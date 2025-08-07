¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬°Ì´¤Î5Ï¢ÇÔ¡¡½é²ó3ÅÀÀè¹Ô¤«¤éµÕÅ¾Éé¤±¡¡Ãù¶â3¤Ç³ÚÅ·¤È2¡¦5¥²¡¼¥àº¹¤Ë
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹3¡½7³ÚÅ·¡Ê2025Ç¯8·î7Æü¡¡³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬°Ì´¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¤Ç¡¢º£µ¨2ÅÙÌÜ¤Î5Ï¢ÇÔ¡£Æ±°ì¥«¡¼¥É3Ï¢ÇÔ¤âº£µ¨2ÅÙÌÜ¤ÇÃù¶â¤¬3¤Ë¤Þ¤Ç¸º¤ê¡¢4°Ì¡¦³ÚÅ·¤Ë2¡¦5¥²¡¼¥àº¹¤Ë¤Þ¤ÇÇ÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡½é²ó1»àËþÎÝ¤Ç¹âÂ´12Ç¯ÌÜ¡¢ÄÌ»»928»î¹çÌÜ¤Î½Ð¾ì¤Ç½é¤á¤Æ5ÈÖ¤ËºÂ¤Ã¤¿¼ã·î¤¬¡¢³ÚÅ·ÀèÈ¯¡¦Áñ»Ê¤«¤éÆóÎÝ¼ê¤Î¥°¥é¥Ö¤òÃÆ¤¯ÀèÀ©¤ÎÅ¬»þÆâÌîÂÇ¡£¡Ö²¿¤È¤«ÀèÀ©ÅÀ¤¬¼è¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ËÈô¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡£¥Á¡¼¥à39¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ö¤ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤È¡¢Ï¢Â³²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê3ÅÀ¤òÀè¼è¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¡¦µÜ¾ë¤Ï2»à¤«¤é3Ï¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ1ÅÀ¤ò¼º¤¦¤Ê¤É¡¢½é²ó¤À¤±¤Ç29µå¤òÅê¤¸¤ë¶ì¤·¤¤Î©¤Á¾å¤¬¤ê¡£·ë²ÌÅª¤Ë5²ó6°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¡¢µß±ç¿Ø¤Ë¸å¤òÂ÷¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢7²ó¤Ë3ÈÖ¼ê¡¦´äºê¤¬1»àËþÎÝ¤ÇÂ¼ÎÓ¤ËÆ±ÅÀ¤Îº¸Á°Å¬»þÂÇ¤ò¸¥¾å¡£Â³¤¯8²ó¡¢¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¥Ú¥ë¥É¥â¤¬1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¾®¶¿¤Ë·è¾¡¤Îº¸±Û¤¨Å¬»þÆóÎÝÂÇ¤ò¸¥¾å¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢4ÅÀ¤ò¾¡¤Á±Û¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡7²ó¤Ë1»Íµå¤È3Ï¢ÂÇ¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÇþÃ«¤ÎÅðÎÝ»à¤â¤¢¤Ã¤ÆÌµÆÀÅÀ¡£8²ó¤â1»à»°ÎÝ¤Ç¹ÈÎÓ¤¬±¦Èô¤Ë¤¿¤ª¤ì¡¢ËÜÎÝÀ¸´Ô¤òÁÀ¤Ã¤¿»°Áö¡¦ÂçÎ¤¤âËÜÎÝ¤Ç¥¿¥Ã¥Á¥¢¥¦¥È¤Ë¡£·ë²ÌÅª¤Ë½é²ó¤Î3ÅÀ°Ê¹ß¤ÏÌµÆÀÅÀ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢Ï¢Ìë¤Î½ªÈ×µÕÅ¾Éé¤±¤ò¾·¤¤¤¿¡£