¡ÚEPEX¡Û¤Î¥Û¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ËÀøÆþ♡¡¿ÀÄ½Õ3Éôºî¡¦ºÇ½ª¾Ï¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¤È¤Ï¡©
EPEX¤¬Ray WEB¤Ë¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¡ªº£²ó¤Ï¡¢EPEX¤Î¥Û¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ËÀøÆþ¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÊÌ´ë²è¤ò¤ªÆÏ¤±♡ ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¹Í¤¨¤ëZENITH¤È¤ÎÍýÁÛ¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥×¥é¥ó¤ä¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¿©¤ÙÊª¡¦BGM¤Ê¤É¡¢¥Û¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¤òÂç¸ø³«¡ª¤µ¤é¤Ë¡¢8·î¤Ë¹µ¤¨¤ëÍèÆü¸ø±é¤ä¡¢ÀÄ½Õ3Éôºî¤Î¥é¥¹¥È¤ò¾þ¤ë¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
EPEX¤Î¡ÈÍýÁÛ¤Î¥Û¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡É¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¤òÂç¸ø³«♡
¤â¤·¤âEPEX¤¬ZENITH¤ò¥Û¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¾·¤¯¤Ê¤é¡©
°ì½ï¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ä¤³¤À¤ï¤ê¤Î¿©¤ÙÊª¡¢Î®¤·¤¿¤¤BGM¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃ´Åö¤Þ¤Ç¡ÄEPEX¤¬»×¤¤ÉÁ¤¯¡ÈÍýÁÛ¤Î¥Û¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡É¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤´¾Ò²ð♡
¤Þ¤ë¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤È°ì½ï¤Ë¥Û¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
Check! ZENITH¤È¥Û¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é¡È²¿¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡É¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡©
WISH¡ÖZENITH¤È°ì½ï¤Ë¡¢¿ÍÏµ¥²¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤Ê¥ß¥Ë¥²¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò³«¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
MU¡Ö¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¤¹¡ª¤ß¤ó¤Ê¤ÇÆ±¤¸¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤ò¤¢¤ï¤»¤ÆÃå¤¿¤é¡¢¤¤Ã¤È³Ú¤·¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
A-MIN¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¤ª¤ä¤Ä¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£½É¼Ë¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤è¤¯¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ZENITH¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤é¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
BAEKSEUNG¡Ö¤ª²Û»Ò¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¤¹¡£ZENITH¤È¹¥¤¤Ê¤ª²Û»Ò¤òÊ¬¤±¤¢¤¤¤Ê¤¬¤éÍ·¤Ó¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
AYDEN¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥Ó¥Ç¥ª¥²¡¼¥à¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÍ·¤Ó¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ªZENITH¤ÈÂÐ·è¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Î¼ÂÎÏ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
YEWANG¡ÖEPEX¤Î¼¡¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤âËÍ¤¿¤Á¤À¤±¤¬Àè¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ZENITH¤Ë¤âÁá¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
JEFF¡Ö¤ª²Û»Ò¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£³Ø¹»¤Ç¤è¤¯¤ª²Û»Ò¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢³ØÀ¸¤Î¤È¤¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
Check! ¥Û¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÇÀäÂÐ¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¿©¤ÙÊª¤Ï¡©
WISH¡Ö¥Á¥¥ó¡¢¥Ô¥¶¡¢Ãº»À°ûÎÁ¡ª¡×
MU¡Ö¥¨¥¤¥É¤È¥Ô¥¶¡ª¡È¥Û¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡É¤ÈÊ¹¤¯¤ÈÉ¬¤º»×¤¤½Ð¤¹¿©¤ÙÊª¤Ç¤¹¡×
