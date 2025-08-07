Ploom¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¿·¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡ÖPloom AURA¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª Áª¤Ù¤ë4¤Ä¤Î²ÃÇ®¥â¡¼¥É¤¬Ì¥ÎÏÅª
JT¤Ï¡¢Ploom¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·¤·¤¤²ÃÇ®¼°¤¿¤Ð¤³¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡ÖPloom AURA¡Ê¥×¥ë¡¼¥à¡¦¥ª¡¼¥é¡Ë¡×¤È¡¢PloomÀìÍÑ¤¿¤Ð¤³¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡ÖEVO¡Ê¥¨¥Ü¡Ë¡×5ÌÃÊÁ¤òÈ¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡£Á´¹ñ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢µÚ¤Ó°ìÉô¤¿¤Ð¤³ÈÎÇäÅ¹¤Ê¤É¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
4¤Ä¤Î²ÃÇ®¥â¡¼¥É¤òÅëºÜ¤·¤¿¿·¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤È¡¢¸·Áª¤¿¤Ð¤³ÍÕ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¦¤Þ¤ß¤òÄÉµá¤·¤¿¿·¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤¿¤Ð¤³¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢¾Ü¤·¤¯¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¿·È¯Çä¡ª EVO ¥È¥í¥Ô¥«¥ë¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼2¼ï¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸
¡Ö¥×¥ë¡¼¥à¡¦¥ª¡¼¥é¡¦¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¥¥Ã¥È¡×¤Ï¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡¢¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¢USB Type-C¥±¡¼¥Ö¥ë¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²Á³Ê¤Ï2980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯7·î1Æü¡Á8·î17Æü15»þ¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼²Á³Ê¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¥¥Ã¥È¤¬È¾³Û¤Î1480±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡ÊÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤ÏCLUB JT¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¤Û¤«¡Ë¡£
Â¾¤Ë¡¢¥×¥ë¡¼¥à¡¦¥ª¡¼¥é´ØÏ¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¡Ö¥×¥ë¡¼¥à¡¦¥ª¡¼¥é¡¦¥Õ¥í¥ó¥È¥Ñ¥Í¥ë¡×1480±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ä¡Ö¥×¥ë¡¼¥à¡¦¥ª¡¼¥é¡¦¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥«¥Ð¡¼¡×1980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢¡Ö¥×¥ë¡¼¥à¡¦¥É¥Ã¥¥ó¥°¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×2980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤¬È¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
ºÇ¿·²ÃÇ®µ»½Ñ¡ÖSMART HEATFLOW¡×¤Ë¤è¤ê¡¢²ÃÇ®²¹ÅÙ¤¬åÌÌ©¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤µ¤ì¡¢¤¿¤Ð¤³ÍÕ¤ÎµÊÌ£À®Ê¬¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯Ãê½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
