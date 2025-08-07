¥Ð¥¤¥Ð¥¤¤ªºâÉÛ¡£iPhone¤Ò¤È¤Ä¤ÇÇ¯Îð³ÎÇ§¡¢¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿
º£Ç¯6·î¡¢iPhone¤äApple Watch¤Î¥¦¥©¥ì¥Ã¥Èµ¡Ç½¤Ë¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¡×¤¬ÄÉ²Ã¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¢ ÄÉ²Ã¤Î¼ê½ç¤Ï¤³¤Á¤é¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
·ëÏÀ: Æþ¤ì¤ÆÂ»¤Ï¤Ê¤·¡£iPhone¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥Éµ¡Ç½¡¢¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿
¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç½»Ì±É¼¤Î¼Ì¤·¤ä°õ´ÕÅÐÏ¿¾ÚÌÀ½ñ¤Ê¤É¡¢¾ÚÌÀ½ñ¤ò¼èÆÀ¤¹¤ëºÝ¤ËÊØÍø¡£¤¿¤À¡¢¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÈËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¤ÎÊØÍø¡É¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤Þ¤ÀÀè¤«¤â¡Ä¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¬¡¢¤Ä¤¤ÀèÆü¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÄ£¤Ï¼«¼£ÂÎ¤ä»ö¶È¼Ô¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥ÉÂÐÌÌ³ÎÇ§¥¢¥×¥ê¡×¤Ë¡¢iPhone¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¡ÊiOS18.5°Ê¾å¤òÅëºÜ¤·¤¿iPhone¤Î¤ß¡Ë¡£
¤â¤È¤â¤ÈËÜ¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï¡¢ÊªÍý¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤Ç¤ÎËÜ¿Í³ÎÇ§µ¡Ç½¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓiPhone¤ò¤«¤¶¤¹¤À¤±¤Ç¡¢¡ÊËÜ¿Í¤Î¾µÂú¤Î¤â¤È¡Ë»áÌ¾¤äÇ¯Îð¤Ê¤É¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤Ë³ÊÇ¼¤µ¤ì¤¿¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤â¤¦¤ªºâÉÛÍ×¤é¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡©
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢»ö¶È¼ÔÂ¦¤¬ËÜ¥¢¥×¥ê¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É&¤³¤Á¤é¤¬iPhone¤Î¥¦¥©¥ì¥Ã¥Èµ¡Ç½¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤òÆþ¤ì¤Æ¤µ¤¨¤¤¤ì¤Ð¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤äµï¼ò²°¤Ê¤É¤Ç¤ÎÇ¯Îð³ÎÇ§¤ÎºÝ¤Ë¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¤ªºâÉÛ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢¥«¡¼¥É¤Î¤Ê¤«¤«¤é¿ÈÊ¬¾Ú¤òÃµ¤·¤Æ¡Ä¤Î»þ´Ö¤¬Í×¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÆÉ¤ß¼è¤Ã¤¿¸Ä¿Í¾ðÊó¤Ï¥¢¥×¥ê¤äÃ¼Ëö¤ËÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£iPhone¤ÈiPhone¤ò¤«¤¶¤¹¤À¤±¤Ç¥µ¥¯¥Ã¤ÈºÑ¤ó¤¸¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢»ö¶È¼ÔÂ¦¤â¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤âÌµÂÌ¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¸º¤Ã¤Æ¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ëÄ£¤¬ÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ëÍøÍÑ¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢°Ê²¼¡£
¡¦¶âÍ»µ¡´Ø¤Ç¤Î¼è°ú¤Î¤¿¤á¤ÎËÜ¿Í³ÎÇ§»þ
¡¦·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Î·ÀÌó¤Î¤¿¤á¤ÎËÜ¿Í³ÎÇ§»þ
¡¦ÉÔÆ°»º¤Î·ÀÌó¤Î¤¿¤á¤ÎËÜ¿Í³ÎÇ§»þ
¡¦Ãæ¸ÅÉÊ¤ÎÇã¼è¤Î¤¿¤á¤ÎËÜ¿Í³ÎÇ§»þ
¡¦°û¿©Å¹¤Ç¤Î20ºÐ°Ê¾å¤Î³ÎÇ§»þ
¡¦¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤Î¤¿¤á¤ÎÇ¯Îð³ÎÇ§»þ
¡¦¼«¼£ÂÎÁë¸ý¤Ç¤ÎËÜ¿Í³ÎÇ§»þ
¡¦¤½¤ÎÂ¾¡¢ÂÐÌÌ¤Ç¤ÎËÜ¿Í³ÎÇ§¤¬É¬Í×¤Ê¤È¤
ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë»È¤¨¤½¤¦¤Ê¾ì½ê¤¬Â¿¤¤¡£
»ö¶È¼ÔÂ¦¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹Æ³Æþ¤ä¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¼«ÂÎ¤ÎÉáµÚ¤ÎÊÉ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢iPhone¤Ò¤È¤Ä¤ÇºÑ¤à¤³¤È¤Ç¡¢Æü¡¹¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¼ê´Ö¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï³Î¤«¡£
¿ÈÊ¬¾Ú¤À¤±¤Î¤¿¤á¤Ë¤ªºâÉÛ¤ò»ý¤ÁÊâ¤«¤Ê¤¯¤Æ¤è¤¯¤Ê¤ë¤Î¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