A-MIN¡Ö¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¤Ê¤Ë¤«¤ò¤·¤Ê¤¬¤é·Ú¤¯¿©¤Ù¤ë¤Ë¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢±Ç²è¤ò´Ñ¤¿¤é¤â¤Ã¤È¤¤¤¤¥·¥Ê¥¸¡¼¸ú²Ì¤¬½Ð¤½¤¦¤Ç¤¹¡ª¡×
BAEKSEUNG¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¡¼¥Î¡ª°ìÈÕÃæÍ·¤Ö¤¿¤á¤Ç¤¹¡ª¡×
AYDEN¡Ö¥á¥í¥ó¥½¡¼¥À¤«¥Õ¥ë¡¼¥ÄÌ£¤Î°û¤ßÊª¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª´Å¤¤°û¤ßÊª¤ò°û¤à¤Èµ¤Ê¬¤â¤è¤¯¤Ê¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡×
YEWANG¡Ö¥È¥Ã¥Ý¥®¤Ç¤¹¡ªÃúÅÙº£¥È¥Ã¥Ý¥®¤¬¤È¤Æ¤â¿©¤Ù¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
JEFF¡Ö¥±¡¼¥¡ª¡ª¡ª¤Ê¤ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¤Ï¥±¡¼¥¤¬1ÈÖ¤è¤¯»÷¤¢¤¦¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×
Check! ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¼«Ê¬¤Ï¡È²¿Ã´Åö¡É¡©
WISH¡ÖËÍ¤Ï»Ê²ñ¡¦¿Ê¹Ô¤Î¤è¤¦¤ÊÌò³ä¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
MU¡ÖBGM¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤¹¡£¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¡ª¡×
A-MIN¡Ö¥à¡¼¥É¤Ë¤¢¤¦¾ÈÌÀ¤ò¤Ä¤±¤ë¾ÈÌÀÃ´Åö¤Ç¤¹¡£½É¼Ë¤Ç¤â¼«Ê¬¤ÎÉô²°¤ËÇã¤¦¤Û¤É¡¢¾ÈÌÀ¤Ëµ¤¤ò»È¤¦¤Û¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
BAEKSEUNG¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬¤ä¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤È¤ò°ìÀ¸·üÌ¿½õ¤±¤ëÌò³ä¤ò¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
AYDEN¡ÖËÍ¤ÏÎÁÍý¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¾þ¤ê¤Ä¤±¤â¶ì¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë²Î¤Ã¤¿¤êÍÙ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÌò³ä¤Ç¤¹¡ª¡×
YEWANG¡ÖÎÁÍýÃ´Åö¤ò¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¬ºî¤Ã¤¿ÎÁÍý¤Ç¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢ZENITH¤ËÌ¥ÎÏ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×
JEFF¡ÖÀ°ÍýÃ´Åö¡£ËÍ¤ÏÀ°ÍýÀ°ÆÜ¤¬1ÈÖ¾å¼ê¤Ë¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡ª¡×
Check! ¥Û¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÇÎ®¤·¤¿¤¤BGM¤Ï¡©
WISH¡Ö¥Ý¥Ã¥×¥½¥ó¥°¡ª¡×
MU¡Ö¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
A-MIN¡Ö¤¹¤´¤¯¥Î¥ê¥Î¥ê¤Î¶Ê¤è¤ê¤«¤Ï¡¢²º¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¶Ê¤òÎ®¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Anderson .Paak¤µ¤ó¤Î¡Øfire in the sky¡Ù¤Ê¤ó¤«¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
BAEKSEUNG¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ê¥¸¥ã¥º¤Ç¤¹¡£¥Û¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¤¬Âç¤¤¯¤Æ³Ú¤·¤¤¶Ê¤è¤ê¤Ï¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ê¶Ê¤ÇÊ·°Ïµ¤¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
AYDEN¡Ö2000Ç¯Âå¤ËÎ®¹Ô¤·¤¿K-POP¡ª¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤¬°ì½ï¤Ë²Î¤¨¤ë¶Ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½³Ú¤·¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡×
YEWANG¡Ö¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¤é³Ú¤·¤¤¶Ê¤òÎ®¤¹¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¥Ð¥ó¥É¤Î¶Ê¤òÎ®¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢DAY6ÀèÇÚ¤Î¡ØHAPPY¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê¶Ê¤Ç¤¹¡×
JEFF¡Ö¡ØWE LIKE 2 PARTY¡Ù¤Ç¤¹¡£¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¤È¤Æ¤â¤¢¤¦¶Ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Check! ¹¥¤¤Ê¥Ô¥¶¤Î¼ïÎà¤Ï¡©
WISH¡Ö¥×¥ë¥À¥Ã¥¯¥Ô¥¶¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡×
MU¡Ö¥Ú¥Ñ¥í¥Ë¤«¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡ª¡×
A-MIN¡ÖËÍ¤Ï¥¨¥Ó¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ô¥¶¤¬1ÈÖ¹¥¤¤Ç¤¹¡×
