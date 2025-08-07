½Ð¿È¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¹¤´¤¤¤È»×¤¦¡Ö´ôÉì¤Î¸øÎ©¿Ê³Ø¹»¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡ÖÂ¿¼£¸«ËÌ¹âÅù³Ø¹»¡×¡¢1°Ì¤Ï¡©¡Ú2025Ç¯Ä´ºº¡Û
´ôÉì¸©¤Ë¤Ï¡¢¹â¤¤¿Ê³Ø¼ÂÀÓ¤äÅÁÅý¤ò¸Ø¤ë¸øÎ©¹â¹»¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡¢½Ð¿È¤ÈÊ¹¤¯¤À¤±¤Ç¡Ö¤¹¤´¤¤¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò»ý¤¿¤ì¤ë³Ø¹»¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î20¡Á60Âå¤ÎÃË½÷148¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡Ö½Ð¿È¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¹¤´¤¤¤È»×¤¦´ôÉì¤Î¸øÎ©¿Ê³Ø¹»¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤Î·ë²Ì¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ú4°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÃÏ°è¤Î¿Ê³Ø¹»¤È¤·¤Æ¿Ê³Ø¼ÂÀÓ¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹ñ¸øÎ©Âç³Ø¤äÆñ´Ø»äÂç¤Ø¤Î¹ç³Ê¼Ô¤âÂ¿¤¤¤«¤é¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿ÀÅ²¬¸©¡Ë¡¢¡Ö´ôÉìÂç³Ø¤äÌ¾¸Å²°Âç³Ø¤Ê¤É¶áÎÙ¤Î¹ñ¸øÎ©Âç³Ø¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÌ¾¿Ê³Ø¹»¤Ë¹ç³Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤«¤é¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡¿µþÅÔÉÜ¡Ë¡¢¡Ö¤³¤Î¹â¹»¤ÎÌ¾Á°¤òÊ¹¤¯¤È³§¤¹¤´¤¤¤È¸ý¤òÂ·¤¨¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö´ôÉì¸©¤Î¸øÎ©¹â¹»¤Ç¡¢ÊÐº¹ÃÍ¤¬¥È¥Ã¥×¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡Ê60ÂåÃËÀ¡¿´ôÉì¸©¡Ë¡¢¡Ö´ôÉì¸©¥È¥Ã¥×¤Î¿Ê³Ø¹»¡ÊÊÐº¹ÃÍ70Á°¸å¡Ë¡£ÅìÂç¡¦µþÂç¡¦¹ñÎ©°å³ØÉô¡¦µìÄëÂç¤Ê¤É¤Ø¤Î¹ç³Ê¼ÂÀÓ¤¬ÆÍ½Ð¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡Ö´ôÉì¹âÅù³Ø¹»¤Ï¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¿Ê³Ø¹»¤Ç¤¢¤ê¡¢¤«¤ÄÅÁÅý¤Î¤¢¤ë³Ø¹»¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î³Ø¹»¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤ÈÊ¹¤±¤Ð¡¢¤À¤ì¤â¤¬¤¹¤´¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê60ÂåÃËÀ¡¿¿·³ã¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
(Ê¸:ÅÄÃæ ´²Âç)
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î20¡Á60Âå¤ÎÃË½÷148¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡Ö½Ð¿È¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¹¤´¤¤¤È»×¤¦´ôÉì¤Î¸øÎ©¿Ê³Ø¹»¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤Î·ë²Ì¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ú4°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
2°Ì¡§Â¿¼£¸«ËÌ¹âÅù³Ø¹»¡Ê´ôÉì¸©¡Ë¡¿21É¼2°Ì¤Ï¡ÖÂ¿¼£¸«ËÌ¹âÅù³Ø¹»¡×¤Ç¤·¤¿¡£Æñ´Ø¹ñ¸øÎ©Âç³Ø¤Ø¤Î¹ç³Ê¼ÂÀÓ¤äÍî¤ÁÃå¤¤¤¿³Ø½¬´Ä¶¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¤Ç¤Ï¿Ê³Ø¹»¤È¤·¤Æ¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤â¹â¤¯¡¢Ì¾Á°¤òÊ¹¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¡Ö¤¹¤´¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
1°Ì¡§´ôÉì¹âÅù³Ø¹»¡Ê´ôÉì¸©¡Ë¡¿95É¼1°Ì¤Ï¡Ö´ôÉì¹âÅù³Ø¹»¡×¤Ç¤·¤¿¡£¸©Æâ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÊÐº¹ÃÍ¤ò¸Ø¤ë¿Ê³Ø¹»¤Ç¤¢¤ê¡¢ÅìµþÂç³Ø¤äµþÅÔÂç³Ø¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÆñ´ØÂç³Ø¤Ø¤Î¿Ê³Ø¼ÂÀÓ¤¬ËÉÙ¤Ç¤¹¡£ÅÁÅý¤¢¤ë³Ø¹»¤È¤·¤Æ¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤â¹â¤¯¡¢¡Ö½Ð¿È¤À¤ÈÊ¹¤¯¤È¤¹¤´¤¤¡×¤È´¶¤¸¤µ¤»¤ëÂåÉ½Åª¤Ê³Ø¹»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö´ôÉì¸©¤Î¸øÎ©¹â¹»¤Ç¡¢ÊÐº¹ÃÍ¤¬¥È¥Ã¥×¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡Ê60ÂåÃËÀ¡¿´ôÉì¸©¡Ë¡¢¡Ö´ôÉì¸©¥È¥Ã¥×¤Î¿Ê³Ø¹»¡ÊÊÐº¹ÃÍ70Á°¸å¡Ë¡£ÅìÂç¡¦µþÂç¡¦¹ñÎ©°å³ØÉô¡¦µìÄëÂç¤Ê¤É¤Ø¤Î¹ç³Ê¼ÂÀÓ¤¬ÆÍ½Ð¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡Ö´ôÉì¹âÅù³Ø¹»¤Ï¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¿Ê³Ø¹»¤Ç¤¢¤ê¡¢¤«¤ÄÅÁÅý¤Î¤¢¤ë³Ø¹»¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î³Ø¹»¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤ÈÊ¹¤±¤Ð¡¢¤À¤ì¤â¤¬¤¹¤´¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê60ÂåÃËÀ¡¿¿·³ã¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
(Ê¸:ÅÄÃæ ´²Âç)