²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¡¡¹ÎÍ¤¬£³Ç¯Ï¢Â³¤Î²Æ½éÀïÆÍÇË¡¡µÕÅ¾¤Ç°°Àî»ÖÊ÷¤ò²¼¤¹¡¡Âç²ñ»Ë¾åºÇ¤âÃÙ¤¤³«»Ï¤Î¥²¡¼¥à¤ÇÄìÎÏ¤òÈ¯´ø
¡¡¡ÖÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¡¦£±²óÀï¡¢¹ÎÍ£³¡Ý£±°°Àî»ÖÊ÷¡×¡Ê£·Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë
¡¡¹ÎÍ¤¬µÕÅ¾¤Ç°°Àî»ÖÊ÷¤ò²¼¤·¡¢£³Ç¯Ï¢Â³¤Ç²Æ¤Î¹Ã»Ò±à½éÀï¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡²Æ¤Î¹Ã»Ò±à»Ë¾å¡¢ºÇ¤âÃÙ¤¤¸á¸å£·»þ£²£¹Ê¬¤Ë¥×¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¥²¡¼¥à¡£¹ÎÍ¤Ï»Í²ó¤Ë¼ººö¤«¤é¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤£±ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Ä¾¸å¤Ë¹â¶¶¤¬±¦Ãæ´Ö¤ØÂçÈôµå¤òÊü¤Á¡¢Å¨¼º¤Ë¾è¤¸¤Æ°ìµ¤¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ø¡£µÏ¿¤Ï»°ÎÝÂÇ¤È¼ººö¤È¤Ê¤ê¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÏ»²ó¤ËÁðÅç¤Îµ¾Èô¤Ç¾¡¤Á±Û¤¹¤È¡¢¼·²ó¤Ë¤âµ¾Èô¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£Åê¤²¤Æ¤ÏÀèÈ¯¤ÎËÙÅÄ¤¬¥Ü¡¼¥ë¤òÃúÇ«¤ËÄã¤á¤Ë½¸¤á¡¢£±¼ºÅÀ´°Åê¤È¹¥Åê¡££³£²Ç¯¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤¹°°Àî»ÖÊ÷¤ËÈ¿·â¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ°æÅ¯Ç·´ÆÆÄ¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÁª¼ê¤¬¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤Ï²¿¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê»î¹ç¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÖÁª¼ê¤¢¤ê¤¤Î¹â¹»Ìîµå¡¢¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¤¿¤¿¤¨¡¢¼¡Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌîµå¤ò¤ä¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¤Ë¤ÏÃæ°æ´ÆÆÄ¤¬¼èºàÂÐ±þ¤·¡¢£±·î¤ÎË½ÎÏ°Æ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö³Ø¹»¤¬È¯É½¤·¤¿ÄÌ¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¤Ï´èÄ¥¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÀ¸ÅÌ¤Î´èÄ¥¤ëÎÏ¤ò¿®¤¸¤¿¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢À¸ÅÌ¤ËÆ°ÍÉ¤Ï¡©¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë¡ÖÉáÃÊÄÌ¤êÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£