì¥¤¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷seimiyarei_2403¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¶µÜ¥ì¥¤¤Î¡È¿·¤·¤¤Àëºà¼Ì¿¿¡É
¡¡À¶µÜ¤ÏºòÇ¯7·î¤ËÇµÌÚºä46¤òÂ´¶È¡£¤½¤Î¸å¡¢É½Î©¤Ã¤¿³èÆ°¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£·î1Æü¤ËÇÛ¿®¤·¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Æ¡¢º´Æ£Ëþ½Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¸ø±é¡Ø-Â¨¶½-·à¡¢º´Æ£Ëþ½Õ2025¡Ù¡Ê9·î5Æü¡Á7Æü¡¿Åìµþ¡¦À¾¿·½É¥Ê¥ë¥²¥¡Ë¤Ø¤Î½Ð±é¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤Àëºà¼Ì¿¿¡×¤È¤·¤Æ2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Ö¸ª¤ÎÎÏ¤ÎÈ´¤±¤¿¤³¤Î¼Ì¿¿¤¬º£¤Î¼«Ê¬¤Ë¿´ÃÏ¤¬¤è¤¯¤Æ¡¢Âô»³»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Ãæ¤«¤é¡¢Áª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê2ËçÌÜ¤Ï¤ª¤Þ¤±¤Ç¤¹¡Ë¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¼«Á³¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¥«¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¸½»þÅÀ¤Ç»öÌ³½ê½êÂ°¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ê³èÆ°ÂÎÀ©¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤À¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÀ¶µÜ¥ì¥¤¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷seimiyarei_2403¡Ë