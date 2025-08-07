µð¿Í¤ÏÄËº¨¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¡¡ÅÄÃæ¾Âç¤¬ÅêÂÇ¤ËÊ³Æ®¤â£±£¹£¹¾¡ÌÜ¤Ê¤é¤º¡¡Ï¢¾¡£³¤Ç»ß¤Þ¤ê¼Ú¶â£±
¡¡¡Öµð¿Í£²¡Ý£³¥ä¥¯¥ë¥È¡×¡Ê£·Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤ÏÏ¢¾¡¤¬£³¤Ç»ß¤Þ¤êºÆ¤Ó¼Ú¶â£±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¡¦ÅÄÃæ¾¤Ï£µ·î£±Æü¡¦¹ÅçÀï¡ÊÅìµþ¥É¡Ë°ÊÍè¡¢Ìó£³¥«·î¤Ö¤ê¤Î£±·³ÅÐÈÄ¡£½é²ó¤ÏÀèÆ¬¡¦ÂÀÅÄ¤ò½éµå¤ÇÃæÈô¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤È¡¢¤ï¤º¤«£¶µå¤Ç£³¼ÔËÞÂà¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡£»°²ó¤Þ¤Ç´°Á´Åêµå¤È°ÂÄê¤·¤¿Åêµå¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢»°²ó¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¤ÏÀèÆ¬¤Ç¥ä¥¯¥ë¥ÈÀèÈ¯¡¦ÀÐÀî¤«¤éº¸Ãæ´Ö¤Ø¤ÎÆóÎÝÂÇ¡£³ÚÅ·»þÂå¤Î£²£°£±£³Ç¯°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÅÄÃæ¾¤ÎÆóÎÝÂÇ¤«¤é£±»à»°ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢Àô¸ý¤Î±¦Á°Å¬»þÂÇ¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¾¤Ï»Í²ó£²»à¤«¤é£²»Íµå¤Ç°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î´íµ¡¤ò¾·¤¡¢¥ª¥¹¥Ê¤Ë±¦Á°Å¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¤ÆÆ±ÅÀ¤òµö¤¹¡£¤À¤¬¡¢¸Þ²ó£²»àËþÎÝ¤Ç¤ÏÆâ»³¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤Ê¤ÉÇ´¤ê¤ÎÅêµå¡£Ä¾¸å¤Î¹¶·â¤Ç¤ÏÌµ»àÆóÎÝ¤«¤éÅÄÃæ¾¤¬Á÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤ò·è¤á¡¢´Ý¤Îº¸µ¾Èô¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¾¤ÏÏ»²ó£²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤Ç¹ßÈÄ¡££²ÈÖ¼ê¡¦Á¥Ç÷¤¬ÃæÂ¼Íª¤Ëº¸Á°Å¬»þÂÇ¤òµö¤·¤ÆÆ±ÅÀ¡£ÅÄÃæ¾¤Ï£µ²ó£²¡¿£³¤ò£³°ÂÂÇ£²¼ºÅÀ¤ÈÇ´¤ê¤ÎÅêµå¤â¡¢ÆüÊÆÄÌ»»£±£¹£¹¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡È¬²ó¤Ë¤Ï£´ÈÖ¼ê¡¦ÅÄÃæ±Í¤¬¥ª¥¹¥Ê¤Ëº¸ÍãÀÊ¤Ø¤Î¥½¥í¤òÍá¤Ó¡¢¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤·¤¿¡£