¡Ö¤¨¤§¡Ä¤³¤ì¤ÇÆþ¤ë¤ó¤¹¤«¡×¡¡ºå¿À¥µ¥È¥Æ¥ë29¹æ¡¢ÎÏ´¶¤Ê¤Ãæ±Û¤¨ÃÆ¤Ë¸×ÅÞ¾×·â¡Ö³ÑÅÙº¾µ½¤«¤È¡×
Å¨ÃÏ¤ÇÃæÆüÀï
¡¡¥×¥íÌîµå¡¢ºå¿À¤Îº´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¤¬¡¢29¹æ¥½¥í¤òÊü¤Á¼«¿È½é¤Î30ËÜÎÝÂÇ¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£7Æü¤ÎÅ¨ÃÏ¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Ç¤ÎÃæÆüÀï¤Ë¡Ö4ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£4²ó¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ØÊü¤Ã¤¿°ìÈ¯¤Ï¡¢¸×ÅÞ¤ÎÅÙ´Î¤òÈ´¤¤¤¿¡£
¡¡2-5¤È3ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿4²ó¡£º´Æ£µ±¤¬ÃæÆüÀèÈ¯¡¦¶â´Ý¤ÎÊÑ²½µå¤ò¤È¤é¤¨¤¿¡£¹â¤¯¾å¤¬¤Ã¤¿ÂÇµå¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ø¡£¥¥ó¥°Áè¤¤ÆÈÁö¤Î29¹æ¤Ç¡¢¼«¿È½é¤Î30È¯¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡Ãæ·Ñ¤·¤¿DAZN¤ÎÌîµå¸ø¼°X¤Ï¡ÖÂçÂæ¤Ø¥ê¡¼¥Á¡¡8·î¤¹¤Ç¤Ë3ËÜÌÜ¡¡º´Æ£µ±ÌÀ¡¡Âè29¹æ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡×¤È¤·¤ÆÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£¾×·â¤Î°ìÈ¯¤Ë¸×ÅÞ¤âÅÙ´Î¤òÈ´¤«¤ì¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤³¤ì¡¢¥Þ¥¸¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¥ª¡¼¥Ð¡¼¤«»×¤¦¤¿¡×
¡Ö³ÑÅÙº¾µ½¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥é¥¤¥Ê¡¼¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é°ì½Ö¤Ç²¬ÎÓ¤¬¸«Á÷¤Ã¤Æ¤Æ°ú¤¤¤¿¡×
¡Ö¤¨¤§¡Ä¤³¤ì¤ÇÆþ¤ë¤ó¤¹¤«¡¡¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ÎÂÇµå¡×
¡Ö¤³¤ÎÎÏ´¶¤Î¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¥Ê¥´¥ä¥É¡¼¥à¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ö¤Á¹þ¤à¤Î¤ä¤Ð¤¹¤®¤ëwww¡×
¡¡ºå¿À¤ÏÀèÈ¯¤Î°Ë¸¶ÎÍ¿Í¤¬4²ó5¼ºÅÀ¤È¥Ô¥ê¤Ã¤È¤»¤º¡¢ÃæÆü¤Ë3-8¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë