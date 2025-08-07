¤Ü¤ë½Î¡¦ÅÄÊÕ¡¢ÍñÁã¼ðáç¤Î¼ê½ÑÁ°Æü¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤¯¤ì¤¿Â¸ºß¤È¤Ï¡©¡Ö´èÄ¥¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
8·î7Æü¡¢¤Ü¤ë½Î¤ÎÅÄÊÕÃÒ²Ã¤¬¼«¿È¤Î¸Ä¿ÍYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£ÍñÁã¼ðáç¤ÎÅ¦½Ð¼ê½ÑÁ°Æü¤Î²á¤´¤·Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
7·î21Æü¤Ë¸ø³«¤·¤¿Æ°²è¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÍñÁã¼ðáç¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ëÈéÍÍÇ¹¼ð¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢Æþ±¡¤·¤Æ¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÄÊÕ¡£
º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢ÅÄÊÕ¤¬»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¼ÁÌä¤Ë²óÅú¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¡È¼ê½Ñ¤ÎÁ°Æü¤Ï¤É¤¦²á¤´¤·¤¿¤«¡©¡É¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢ÅÄÊÕ¤Ï¡¢¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¤È¤¤¤¦¤«¡¢Á°Æü¤Ë¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤µ¤ó¤ÎÀ¸ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÂ´¶È¥é¥¤¥Ö¤¢¤Ã¤Æ¡£ÇÛ¿®¤¬Hulu¤ÇÇã¤¨¤¿¤Î¤ÇÇã¤Ã¤Æ¸«¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢7·î8Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡Ç25 ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼½Õ Mighty Magic DX¡ÁÀ¸ÅÄ°áÍüÆà¤ò¸«Á÷¤Ã¤Æ¡Á¡×¤òÇÛ¿®¤Ç¸«¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤ä¡Á¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤´¶Æ°¤·¤¿¤Í¡£¤Ê¤ó¤«¥¢¥¤¥É¥ë¤Î»Ò¤ÎÂ´¶È¤Î»þ¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤º¡Á¤Ã¤È¤µ¡¢¤º¡Á¤Ã¤ÈºÇ¹â¤Ê¤Î¡£¤º¡Á¤Ã¤Èµ±¤¤¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¤µ¡¢Â´¶È¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦»þ¤Î¤µ¡¢ºÇ¸å¤Î¤¤¤Ä¤â¸À¤Ã¤Æ¤ó¤À¤±¤É¡¢1¿Í¤Ç²Î¤¦¤È¤³¤í¡¢¤â¤¦»äËÜÅö¤Ë¥Ï¥Ã¡Ä¤Ã¤Æ¡£¤¹¤´¤¤åºÎï¡ª¤Ã¤Æ»×¤¦¡×¡Ö¤½¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ´èÄ¥¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£