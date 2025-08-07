¡Ú¶Ã°Û¡Û¼ý³ÏÌÜÁ°¤Î¿·ÊÆ¤ËÇ÷¤ë¡ÈºÇ°¤Î¿¯Î¬À¸Êª¡É¡Ö¥Ê¥¬¥¨¥Ä¥ë¥Î¥²¥¤¥È¥¦¡×¡¡¿åÏ©¤ò¤Ó¤Ã¤·¤êÊ¤¤¦ÍÍ»Ò¤â¡ÄÀìÌç²È¡Ö½ë¤±¤ì¤Ð½ë¤¤¤Û¤ÉÁý¤¨¤ë¡×
¿åÏ©¤Î°ìÌÌ¤òÊ¤¤¦ÂçÎÌ¤Î¿åÁð¡£
Á´¤Æ¡ÈÆÃÄê³°ÍèÀ¸Êª¡É¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¿åÁð¤¬¡¢¹âÃÍ¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¿·ÊÆ¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¶²¤ì¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼èºà¤·¤¿¤Î¤ÏÀéÍÕ¡¦°õÀ¾»Ô¤ÎÊÆÇÀ²È¡¢º´Æ£¾¼É×¤µ¤ó¡Ê67¡Ë¡£
Åìµþ¥É¡¼¥à3¸ÄÊ¬¤ÎÅÄ¤ó¤Ü¤Ç¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤òºÏÇÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢8·î²¼½Ü¤Ë¼ý³Ï¤ò¹µ¤¨¤ëÃæ¡¢Æ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀéÍÕ¡¦°õÀ¾»Ô¤ÎÊÆÇÀ²È º´Æ£¾¼É×¤µ¤ó¡§
¤³¤ì¤¬¥Ê¥¬¥¨¥Ä¥ë¥Î¥²¥¤¥È¥¦¡£ÊüÃÖ¤¹¤ë¤ÈÂçÊÑ¡¢ÈË¿£ÎÏ¤¬¤¹¤´¤¤¡£
Çò¤¤²Ö¤òºé¤«¤»¤ëÆîÊÆ¸¶»º¤ÎÆÃÄê³°ÍèÀ¸Êª¡Ö¥Ê¥¬¥¨¥Ä¥ë¥Î¥²¥¤¥È¥¦¡×¡£
Ä¹¤¤¤Ä¤ë¤¬°ð¤ËÍí¤ß¤Ä¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¿·ÊÆ¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤Ë¤â±Æ¶Á¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
º´Æ£¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡ÊÀ¸»ºÎÌ¡Ë¸º¤ê¤Þ¤¹¤è¡¢¸º¼ý¤·¤Þ¤¹¡£ÍÜÊ¬¤¬µÛ¤ï¤ì¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡£°ìÈÖÉÝ¤¤¤Î¤Ï¡Ê¼ý³Ï»þ¤Ë¡Ëµ¡³£¤¬ÌÜµÍ¤Þ¤ê¤¹¤ë¤³¤È¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¿¢Êª¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¶Ã°ÛÅª¤ÊÈË¿£ÎÏ¤Ç¤¹¡£
ÎÙ¤Îº´ÁÒ»Ô¤Î¿åÏ©¤Ç¤Ï¶Ã¤¤Î¸÷·Ê¤¬¡£
¿åÏ©¤¬°ìÌÌ¡¢¼ÇÀ¸¤Î¤è¤¦¡£
¶õ¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â600¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êËä¤á¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤¼¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÇúÈ¯Åª¤ËÈË¿£¤¹¤ë¤Î¤«¡£
¿å¤ÎÃæ¤Ç¡¢Íí¤ß¹ç¤¦·Ô¤Èº¬¤Ã¤³¡¢·Ô¤«¤é¼¡¡¹¤Èº¬¤òÀ¸¤ä¤·Áý¿£¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÍýÍ³¤Ç¤¹¡£
ÇÀ¿å¾Ê¤Ë¤è¤ë¤ÈÊ¼¸Ë¡¦Æôºê»Ô¤Ç½é¤á¤ÆÄêÃå¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢2023Ç¯2·î¤Î»þÅÀ¤Ç25ÅÔÉÜ¸©¡¢´ØÅì¤Ç¤Ï°ñ¾ë¸©¤Ç¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÀìÌç²È¤ÏÄ¹¤¯Â³¤¯ÌÔ½ë¤¬ÇúÈ¯Åª¤ÊÁý¿£¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ê¥¬¥¨¥Ä¥ë¥Î¥²¥¤¥È¥¦¤ÎÀìÌç²È¡¦´Ý°æ±Ñ´´¤µ¤ó¡§
¤ä¤Ã¤Ñ¤ê´¨¤µ¤¬°ìÈÖ¸ú¤¯¡£Åß¾ì¤Ë¸Ï¤ì¤ë¡£½ë¤±¤ì¤Ð½ë¤¤¤Û¤ÉÀ¸°é´ü´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊQ.À¸Â©°è¤¬Áý¤¨¤ë²ÄÇ½À¤Ï¡©¡ËËÌ¸Â¤Ï¤É¤ó¤É¤óËÌ¤Ø¹Ô¤¯¤È»×¤¦¡£
ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÆ¤É¤³¤í¤ÎÅìËÌ¡¦Ê¡Åç¸©¤Þ¤Ç¤½¤ÎÀ¸Â©ÈÏ°Ï¤Ï³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡Öº¬¤Ã¤³¤ò¶î½ü¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¶î½ü¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¿å¤Î·ÐÏ©¤òËÜÅö¤Ë¥¼¥í¤Ë¶î½ü¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£º£¤Þ¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿¾ì½ê¤Ç¶î½ü¤¬´°Î»¤·¤¿Îã¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Èº´Æ£¤µ¤ó¤ÏÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÌñ²ð¤Ê¿åÁð¤¬¼ý³Ï¤òÂÔ¤Ä¿·ÊÆ¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÀéÍÕ¡¦°õÀ¾»Ô¤ÎÊÆÇÀ²È º´Æ£¾¼É×¤µ¤ó:
ÇÀÌô¤À¤±¤Ç60Ëü±ß¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÉáÄÌ¤Î½üÁðºÞ¤Ï°ð¤¬¸Ï¤ì¤Á¤ã¤¦¡£¤½¤ì¡ÊÆÃ¼ì¤ÊÇÀÌô¡Ë¤Ï°ð¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤â¸Ï¤ì¤Ê¤¤¡£¥Ê¥¬¥¨¥Ä¥ë¥Î¥²¥¤¥È¥¦¤À¤±Âà¼£¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
ÊÆ²Á³Ê¤¬¹â»ß¤Þ¤ê¤¹¤ëÃæ¡¢À¸»º¥³¥¹¥È¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¶²¤ì¤â¡£
¿¯Î¬¿¢Êª¤¬ÊÆºî¤ê¤ò¶¼¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£