BAEKSEUNG¡Ö´ðËÜ¤Î¥Á¡¼¥º¥Ô¥¶¡ª¡×
AYDEN¡Ö¥Ú¥Ñ¥í¥Ë¥Ô¥¶¤Ë¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¥à¡¼¥¹¤òÉ¬¤ºÄÉ²Ã¤·¤Þ¤¹¡ª¤Ò¤È¤ê¤ÇÃíÊ¸¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë¤È¤¡¢É¬¤º¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Þ¤¹¡ª¡×
YEWANG¡ÖËÍ¤Ï´ðËÜ¤ËÃé¼Â¤Ê¥Á¡¼¥º¥Ô¥¶¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£ ¥Á¡¼¥º¤ò¤â¤Ã¤ÈÄÉ²Ã¤·¤Æ¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
JEFF¡Ö¥Á¡¼¥º¥Ô¥¶¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¥Ô¥¶¤òÍê¤à¤È¤¤Ï¥Á¡¼¥º¥Ô¥¶¤ò¿©¤Ù¤Þ¤¹¡ª¡×
¡ÈÀÄ½Õ¡É¤Î½¸ÂçÀ®¨¡¨¡3Éôºî¤Î¥é¥¹¥È¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¤È¤Ï¡©
8·î7Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ëEPEX 3rd Album¡ØYouth Chapter 3 : ROMANTIC YOUTH¡Ù¤Ç¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡ÈÀÄ½Õ3Éôºî¡É¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ëEPEX¡£
º£²ó¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¤·¡¢ºîÉÊ¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¤ä¡¢»£±Æ»þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡¢¤½¤·¤Æº£´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡ÈÀÄ½Õ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¿¤Ã¤×¤ê¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î²Æ¡¢EPEX¤¬ÆÏ¤±¤ë¡ÈÀÄ½Õ¤ÎºÇ½ª¾Ï¡É¤ò¡¢Èà¤é¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é´¶¤¸¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Check! ÀÄ½Õ3Éôºî¤òÄÌ¤·¤Æ´¶¤¸¤¿À®Ä¹¤äÊÑ²½¤Ï¡©
AYDEN¡ÖºÇ½é¤Îº¢¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¡ÈÀÄ½Õ¡É¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤ÎÀ¸³è¤ä¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢½ù¡¹¤Ë¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
A-MIN¡Ö¡ÈÀÄ½Õ¡É¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤Î¤¬Ìó1Ç¯Á°¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤Ï¼ÂÎÏ¤¬º£¤è¤êÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¡ÈÀÄ½Õ¡É¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤âÇö¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤¬¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤È¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ°Õ¼±¤ÎÇö¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤òÊä´°¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÀ®Ä¹¤·¡¢ÀÄ½Õ¤ËÂÐ¤¹¤ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¿´¹½¤¨¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×
WISH¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ï1¶Ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò»Å¾å¤²¤ë¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê·Ð¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢1¶Ê¤ò»Å¾å¤²¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Â®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤·¡¢´°À®ÅÙ¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÀÄ½Õ3Éôºî¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¤è¤ê´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ç¤âÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Check! ¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥©¥È¤Ç¿åÁå¤Ë¿»¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê»£±Æ¤Ç¤·¤¿¤«¡©
WISH¡Ö¸½¾ì¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬ËÍ¤¿¤Á¤ËÇÛÎ¸¤·¤Æ¡¢»£±ÆÁ°¤Ë¤ªÅò¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬½àÈ÷¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢ËÍ¤ÏÎä¤¿¤¤¿å¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»×¤Ã¤¿¤è¤êÎä¤¿¤¯¤Æ´¨¤«¤Ã¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤È¡¢ËÍ¤ÎÈ±¿§¤¬ÀÖ¤ÇÆÃ¤Ë¿§Íî¤Á¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Ë»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
A-MIN¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç±«¤Î¤Ê¤«¤Î»£±Æ¤ä¿å¤ËÇ¨¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤Î»£±Æ¤Ï¡¢±ÇÁü¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ë¼Ì¿¿¤È¤·¤Æ»Ä¤¹¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤¿¤Á¤â»£±Æ¤·¤Ê¤¬¤é¿·Á¯¤ÊÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
Check! º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç1ÈÖ¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Ï¡©
A-MIN¡Ö¥á¥¤¥ó¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØGrateful to Tears (눈물나게 고마워)¡Ù¤Ç¡¢AYDEN¤¬Óñ¤¯¥Ñ¡¼¥È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤¬¥¡¼¥ê¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ZENITH¤âµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢Æ±¤¸¡ØGrateful to Tears (눈물나게 고마워)¡Ù¤Ç¡¢BAEKSEUNG¤È°ì½ï¤Ë¶Ê¤ÎËÁÆ¬¤Ç²Î¤¤¤Ï¤¸¤á¤ë¥Ñ¡¼¥È¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡×
AYDEN¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎºÇ¸å¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø플루토 (Pluto)¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¡ÈµÞ¤°¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤µ¡É¤È¤¤¤¦²Î»ì¤¬¤¢¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Ç²Î¤¦¤³¤Î¥Ñ¡¼¥È¤â¤È¤Æ¤â¹¥¤¤Ç¤¹¡×
JEFF¡ÖËÍ¤â¡Ø플루토 (Pluto)¡Ù¤¬¹¥¤¤Ç¡¢MU¤Î¥Ñ¡¼¥È¤¬¤È¤Æ¤âµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¡¢ºÇ¤â¾å¼ê¤¯Ï¿¤ì¤¿¥Ñ¡¼¥È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
MU¡ÖËÍ¤Ï¡ØGrateful to Tears (눈물나게 고마워)¡Ù¤Ç¡¢2ÈÖ¤Î½Ð¤À¤·¤¬¼«Ê¬¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡×
BAEKSEUNG¡ÖËÍ¤â¡ØGrateful to Tears (눈물나게 고마워)¡Ù¤¬1ÈÖ¹¥¤¤Ç¤¹¡£¡È·¯¤À¤«¤éÎÞ¤¬½Ð¤ë¤ó¤À ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡É¤È¤¤¤¦²Î»ì¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¶Ê¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¹¥¤¤Ç¤¹¡×
WISH¡Ö¡Ø고래낙하 (Whale fall)¡Ù¤Î¥µ¥Ó¤ÎËÍ¤ÈYEWANG¤¬¥Õ¥¡¥ë¥»¥Ã¥È¤Ç²Î¤¦¥Ñ¡¼¥È¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤ê°ìÁØ²ÎÀ¼¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡×
YEWANG¡ÖËÍ¤Ï¡¢¡Ø고래낙하 (Whale fall)¡Ù¤Ç¡¢¥¯¥¸¥é¤ÎÌÄ¤À¼¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹ç¾§¤¹¤ëÉôÊ¬¤¬¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¯¤Æµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Topic ¥¯¥¸¥é¤¬°ÕÌ£¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ï¡©
Check! ¡ÖGrateful to Tears (눈물나게 고마워)¡×¤Ï¡ÈÊÌ¤ì¡É¤òÉÁ¤¤¤¿¶Ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤ÇÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÈÊÌ¤ì¡É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
AYDEN¡ÖËÍ¤ÏÃæ³Ø1Ç¯À¸¤Î¤È¤¡¢Éã¤Î»Å»ö¤Î´Ø·¸¤Ç¥½¥¦¥ë¤«¤é¥Æ¥¸¥ç¥ó¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿ÍÀ¸¤ÇÅ¾¹»¤ò·Ð¸³¤ò¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤«¤Ã¤¿Í§¤À¤Á¤ÈÊÌ¤ì¤Æ¿·¤·¤¤Í§¤À¤Á¤òºî¤ë¤³¤È¤¬´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÈÊÌ¤ì¡É¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤È¤¤Ï¡¢Èá¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
WISH¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤â·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ú¥Ã¥È¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤È¤¤Î¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯µ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®³Ø5Ç¯À¸¤Î¤È¤¡¢»ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤Ïº£¤Þ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿À¤³¦¤¬Êø¤ì¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤¿¤·¡¢¤³¤ì¤è¤êÈá¤·¤¤¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤µ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡×
