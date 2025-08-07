¾¾²¼Þ«Ê¿¡¢·ëº§È¯É½¸å½é¤Î¸ø¤Î¾ì ¡ÈÍÄÃÕ±à»ù¥µ¥¤¥º¡É¤Î¥Í¥¯¥¿¥¤¤Ë¡ÖÏÂ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾¾²¼Þ«Ê¿¤¬7Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø±ó¤¤»³¤Ê¤ß¤Î¸÷¡Ù´°À®ÈäÏªÉñÂæ°§»¢¤Ë¡¢¹À¥¤¹¤º¡¢Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¡¢µÈÅÄÍÓ¡¢»°±ºÍ§ÏÂ¡¢ÀÐÀî·Ä´ÆÆÄ¤È¶¦¤Ë½ÐÀÊ¡£¾¾²¼¤Ï7·î27Æü¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢½é¤Î¸ø¤Î¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉ×ÉØÌò¤ò±é¤¸¤¿¹À¥¤¹¤º¡õ¾¾²¼Þ«Ê¿
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢1989Ç¯¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹ºÇ¹â¤ÎÊ¸³Ø¾Þ¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥Ã¥«¡¼¾Þ¡¢2017Ç¯¤Ë¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¸³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢Æó¤Ä¤ÎÀ¤µª¤òÂåÉ½¤¹¤ë¾®Àâ²È¤È¤Ê¤Ã¤¿¥«¥º¥ª¡¦¥¤¥·¥°¥í¤ÎÄ¹ÊÔ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤Ç¤¢¤ëÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò¡¢ÀÐÀî´ÆÆÄ¤¬±Ç²è²½¡£1950Ç¯ÂåÄ¹ºê¤È1980Ç¯Âå¥¤¥®¥ê¥¹¤òÀ¸¤¤ë3¿Í¤Î½÷¤¿¤Á¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¿¿¼Â¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¹À¥±é¤¸¤ë½ïÊý±Ù»Ò¤ÎÉ×¡¦ÆóÏºÌò¤Î¾¾²¼¤Ï¡¢ËÜºî¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤¿Âè78²ó¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖËÍ¡¢¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ª¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¿§¤ó¤ÊÊý¤¬³§¤µ¤óÎ©¤Ã¤ÆÇï¼ê¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¶Ë¤Þ¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢µã¤¯°ìÊâ¼êÁ°¤Ç¡×¤È¹ðÇò¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¥Ñ¥Ã¤È¡Ê¶¦±é¤Î¡Ë³§¤µ¤ó¤ò¸«¤¿¤é¡¢¥¹¥Ã¤ÈÑÛ¡¹¤·¤¤¤ª´é¤ÇÇï¼ê¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ°ì¿Í¤¬µã¤¤¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¥°¥Ã¤È´®¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤Î¾õ¶·¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹À¥¤È¤Î¶¦±é¤ÎÏÃÂê¤Ç¤Ï¡¢¹À¥¤¬¡Ö¥Í¥¯¥¿¥¤¤ò¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£·ë¤ó¤À¤³¤È¤Ê¤¯¤Æ¡¢²¿²ó¤âÎý½¬¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤È±Ù»Ò¤¬ÆóÏº¤Ë¥Í¥¯¥¿¥¤¤òÃå¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤ò½Ò²û¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¿È¤Î²ó¤ê¤Î¤³¤È¤Ï±Ù»Ò¤µ¤ó¤¬½àÈ÷¤·¤¿¤ê¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÉÁ¼Ì¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÈÖ¤À¤±ÍÄÃÕ±à»ù¤¯¤é¤¤¤Î¤³¤ó¤Ê¤ËÃ»¤¤¥Í¥¯¥¿¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È¥Í¥¯¥¿¥¤¤Ë´·¤ì¤Ê¤¤¹À¥¤¬¡¢¶»¤Î¾å¤Ç½ª¤ï¤ë¤Û¤É¤ÎÃ»¤µ¤Ë·ë¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¾¾²¼¤Ï¡ÖÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¤Î¶ÛÄ¥´¶¤¬¤º¤Ã¤ÈÉº¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¤½¤ÎÆü¤â»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤³¤ì¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¼ê¤ÇÃ»¤µ¤òÉ½¸½¤·¡¢¡Ö°ìµ¤¤ËÏÂ¤ß¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤Í¡¢¤¢¤½¤³¤Ç¡×¤È²ó¸Ü¡£¹À¥¤Ï¡Ö¡Ê¥Í¥¯¥¿¥¤¤Ï¥«¥á¥é¤