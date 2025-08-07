日本維新の会が7日、842人の特別党員による党代表選実施の是非を問う電子投票の結果を公表。実施賛成が93票、反対が521票で、代表選を行わないことを決めた。吉村洋文代表（50、大阪府知事）の続投が決まった。



【写真】吉村洋文氏18歳時のイケメン写真

吉村氏は再任を受け、大阪市内の党本部で記者団の取材に応じ「改めて日本維新の会代表に再任となりました。非常に重く受け止めている。今厳しい状況にありますけれど、その中でも多くの方に投票をいただきました。多くの有権者の皆さんにも投票を訴えています。やはり政党ですから、公約を実行することが大切。社会保険料を下げる改革、そして副首都。これを2本柱、軸としながら公約を実行する政党でありたい」と抱負を語った。



さらに「前原（誠司）共同代表の思いとして、挙党態勢。一致団結して当たるべきだというのが前原共同代表の思いですからそのまま受けて挙党態勢、挙党一致態勢で当たっていきたい」と力を込めた。



前原誠司共同代表（63）の辞任に伴う国会議員団代表選には藤田文武前幹事長（44）、松沢成文参院議員（67）、斉木武志衆院議員（51）の3氏が立候補を届け出た。8日の両院議員総会で投票が行われる。吉村氏は「国会議員団の代表に選ばれた人を、共同代表に指名いたします」とした。



吉村氏は「誰が国会議員団の代表になったとしても、選挙で決めるわけですから、一致団結して挙党態勢で挑むということ。これが次の代表にも、国会議員団のメンバーにも、そこが一番重要だというふうな思いで、投票にあたってもらいたい」と述べた。



さらに「投票の結果には従う。これをお願いしたいと思います。それぞれやっぱり政治家ですから、好き嫌いや考え方はあると思います。でも、維新の会という政党のもとに…公約のもとにみんな集まっているわけですから。そして国会議員団の選挙をするわけですから。選挙で決まれば、その結果をもとに一致団結して進んでもらう。進んでいく必要がある。結果には従う。ここが重要だと思います」と強く望んだ。



記者団から「旧執行部と現執行部の確執みたいなことを言われましたけども、そういったものを解消するために人事の方針とかはあるのか」と問われた吉村氏は「だからこそ選挙だと思う。今回、代表選挙を実施するかどうかということで、もう一回吉村頑張れという信任をいただきました。一生懸命頑張ろうと思います。ただ、前回は私が前原共同代表を事実上指名して、始まったところもあると思います。いろんな考えや思いもある中で、民主的なプロセスとして国会議員団の中で選挙で決めると。これが適切だと僕自身も判断をしております。ただ、選挙で決めた以上は、好き嫌いやいろんな考え方があるとしても、一致団結して進む」と強調した。



吉村氏は「前原共同代表は本当に深く考えた上で、辞表を提出された。その思いは絶対僕は無駄にしたくないと思っております。まずは選挙で決める。決まれば…そんなに多い所帯じゃないですから。国会議員がみんなでこの公約を実行している。それが重要だと思います。だからこそ選挙している。そのプロセスがある以上、一致団結で進めるということです。それでも一致団結できなかったら、組織としてもおかしいと思います」とクギを刺した。



記者団から「どなたが共同代表になられても、自公と連立しないという方針は変わりませんか」と問われた吉村氏は「石破政権と連立するつもりはありません」と、石破政権下での連立参加は否定した。



（よろず～ニュース・杉田 康人）