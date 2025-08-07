¡Ú5Æü´Ö¸ÂÄê¡Û¡Ö¥»¥Ö¥ó¥«¥Õ¥§ ¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¡×3¼ï¡Ô30±ß°ú¤¡Õ¤ÇÈÎÇäÃæ¡ª¡¡¡ÈÌµÎÁ¥¯¡¼¥Ý¥ó¡É¤â¤é¤¨¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»Ü
¡¡¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤¬¡¢¡Ö¥»¥Ö¥ó¥«¥Õ¥§ ¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¡×Á´ÉÊ¤ò30±ß°ú¤¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¥»¡¼¥ë¤ò¡¢8·î7Æü¤«¤é5Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌµÎÁ¥¯¡¼¥Ý¥ó¤â¤é¤¨¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â
¡¡Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢ÌîºÚ¤ä¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò´ÊÃ±¤Ç¼ê·Ú¤ËÀÝ¼è¤Ç¤¤ë¥·¥ê¡¼¥º¡£¸½ºßÈÎÇäÃæ¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¡Ö¥Ù¥ê¡¼¥Ù¥ê¡¼¥è¡¼¥°¥ë¥È¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¡×¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¡×¡Ö¤¤¤Á¤´¥Ð¥Ê¥Ê¥½¥¤¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¡×¤Î3¼ïÎà¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Ù¥ê¡¼¥Ù¥ê¡¼¥è¡¼¥°¥ë¥È¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¡×¤Ï¡¢»ÀÌ£¤È¤Þ¤í¤ä¤«¤µ¤¬ÆÃÄ¹¤Î¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Ë¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤ò²Ã¤¨¤¿¡¢¼«Á³¤Ê´Å¤µ¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿°ìÉÊ¡£¡ÖÌÀ¼£¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¥è¡¼¥°¥ë¥È¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥¤¥¹¥¥å¡¼¥Ö¤Ë¡¢¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¤È¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¤Ç¤¹¡£²Á³Ê¤Ï330.48±ß¡Ê°Ê²¼¡¢ÀÇ¹þ¤ß¡Ë¡£
¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¡×¤Ï¡¢ÌîºÚ¤Î´Å¤ß¤È¥°¥ì¡¼¥×¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Î»ÀÌ£¤¬ÆÃÄ¹¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¡¢¥±¡¼¥ë¤ä¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤ÎÂ¾¡¢¥¢¥¤¥¹¥¥å¡¼¥Ö¤Ë¤Ï¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤ä¿Í»²¤Î¥Ô¥å¡¼¥ì¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Á³Ê¤Ï300.24±ß¡£
¡Ö¤¤¤Á¤´¥Ð¥Ê¥Ê¥½¥¤¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¡×¤Ï¡¢¥¤¥Á¥´¤ä¥Ð¥Ê¥Ê¤Ê¤É¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢Äø¤è¤¤´Å¤µ¤È¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¤µ¤¬ÆÃÄ¹¤Î¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¤Ç¤¹¡£¹ñ»ºÂçÆ¦¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Æ¦Æý¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢Í¥¤·¤¤¸ýÅö¤¿¤ê¤Ë»Å¾å¤²¤¿°ìÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Á³Ê¤Ï330.48±ß¡£
¡¡¥»¡¼¥ë¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¡Ö¥»¥Ö¥ó¥«¥Õ¥§ ¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¡×¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ¤Ç¡¢8·î11Æü¤Þ¤Ç¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢´ü´ÖÃæ¤ËÆ±Å¹¥¢¥×¥ê¤òÄó¼¨¤·¤Æ¡Ö¥»¥Ö¥ó¥«¥Õ¥§ ¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¡×¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢5ÇÕ¤´¤È¤ËÆ±¾¦ÉÊ¤¬ÌµÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ò1Ëç¤â¤é¤¨¤ë¡¢ÌµÎÁ¥¯¡¼¥Ý¥ó¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¼Â»Ü´ü´Ö¤Ï8·î7Æü¤«¤éÆ±·î31Æü¤Þ¤Ç¡£¥¯¡¼¥Ý¥óÍøÍÑ´ü´Ö¤Ï¡¢9·î7Æü¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£