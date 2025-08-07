¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÁé¤»¤Þ¤·¤¿¡©¡×¥Ð¡¼¥Ó¡¼¡¢¡È¾®´é¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎºÇ½ª·ÁÂÖ¡É¸ø³«¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¾®´é¡×¡ÖÉáÃÊÃå¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Õ¥©¡¼¥ê¥ó¥é¥Ö¤Î¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤µ¤ó¤Ï8·î7Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£°áÁõ¸ú²Ì¤Ë¤è¤ê¾®´é¤Ë¸«¤¨¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤Î¤â¤Î¤¹¤´¤¤¾®´é
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÁ´À¹´ü¤Îglobe¥±¥¤¥³¤µ¤ó¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÀÎ¤Î¥ê¥¢¡¼¥ÊÍÍ¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÊâ¤Êý¤¬µ¤¹â¤¯¤Æ¤¹¡¼¤¡×¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤Êì¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÁé¤»¤Þ¤·¤¿¡©¾®´é¤Ç¹¹¤Ë²Ä°¦¤¤¡Á¡×¡Ö¤«¤¡¤Á¤ã¤ó¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö°áÁõ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡Á¡ªÉáÃÊÃå¤«¤È»×¤Ã¤¿¤è¡×¡Ö¥Ð¥Ó¤¿¤ó²Ä°¦¤¤²á¤®¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¾®´é¡ª¡ª¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:¶¶¼ò ±ÍÎïÎÜ)
¡ÖÁ´À¹´ü¤Îglobe¥±¥¤¥³¤µ¤ó¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö²Æ¤Î´Ø¥³¥ì½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤Ä¤¤¤Ë¾®´é¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎºÇ½ª·ÁÂÖ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢3Ëç¤Î¼Ì¿¿¤È2ËÜ¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£ÀÖ¤¤Ãå¤°¤ë¤ß¤Î¤è¤¦¤Ê°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À»Ñ¤Ç¤¹¡£¥Ï¡¼¥È¤Î·Á¤òÌÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡¢¸ª¤ÎÉôÊ¬¤¬Âç¤¤¯ËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ê´é¤¬¤«¤Ê¤ê¾®¤µ¤¯¸«¤¨¤ë¤¿¤á¡¢È´·²¤Î¾®´é¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¿´¤Ë¾®¤µ¤Ê¥¢¥Î¡¼¥é¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ä¡×3·î3Æü¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤Á¤é¤Î¼Ì¿¿¤Ï±Ç²è¤ò¸«¤¿¤¢¤È¡¢¿´¤Ë¾®¤µ¤Ê¥¢¥Î¡¼¥é¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ä¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢»ç¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥¿¥¤¥È¤Ê¥É¥ì¥¹¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤µ¤ó¡£¤³¤Á¤é¤Ïº£²ó¤ÎÅê¹Æ¤È¤ÏÈ¿ÂÐ¤Ë¡¢ÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤È½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö²Ä°¦¤µ¤ÈÍÅ±ð¤µ¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ä¤â¤³¤ó¤Ê¤Ë³Ê¹¥ÎÉ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
