¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¸¶ºî·æºîÁª¡¢NiziU¤¬¥²¥¹¥È²òÀâ¡¡¡Ø¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¥Á¥ó¥×¥¤¡Ù¤Ï»³ËÜÈþ·î
¡¡Ì¡²è¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¤«¤é¥Æ¡¼¥ÞÊÌ¤Ë·æºî¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò½¸¤á¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÃ±¹ÔËÜ¤è¤êÂç¤¤ÊB6È½¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¿·´©¡Ø¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¥É¥é¤¨¤â¤ó ¥³¥í¥³¥í¥Æ¥«¥Æ¥«¤«¤ï¤¤¤¤ÊÔ¡Ù¤¬7Æü¤ËÈ¯Çä¡£NiziU¤ÎRIO¡¢RIKU¡¢MAYUKA¤¬¥²¥¹¥È²òÀâ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£º£Ç¯Ï¢ºÜ³«»Ï40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿SF¥³¥á¥Ç¥£¡Ø¥Á¥ó¥×¥¤¡Ù¤«¤é¤â¡¢½é¤ÎÁª½¸¡Ø¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¥Á¥ó¥×¥¤¡¡¤â¤³¤â¤³¤à¤Ë¤à¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤ÊÔ¡Ù¤¬È¯Çä¤µ¤ì¡¢»³ËÜÈþ·î¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤«¤ï¤¤¤¤¤±¤É¤Á¤ç¤Ã¤È¥·¥å¡¼¥ë¡ª¡Ø¥Á¥ó¥×¥¤¡Ù¤Î1¥³¥Þ
¡¡¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ÏÁõÖì¤âÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£Ëè´¬¡¢¥Û¥í¤äÇó¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡¢¤ª¤È¤Ê¤«¤ï¤¤¤¤¿§¤Å¤«¤¤¤Ë¡£º£²ó¤Ï¥É¥é¤¨¤â¤ó¤È¥Á¥ó¥×¥¤¡¢2ºý¤¬¤ª¤½¤í¤¤¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÅÐ¾ì¡£¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¥¯¥ê¡¼¥à¿§¤ÎÃÏ¤Ë¡¢¥Ö¥í¥ó¥º¿§¤È¥ª¡¼¥í¥é¿§¤Î2¼ïÎà¤ÎÇó¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤³¤À¤ï¤ê»ÅÍÍ¡£³ÑÅÙ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤´¤È¤Ë¥¥é¥¥é¤Èµ±¤¯¡£ÄÌ¾ïÈÇ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼ÉÕ¤ÆÃÊÌÈÇ¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¥Á¥ó¥×¥¤¡¡¤â¤³¤â¤³¤à¤Ë¤à¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤ÊÔ¡Ù¤Ï¡¢¥Þ¡¼¥ëÀ±¤Î¤ªÈÞ¸õÊä¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿½÷¤Î»Ò¡¦¥¨¥ê¤È¡¢Èà½÷¤Î¤ªÀ¤ÏÃ·¸¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿ÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¸¤Êª¥Á¥ó¥×¥¤¤È¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¥É¥é¤¨¤â¤ó ¥³¥í¥³¥í¥Æ¥«¥Æ¥«¤«¤ï¤¤¤¤ÊÔ¡ÙÆÃÊÌÊÔ¡¢¡Ø¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¥Á¥ó¥×¥¤ ¤â¤³¤â¤³¤à¤Ë¤à¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤ÊÔ¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¡Ø¤Þ¤ó¤Þ¤ë¤ª¤Ò¤ë¤Í¢ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥ª¡¼¥í¥é¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡Ù¤¬ÉÕ¤¯¡£
¡¡Ëè´¬¡¢¹ë²Ú¤Ê¥²¥¹¥È²òÀâ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤âËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Î¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¡×¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¡Ø¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¥É¥é¤¨¤â¤ó ¥³¥í¥³¥í¥Æ¥«¥Æ¥«¤«¤ï¤¤¤¤ÊÔ¡Ù¤Ë¤Ï¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈNiziU¤ÎRIO¡¢RIKU¡¢MAYUKA¤¬ÅÐ¾ì¡£2023Ç¯¸ø³«¤Î¡Ö±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó ¤Î¤ÓÂÀ¤È¶õ¤ÎÍýÁÛ¶¿¡×¤Î¼çÂê²Î¤òNiziU¤¬Ã´Åö¤·¤¿ºÝ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ä¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬»×¤¦¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¼ýÏ¿ºî¤Ê¤É¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¥Á¥ó¥×¥¤ ¤â¤³¤â¤³¤à¤Ë¤à¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤ÊÔ¡Ù¤Î¥²¥¹¥È¤ÏÇÐÍ¥¤Î»³ËÜ¡£Âç¤ÎÆ£»Ò¡¦F¡¦ÉÔÆóÍº¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Éã¿Æ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥Á¥ó¥×¥¤¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¤½¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¤Ë°ìÌÜ¤Ü¤ì¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ä¡¢¥¨¥ê¤Á¤ã¤ó¤òÎáÏÂ¤é¤·¤¤¥Ò¥í¥¤¥óÁü¤È´¶¤¸¤ëÍýÍ³¤Ê¤É¡¢¡Ø¥Á¥ó¥×¥¤¡Ù°¦¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ÏÁõÖì¤âÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£Ëè´¬¡¢¥Û¥í¤äÇó¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡¢¤ª¤È¤Ê¤«¤ï¤¤¤¤¿§¤Å¤«¤¤¤Ë¡£º£²ó¤Ï¥É¥é¤¨¤â¤ó¤È¥Á¥ó¥×¥¤¡¢2ºý¤¬¤ª¤½¤í¤¤¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÅÐ¾ì¡£¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¥¯¥ê¡¼¥à¿§¤ÎÃÏ¤Ë¡¢¥Ö¥í¥ó¥º¿§¤È¥ª¡¼¥í¥é¿§¤Î2¼ïÎà¤ÎÇó¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤³¤À¤ï¤ê»ÅÍÍ¡£³ÑÅÙ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤´¤È¤Ë¥¥é¥¥é¤Èµ±¤¯¡£ÄÌ¾ïÈÇ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼ÉÕ¤ÆÃÊÌÈÇ¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¥Á¥ó¥×¥¤¡¡¤â¤³¤â¤³¤à¤Ë¤à¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤ÊÔ¡Ù¤Ï¡¢¥Þ¡¼¥ëÀ±¤Î¤ªÈÞ¸õÊä¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿½÷¤Î»Ò¡¦¥¨¥ê¤È¡¢Èà½÷¤Î¤ªÀ¤ÏÃ·¸¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿ÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¸¤Êª¥Á¥ó¥×¥¤¤È¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¥É¥é¤¨¤â¤ó ¥³¥í¥³¥í¥Æ¥«¥Æ¥«¤«¤ï¤¤¤¤ÊÔ¡ÙÆÃÊÌÊÔ¡¢¡Ø¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¥Á¥ó¥×¥¤ ¤â¤³¤â¤³¤à¤Ë¤à¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤ÊÔ¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¡Ø¤Þ¤ó¤Þ¤ë¤ª¤Ò¤ë¤Í¢ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥ª¡¼¥í¥é¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡Ù¤¬ÉÕ¤¯¡£
¡¡Ëè´¬¡¢¹ë²Ú¤Ê¥²¥¹¥È²òÀâ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤âËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Î¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¡×¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¡Ø¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¥É¥é¤¨¤â¤ó ¥³¥í¥³¥í¥Æ¥«¥Æ¥«¤«¤ï¤¤¤¤ÊÔ¡Ù¤Ë¤Ï¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈNiziU¤ÎRIO¡¢RIKU¡¢MAYUKA¤¬ÅÐ¾ì¡£2023Ç¯¸ø³«¤Î¡Ö±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó ¤Î¤ÓÂÀ¤È¶õ¤ÎÍýÁÛ¶¿¡×¤Î¼çÂê²Î¤òNiziU¤¬Ã´Åö¤·¤¿ºÝ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ä¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬»×¤¦¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¼ýÏ¿ºî¤Ê¤É¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¥Á¥ó¥×¥¤ ¤â¤³¤â¤³¤à¤Ë¤à¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤ÊÔ¡Ù¤Î¥²¥¹¥È¤ÏÇÐÍ¥¤Î»³ËÜ¡£Âç¤ÎÆ£»Ò¡¦F¡¦ÉÔÆóÍº¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Éã¿Æ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥Á¥ó¥×¥¤¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¤½¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¤Ë°ìÌÜ¤Ü¤ì¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ä¡¢¥¨¥ê¤Á¤ã¤ó¤òÎáÏÂ¤é¤·¤¤¥Ò¥í¥¤¥óÁü¤È´¶¤¸¤ëÍýÍ³¤Ê¤É¡¢¡Ø¥Á¥ó¥×¥¤¡Ù°¦¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£