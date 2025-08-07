»²±¡ÁªÌµ¸úÉ¼ÉÔÀµ¿åÁý¤·¡¡Åìµþ¡¦ÂçÅÄ¶è¤¬²ñ¸«¡Ö¿åÁý¤·½èÍý¡×Ê£¿ô¿¦°÷¤¬¤ä¤ê¤È¤ê¤·È½ÃÇ¤«
Àè·î¤Î»²±¡Áª¤Ç¡¢Åìµþ¡¦ÂçÅÄ¶è¤ÎÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤¬Ìµ¸úÉ¼¤òÂçÎÌ¤ËÉÔÀµ¤Ë¿åÁý¤·¤·¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢¶è¤Ï7ÆüÌë¡¢²ñ¸«¤ò³«¤¡¢¡Ö¿åÁý¤·½èÍý¡×¤ÎÈ½ÃÇ¤ÏÊ£¿ô¤Î¿¦°÷¤¬¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÅÄ¶è¡¡ÎëÌÚ¾½²í¶èÄ¹
¡Ö¶èÄ¹¤È¤·¤Æ¿´¤è¤ê¿¼¤¯¤ª¤ï¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£À¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
ÂçÅÄ¶è¤Ï7ÆüÌë¡¢²ñ¸«¤Ç¼Õºá¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»²±¡Áª¤ÎÉ¼¤Î½¸·×¤ÎºÝ¡¢¶è¤ÎÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤¬Ìµ¸úÉ¼¤ª¤è¤½2600É¼¤òÉÔÀµ¤Ë¿åÁý¤·½èÍý¤·¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¡Ö¿åÁý¤·¡×¤ÏÉÔºß¼ÔÅêÉ¼¤ò¸í¤Ã¤ÆÆó½Å·×¾å¤·¤¿¤¿¤á¤ËÀ¸¤¸¤¿½¸·×¿ô¤È¼ÂºÝ¤ÎÅêÉ¼¿ô¤Î¿©¤¤°ã¤¤¤Î¤Ä¤¸¤Ä¤Þ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤¿¤á¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢7Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¿·¤¿¤Ë¡¢Áª´É¤Î»öÌ³¶ÉÄ¹¤¬Åê³«É¼Æü¤«¤é2Æü¸å¤Ë¿åÁý¤·¤Î»ö¼Â¤òÇÄ°®¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£·î4Æü¡¢¶è¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ë¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤Þ¤ÇÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»öÌ³¶ÉÄ¹¤Ï¡¢ÅêÉ¼ÍÑ»æ¤Î¸íÁ÷ÉÕ¤Î»ö¸åÂÐ±þ¤Ê¤É¤ËÄÉ¤ï¤ì¡Ö»þ´ÖÅªÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¿åÁý¤·½èÍý¡×¤ÎÈ½ÃÇ¤ÏÊ£¿ô¤Î¿¦°÷¤¬¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¶è¤ÏÆâÉôÄ´ºº¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤Ê¤É¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£