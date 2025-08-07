JFA¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ø½÷»ÒÁª¼ê¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿½é¤Î³¤³°Î±³Ø¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÈ¯É½
ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡Ê°Ê²¼¡¢JFA¡Ë¤Ï6Æü¡¢ÆüËÜ¤Î½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼¶¯²½¡¦È¯Å¸¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿½é¤Î³¤³°Î±³Ø¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖJFA ¥¢¥Ç¥£¥À¥¹ DREAM ROAD collaborated with ANA¡×¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¥¢¥Ç¥£¥À¥¹ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤ª¤è¤ÓÁ´ÆüËÜ¶õÍ¢³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊANA¡Ë¤È¶¨Æ¯¤·¡¢U-16¡¢U-17¤Î½÷»ÒÁª¼ê¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£À®Ä¹¤¬Ãø¤·¤¤°éÀ®Ç¯Âå¤ËÂÐ¤·¡¢³¤³°¤Ç¤Î½¼¼Â¤·¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°´Ä¶¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¤³¦¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤Î°éÀ®¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
JFA¤È¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤Ï¡¢2023Ç¯ÅÙ¤è¤êÃË»ÒÁª¼ê¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿³¤³°¥¯¥é¥Ö¤Ø¤ÎÃ»´üÎ±³Ø¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢½÷»ÒÁª¼ê¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¼Â»Ü¤Ïº£²ó¤¬½é¤È¤Ê¤ë¡£
Î±³ØÀè¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¡¦¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÌ¾Ìç¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¢¤ë¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Î½÷»Ò¥Á¡¼¥à¡£´ü´Ö¤Ïº£·î15Æü¤«¤éº£·î30Æü¤Þ¤Ç¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢Áª½Ð¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤Ï°Ê²¼¤Î3Ì¾¤À¡£
DF¡§ËÒÌî À¸À®¡Ê¥Þ¥¥Î ¥¥Ê¥ê¡ËÂç¾¦³Ø±à¹âÅù³Ø¹» 3Ç¯
FW¡§ÆâÅÄ ºù±û¡Ê¥¦¥Á¥À ¥µ¥ª¥¦¡Ë¥Þ¥¤¥Ê¥ÓÀçÂæ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥æ¡¼¥¹ 2Ç¯
MF¡§³ÑÃ« ÎÜºÚ¡Ê¥¹¥ß¥ä ¥ë¥Ê¡Ë¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É»Ô¸¶¡¦ÀéÍÕ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹U-18 1Ç¯