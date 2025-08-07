µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Î»Ø¼¨¤Î¥ß¥¹¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×ÀÐÀîÂÇ¤ÁÊø¤»¤º¡¡¥Þ¡¼·¯¼¡²óÅÐÈÄ¤ÏÌ¤Äê
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í2¡½3¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê2025Ç¯8·î7Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡ÀÜÀï¤òÍî¤È¤·¤Æ7·î12Æü°ÊÍè26Æü¤Ö¤ê¤ÎÃù¶â1¤òÆ¨¤·¤¿µð¿Í¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê46¡Ë¤Ï¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Î»Ø¼¨¤Î¥ß¥¹¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤ÈÂÇÀþ¤¬¤ï¤º¤«3°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ò²ù¤ä¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤Ï¡¢µð¿Í¤¬ÆüÊÆÄÌ»»198¾¡¤ÎÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê36¡Ë¤Ç¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤¬NPBÄÌ»»188¾¡¤ÎÀÐÀî²íµ¬Åê¼ê¡Ê45¡Ë¡£¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÅê¼êÆ±»Î¤ÎÅê¤²¹ç¤¤¤Ç¤ª¸ß¤¤¹¥Åê¤·¡¢Î¾·³¤ÎÌî¼ê¤â¤Ê¤ó¤È¤«¾¡¤¿¤»¤¿¤¤¤ÈÉ¬»à¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢2¡½1¤Ç·Þ¤¨¤¿6²ó¡£ÅÄÃæ¾¤¬Æó¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿ÀèÆ¬¡¦Â¼¾å¤ÎÂÇµå¤òº£µ¨½é¥¹¥¿¥á¥ó¤À¤Ã¤¿ÁýÅÄÂç¤¬¥Õ¥¡¥ó¥Ö¥ë¤·¤ÆÎÝ¤Ë½Ð¤·¡¢¤½¤Î¸å2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç2ÈÖ¼ê±¦ÏÓ¡¦Á¥Ç÷¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¡£
¡¡Á¥Ç÷¤¬ºÇ½é¤ËÂÇÀÊ¤Ø·Þ¤¨¤¿ÃæÂ¼Íª¤Ëº¸Á°Å¬»þÂÇ¤µ¤ì¤ÆÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ìÅÄÃæ¾¤Î¾¡¤Á¤¬¾Ã¤¨¤ë¤È¡¢2¡½2¤Ç·Þ¤¨¤¿8²ó¤Ë¤Ï¤³¤Î²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤·¤¿4ÈÖ¼ê±¦ÏÓ¡¦ÅÄÃæ±Í¤¬ºÇ½é¤ËÂÇÀÊ¤Ø·Þ¤¨¤¿¥ª¥¹¥Ê¤Ë4µåÌÜ¤ÎÆâ³Ñ¹â¤á¥·¥å¡¼¥È¤òº¸Íã¤Ø8¹æ¥½¥í¤È¤µ¤ì¤Æ¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤·¡¢¤³¤ì¤¬Áê¼ê¤Î·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï¤Í¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¦¤ó¡£¤Á¤ç¤Ã¤È½Å¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Í¡¢¤¦¤ó¡£¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¿µ½Å¤ËÅê¤²¤Æ¤ó¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¤Í¡×¤È¤·¤¿°¤Éô´ÆÆÄ¡£¡Ö¤À¤±¤É¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡¢¤Ï¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡6²ó¤ÎÁýÅÄÂç¤Î¼ººö¤¬ÄË¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¤¦¤ó¡£¥ß¥¹¤¬½Ð¤¿¤éÉé¤±¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤Ï¤¤¡×¤È¤¤¤¦»Ø´ø´±¡£
¡¡ÅÄÃæ¾¤Î¼¡²óÅÐÈÄÍ½Äê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤¤¤ä¡¢¤Þ¤À²¿¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£¤Ï¤¤¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÀÐÀî¤Ë6²ó3°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤òµö¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Î»Ø¼¨¤Î¥ß¥¹¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡¢¤¦¤ó¡£¤â¤¦½ÑÃæ¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£