BAEKSEUNG¡ÖËÍ¤âºÇ¶á¡¢»ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Í¥³¤È¤ªÊÌ¤ì¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Æ¤âÈá¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¾¯¤·»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¶õ¤Î¾å¤Ç¸µµ¤¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¡¢ÊÌ¤ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
Check! º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¡ÈÏ²Ì¡¡É¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¡©
WISH¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Ï¡¢ÌÀÆü¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬¡ÈÏ²Ì¡¡É¤Ç¤¹¡ª¡×
AYDEN¡Öº£¡¢²Æ¤Ç¤È¤Æ¤â½ë¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤ò¥¬¥ó¥¬¥ó¤Ë¤Ä¤±¤¿Éô²°¤ÇÉÛÃÄ¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
A-MIN¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ïº£¥½¥¦¥ë¤Ç½É¼Ë¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¥½¥¦¥ë¤Ë½»¤ó¤À¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤«¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤äÌÏÍÍÂØ¤¨¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ËÍ¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢É¬Í×¤Ê¤â¤Î¤À¤±¤òÃÖ¤¤¤Æ¡¢ÀÅ¤«¤Ç¥ß¥Ë¥Þ¥ê¥¹¥È¤ÊÉô²°¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
YEWANG¡Öº£²ó¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ZENITH¤ò´¶Æ°¤µ¤»¤é¤ì¤ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬ËÍ¤Î¡ÈÏ²Ì¡¡É¤Ç¤¹¡×
MU¡Ö¾Íè¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤â¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤«¤é¸«¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤À¤±¤Î¿®Ç°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢ÆÈÆÃ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¼«Ê¬¤À¤«¤é¤³¤½À®¤·¿ë¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
JEFF¡ÖËÍ¤Ï·î¥¤¥Á¤ÇÆüËÜÎ¹¹Ô¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬Ì´¤Ç¤¹¡£Ëè·î°ã¤¦ÃÏ°è¤òÎ¹¹Ô¤·¤Æ¡¢Åß¤Ë¤Ï»¥ËÚ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
BAEKSEUNG¡ÖËÍ¤ÏÀ¤³¦°ì¼þ¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¹ñ¤ÎÍ§¤À¤Á¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡¢ÅÓÃæ¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¹çÎ®¤·¤Æ°ì½ï¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
>>º£¡¢ÆÃ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¹ñ¤Ï¡©
BAEKSEUNG¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤È°ì½ï¤ËÆüËÜÎ¹¹Ô¤¬¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ï°ìÅÙ¤âÆüËÜ¤ËÎ¹¹Ô¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¤Ê¤Ë¤è¤ê³Ú¤·¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¼¤Ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
Check! ÀÄ½Õ¤òÀ¸¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ËEPEX¤¬Á÷¤ê¤¿¤¤¸ÀÍÕ
A-MIN¡ÖÄ¹ÃË¤ÎWISH¤¯¤ó¤«¤é¡Ä¡×
WISH¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ê¤Ë¤«¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤ê¡¢ÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡È¤³¤ì¤«¤é¤âÁ°¿Ê¤·Â³¤±¤è¤¦¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÁ÷¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
8·î26Æü¤Ë¤ÏÍèÆü¸ø±é¤â¡ª ¿·¶ÊËþºÜ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë´üÂÔ♡
