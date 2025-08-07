ÄÔ´õÈþ¡¢¤¤¤è¤¤¤èÂè5»Ò½Ð»º¤Ø¡ªÉÂ±¡¤Ç¤Î¥Ô¡¼¥¹SHOT¸ø³«¡Ö¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤¹¡×¡Ö´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
8·î7Æü¡¢Âè5»Ò¤Î½Ð»º´Ö¶á¤ÎÄÔ´õÈþ¤¬¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂç¤¤Ê¤ªÊ¢¤È»Ð¡õ±ù¤Ã»Ò¤«¤é¤Î±þ±ç¥±¡¼¥¤Î¼Ì¿¿¤â¸ø³«
Âè5»Ò¤Ï·×²èÌµÄËÊ¬ÊÚ¤Ç¤Î½Ð»º¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÄÔ¡£¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö¤Þ¤À¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¹¹¿·¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»º¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¤Ç¤âÉÂ±¡¤Ç¤¹¡×¡Ö¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤¹¡×¡Ö´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢ÉÂ±¡¤Î¥Ù¥Ã¥É¤«¤é¤Î¥Ô¡¼¥¹SHOT¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢5Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤È±ù¤Ã»Ò¤¬¡Ä¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤È¶¦¤Ë¡¢¡È½Ð»º¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤Í¡É¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥×¥ì¡¼¥È¤¬¾è¤Ã¤¿¥±¡¼¥¤È¡¢¼«¿È¤ÎÂç¤¤Ê¤ªÊ¢¤Î¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Î¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿ÄÔ¤Ï¡¢2007Ç¯¤Ë¿ù±ºÂÀÍÛ¤È·ëº§¡£17ºÐ¤ÎÄ¹½÷¡Ê´õ¶õ¡Ë¡¦14ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¡¦12ºÐ¤Î¼¡ÃË¡¦6ºÐ¤Î»°ÃË¤È¤¤¤¦4»ù¤ÎÊì¤È¤·¤Æ¡¢»Ò°é¤Æ¤È»Å»ö¤òÎ¾Î©¤·¤Ê¤¬¤éÀÑ¶ËÅª¤Ë¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Âè5»Ò¤Ï½÷¤Î»Ò¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
²èÁü½ÐÅµ¡§ÄÔ´õÈþ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ö¥í¥°¤è¤ê