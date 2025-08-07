¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¡Ø¥¥Æ¥ì¥ÄÂçÉ´²Ê¡ÙÆ£»Ò¡¦F¡¦ÉÔÆóÍº¤ÎÌ¾ºî¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤Î½ñÅ¹¥Õ¥§¥¢¡¢¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤ËÆÃÀ½¥¯¥ê¥¢¤·¤ª¤êÁ´10¼ï
¡¡Æ£»ÒŽ¥£ÆŽ¥ÉÔÆóÍº¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÌ¾ºî¤Î¿ô¡¹¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë½ñÅ¹¥Õ¥§¥¢¡ØÆ£»Ò¡¦F¡¦ÉÔÆóÍº S¡Ê¤¹¤³¤·¡Ë¡úF¡Ê¤Õ¤·¤®¡Ë¤ÊÀ¤³¦¡×¤¬7Æü¡¢Á´¹ñ¤Î¥Õ¥§¥¢»²²Ã½ñÅ¹¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£ÂÐ¾Ý¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹1ºý¹ØÆþ¤Ç¡¢»ÈÍÑ»þ¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ËÜ¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¥¯¥ê¥¢¤·¤ª¤ê¡Ö²Æ¿§¥Ý¥Ã¥×¡ª¥Ö¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥«¡¼¡ÊÁ´10¼ï¡Ë¡×¤¬1Ëç¤â¤é¤¨¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Ë¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¤Ë¥¨¥¹¥Ñ¡¼ËâÈþ¡Ä¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤Î¥¯¥ê¥¢¤·¤ª¤ê
¡¡¡Ö²Æ¿§¥Ý¥Ã¥×¡ª¥Ö¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥«¡¼¡ÊÁ´10¼ï¡Ë¡×¤Ï¡¢¥Õ¥§¥¢ÂÐ¾ÝºîÉÊ¤ÎËÜÊ¸¤«¤é¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿ÍÍ»Ò¤ò¡¢²Æ¤é¤·¤¤¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤È¥¯¥ê¥¢ÁÇºà¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¡£¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¤¬4ÊÁ¡¢¡Ø¥Á¥ó¥×¥¤¡Ù¡Ø¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¡Ù¡ØT¡¦P¡Ê¥¿¥¤¥à¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¡Ë¤Ü¤ó¡Ù¡Ø21¥¨¥â¥ó¡Ù¡Ø¥¥Æ¥ì¥ÄÂçÉ´²Ê¡Ù¡Ø¥¨¥¹¥Ñ¡¼ËâÈþ¡Ù¤¬³Æ1ÊÁ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ¥Õ¥§¥¢¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯²Æ¤Ë´©¹Ô50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¤Ë¡¢¡Ø¥¨¥¹¥Ñ¡¼ËâÈþ¡Ù¡¢¡Ø¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¡Ù¡¢¤½¤·¤Æº£Ç¯Ï¢ºÜ40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ø¥Á¥ó¥×¥¤¡Ù¤Ê¤É7ºîÉÊ¤Ë¡¢Æ£»Ò¡¦F¡¦ÉÔÆóÍºÀ¸ÃÂ90¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ´©¹Ô¤µ¤ì¤¿Áª½¸¡¢¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥ÈËÜ¤ò²Ã¤¨¤¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¡£
