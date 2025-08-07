¡ÚÂîµå¡ÛÄ¥ËÜÃÒÏÂ¡¢½éÀïÆÍÇË¤·¤Æ2²óÀï¤Ï°ø±ï¤ÎÁê¼ê¡Ö¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤òÏÂ¤é¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤âÁ´ÎÏ¤Ç¡×
¡¡¡þÂîµå¡¦WTT¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º²£ÉÍÂè1Æü¡Ê2025Ç¯8·î7Æü¡¡²£ÉÍBUNTAI¡Ë
¡¡³«Ëë¤·¤ÆÃË½÷¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥¹1²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò¤ÏÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°4°Ì¤ÎÄ¥ËÜÃÒÏÂ¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤¬Æ±44°Ì¤Î¥Õ¥£¥ó¡¦¥ë¡¼¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¡¢3¡½0¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ2²óÀï¤Ø¤È¿Ê¤ó¤À¡£
¡¡Âè1¥²¡¼¥à¤ò11¡½5¤ÈÀè¼è¡£Âè2¥²¡¼¥à¤â11¡½4¤ÈÀ©¤·¤¿¡£Âè3¥²¡¼¥à¤Ï½øÈ×¤«¤é¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤Ê¤¬¤é¡¢½ªÈ×¤ËµÕÅ¾¡£11¡½9¤È¶¥¤ê¹ç¤¤¤ò¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡2²óÀï¤Ç¤ÏÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°15°Ì¤Î¥·¥§¥ë¥Ù¥ê¡Ê¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£ºò²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÇÃÄÂÎ½à·è¾¡¤ÎÂè5»î¹ç¤ÇÇÔ¤ì¡¢²ù¤·¤µ¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿Áê¼ê¤À¡£
¡¡¡Ö¼¡¤Î¥¢¥ó¥È¥óÁª¼ê¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É1Ç¯Á°¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î¥á¥À¥ë·èÄêÀï¤ÇÉé¤±¤¿Áê¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡£¼¡¤¬¼Ú¤ê¤òÊÖ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤òÏÂ¤é¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¼¡¤Î»î¹ç¡¢Á´ÎÏ¤Ç¾¡¤Á¤¿¤¤¡×
¡¡¤½¤¦¾ìÆâ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¸ý¤Ë¤·¤¿Ä¥ËÜÃÒ¡£³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ2²óÀï¤ËÎ×¤à¡£