Ë¡Ë±Ç¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤¤¤¤¤«¤Ê¡¢¤È¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤ª¼Çµï¤Î¼ÙËâ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¿»ö¤â¤Ê¤¤¤«¤Î¤è¤¦¤Ê´é¤Ç¾¾²¼¤µ¤ó¤âÂ³¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤¤¿Í¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÉñÂæ°§»¢¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¤Ï¡¢µî¤êºÝ¤Ë¾¾²¼¤¬ÊóÆ»¿Ø¤«¤é¡Ö·ëº§¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë°ìËë¤â¡£½À¤é¤«¤¯Èù¾Ð¤ó¤À¾¾²¼¤Ï¡¢Æ¬¤ò²¼¤²¤Æ²ñ¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡±Ç²è¡Ø±ó¤¤»³¤Ê¤ß¤Î¸÷¡Ù¤Ï¡¢9·î5Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉ×ÉØÌò¤ò±é¤¸¤¿¹À¥¤¹¤º¡õ¾¾²¼Þ«Ê¿
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢1989Ç¯¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹ºÇ¹â¤ÎÊ¸³Ø¾Þ¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥Ã¥«¡¼¾Þ¡¢2017Ç¯¤Ë¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¸³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢Æó¤Ä¤ÎÀ¤µª¤òÂåÉ½¤¹¤ë¾®Àâ²È¤È¤Ê¤Ã¤¿¥«¥º¥ª¡¦¥¤¥·¥°¥í¤ÎÄ¹ÊÔ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤Ç¤¢¤ëÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò¡¢ÀÐÀî´ÆÆÄ¤¬±Ç²è²½¡£1950Ç¯ÂåÄ¹ºê¤È1980Ç¯Âå¥¤¥®¥ê¥¹¤òÀ¸¤¤ë3¿Í¤Î½÷¤¿¤Á¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¿¿¼Â¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹À¥¤È¤Î¶¦±é¤ÎÏÃÂê¤Ç¤Ï¡¢¹À¥¤¬¡Ö¥Í¥¯¥¿¥¤¤ò¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£·ë¤ó¤À¤³¤È¤Ê¤¯¤Æ¡¢²¿²ó¤âÎý½¬¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤È±Ù»Ò¤¬ÆóÏº¤Ë¥Í¥¯¥¿¥¤¤òÃå¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤ò½Ò²û¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¿È¤Î²ó¤ê¤Î¤³¤È¤Ï±Ù»Ò¤µ¤ó¤¬½àÈ÷¤·¤¿¤ê¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÉÁ¼Ì¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÈÖ¤À¤±ÍÄÃÕ±à»ù¤¯¤é¤¤¤Î¤³¤ó¤Ê¤ËÃ»¤¤¥Í¥¯¥¿¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È¥Í¥¯¥¿¥¤¤Ë´·¤ì¤Ê¤¤¹À¥¤¬¡¢¶»¤Î¾å¤Ç½ª¤ï¤ë¤Û¤É¤ÎÃ»¤µ¤Ë·ë¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¾¾²¼¤Ï¡ÖÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¤Î¶ÛÄ¥´¶¤¬¤º¤Ã¤ÈÉº¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¤½¤ÎÆü¤â»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤³¤ì¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¼ê¤ÇÃ»¤µ¤òÉ½¸½¤·¡¢¡Ö°ìµ¤¤ËÏÂ¤ß¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤Í¡¢¤¢¤½¤³¤Ç¡×¤È²ó¸Ü¡£¹À¥¤Ï¡Ö¡Ê¥Í¥¯¥¿¥¤¤Ï¥«¥á¥é¤Ë¡Ë±Ç¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤¤¤¤¤«¤Ê¡¢¤È¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤ª¼Çµï¤Î¼ÙËâ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¿»ö¤â¤Ê¤¤¤«¤Î¤è¤¦¤Ê´é¤Ç¾¾²¼¤µ¤ó¤âÂ³¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤¤¿Í¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÉñÂæ°§»¢¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¤Ï¡¢µî¤êºÝ¤Ë¾¾²¼¤¬ÊóÆ»¿Ø¤«¤é¡Ö·ëº§¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë°ìËë¤â¡£½À¤é¤«¤¯Èù¾Ð¤ó¤À¾¾²¼¤Ï¡¢Æ¬¤ò²¼¤²¤Æ²ñ¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡±Ç²è¡Ø±ó¤¤»³¤Ê¤ß¤Î¸÷¡Ù¤Ï¡¢9·î5Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£