8·î26Æü¤ËZepp Divercity(TOKYO)¤Ç¡ÖEPEX 3rd FANCON <Ï²Ì¡ÀÄ½Õ> IN JAPAN¡×¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡ª
º£²ó¤Î¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢EPEX 3rd Album ¡ØYouth Chapter 3 : ROMANTIC YOUTH¡Ù¤Î³Ú¶Ê¤òÃæ¿´¤Ë¡¢´¶Æ°Åª¤Ê¥Ð¥é¡¼¥É¤«¤éÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¥À¥ó¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥«¥Ð¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Þ¤ÇÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÎÆâÍÆ¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¸ø±é¤Î¥¹¥Ý¡Ê¥Í¥¿¥Ð¥ì¡Ë¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÄ¾ÀÜÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
Check! ¸ø±é¤Î¥¹¥Ý¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
AYDEN¡Ö¿·¤·¤¤¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÈ¯ÇäÄ¾¸å¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¼ýÏ¿¶Ê¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤¥À¥ó¥¹¶Ê¤â¤¢¤ê¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¶Ã¤¯¤è¤¦¤Ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×
YEWANG¡ÖZENITH¤Ë´¶Æ°¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¸ø±é¤Ë¤·¤¿¤¯¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ë¤Ï¤ê¤¤Ã¤Æ½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¡ª¡×
³«ºÅ³µÍ×
ÆüÄø¡§2025Ç¯8·î26Æü¡Ê²Ð¡Ë
²ñ¾ì¡§Zepp Divercity(TOKYO)¡¡
¡³«¾ì13:15¡¿³«±é14:00
¢³«¾ì18:15¡¿³«±é19:00
¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡§Á´ÀÊ»ØÄê 12,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨ÅöÆü·ô¡§¾åµ¶â³Û¡Ü1,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨ÊÌÅÓ¥É¥ê¥ó¥¯Âå¶â600±ßÉ¬Í×¤Ç¤¹
¢¨ËÜ¸ø±é¤ÏÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¤Ç¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨3ºÐ°Ê¾å¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ¬Í×¡£3ºÍÌ¤ËþÆþ¾ìÉÔ²Ä¡£
¢¨¤ª°ì¿ÍÍÍ1¸ø±é¤Ë¤Ä¤4Ëç¤Þ¤Ç¡£
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¾ùÅÏ¡¢¤ª¤è¤ÓÅ¾Çä¤Ï¶Ø»ß¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨³«¾ì/³«±é»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨½Ð±é¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÅÔ¹ç¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¡¦¥¥ã¥ó¥»¥ë¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÑ¹¹¤ËÈ¼¤¦Ê§¤¤Ìá¤·¼õÉÕ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨µÒÀÊ¤ò´Þ¤à²ñ¾ìÆâ¤Î±ÇÁü¡¦¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
EPEX¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Á¥§¥¤ò7Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
EPEX¤Î¥¥å¡¼¥È¤Ê¥½¥í¥«¥Ã¥È¥Á¥§¥¤ò7Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
º£²ó¤Îµ»ö¤Î´¶ÁÛ¤òÅº¤¨¤Æ¡¢X¤«¤é±þÊç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ú±þÊçÊýË¡¡Û
1.Ray¸ø¼°X @mag_ray ¤ò¥Õ¥©¥í¡¼
2.¡ÚEPEX ¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Á¥§¥¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¡ÛÅê¹Æ¤ò¡¢µ»ö¤Î´¶ÁÛ¤òÅº¤¨¤Æ°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È
±þÊç´ü´Ö¤Ï2025Ç¯8·î7Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á 8·î13Æü¡Ê¿å¡Ë23:59¤Þ¤Ç
ÅöÁª¼Ô¤Ë¤ÏX¤ÎDM¤Ë¤Æ¤´Ï¢Íí¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÅöÍî¤Î¤ªÌä¤¤¤¢¤ï¤»¤Ë¤Ï¤ªÅú¤¨¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¸Ä¿Í¾ðÊó¤Ï¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÎÃêÁª¡¢ÅöÁª¼Ô¤Ø¤Î¤´Ï¢Íí°Ê³°¤Ë¤Ï»ÈÍÑ¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤ÎÈ¯Á÷¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ray WEBÊÔ½¸Éô ÂçÃÝË¨Ç«
¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡¦»£±Æ ·ë¾ëÂó¿Í