4¤Ä¤Î²ÃÇ®¥â¡¼¥É¤¬Áª¤Ù¤ë¡ÖHEAT SELECT SYSTEM¡×¤Ï¡¢µÛ¤¤¤´¤¿¤¨¤Î¶¯¼å¤ä»ÈÍÑ»þ´Ö¤ÎÄ¹Ã»¤òÁªÂò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£´ðËÜÅª¤Ë²ÃÇ®¼°¤¿¤Ð¤³¤Ï¡¢2¤Ä¤Î²ÃÇ®¥â¡¼¥É¤«¤é¥»¥ì¥¯¥È¤¹¤ë·Á¤¬¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ï4¤Ä¤âÁªÂò»è¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎµÛ¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
²ÃÇ®¥â¡¼¥É¤ÎÊÑ¹¹¤Ï¡¢ÀìÍÑ¤Î¥¢¥×¥ê¤Þ¤¿¤Ï¥³¥Í¥¯¥È¥Ö¥é¥¦¥¶¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ¡¢BluetoothÀÜÂ³¤ÇÀßÄê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£HEAT SELECT SYSTEM¤Î4¤Ä¤Î²ÃÇ®¥â¡¼¥É¤ÎÆÃÄ§¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
Standard mode¡Ê¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥â¡¼¥É¡Ë¡§¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÆÃÄ§¡Ê»ÈÍÑ»þ´ÖÌó5Ê¬¡¿»ÈÍÑ²ÄÇ½ËÜ¿ôÌó20ËÜ¡Ë
Strong mode¡Ê¥¹¥È¥í¥ó¥°¥â¡¼¥É¡Ë¡§µÛ¤¤¤´¤¿¤¨¤¬ºÇ¤â¶¯¤¤¡Ê»ÈÍÑ»þ´ÖÌó3Ê¬¡¿»ÈÍÑ²ÄÇ½ËÜ¿ôÌó25ËÜ¡Ë
Long mode¡Ê¥í¥ó¥°¥â¡¼¥É¡Ë¡§Ä¹¤¯¤æ¤Ã¤¿¤êµÛ¤¨¤ë¥â¡¼¥É¡Ê»ÈÍÑ»þ´ÖÌó6Ê¬¡¿»ÈÍÑ²ÄÇ½ËÜ¿ôÌó19ËÜ¡Ë
Eco mode¡Ê¥¨¥³¥â¡¼¥É¡Ë¡§»ÈÍÑ²ÄÇ½ËÜ¿ô¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¤¥â¡¼¥É¡Ê»ÈÍÑ»þ´ÖÌó3Ê¬¡¿»ÈÍÑ²ÄÇ½ËÜ¿ôÌó27ËÜ¡Ë
¿Ê²½¤·¤¿¤Î¤Ï²ÃÇ®µ»½Ñ¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¡¢¿·¤¿¤Ë¶ÊÀþÅª¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤«¤Ä¥¹¥ê¥à¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤Ø¤ÈÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿Í´Ö¹©³Ø¤Ë¤è¤êÆ³¤½Ð¤µ¤ì¤¿¼ê¤Ë¤Ê¤¸¤à·Á¤Ç¡¢Èþ¤·¤µ¤È¼ÂÍÑÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¥«¥é¡¼¤Ï¥¸¥§¥Ã¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥í¡¼¥º¥´¡¼¥ë¥É¡¢¥Í¥¤¥Ó¡¼¥Ö¥ë¡¼¡¢¥ë¥Ê¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î4¿§Å¸³«¡£¥Õ¥í¥ó¥È¥Ñ¥Í¥ë¤Ï10¼ïÎàÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·×40ÄÌ¤ê¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤«¤éÁªÂò²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯5·î27Æü¤«¤éÂè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¡Ö¥¨¥Ü¡¦¥Ç¥£¡¼¥×¡¦¥ì¥®¥å¥é¡¼¡×¡Ö¥¨¥Ü¡¦¥³¡¼¥ë¥É¡¦¥á¥ó¥½¡¼¥ë¡×¡Ö¥¨¥Ü¡¦¥Ù¥ê¡¼¡¦¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡×¤Î3ÌÃÊÁ¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ì¤â1È¢20ËÜÆþ¤ê¤Ç²Á³Ê¤Ï550±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¨¥Ü¡¦¥Ç¥£¡¼¥×¡¦¥ì¥®¥å¥é¡¼¡×¤ÏÇ»¸ü¤Ê¤¿¤Ð¤³ÍÕ¤Î¤¦¤Þ¤µ¤È¹á¤ê¤òÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤¨¡¢¡Ö¥¨¥Ü¡¦¥³¡¼¥ë¥É¡¦¥á¥ó¥½¡¼¥ë¡×¤ÏÆÍ¤»É¤µ¤ë¤è¤¦¤Ê¶¯ÎÏ¤Ê¥á¥ó¥½¡¼¥ë¤È¤¿¤Ð¤³ÍÕ¤Î¤¦¤Þ¤µ¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¨¥Ü¡¦¥Ù¥ê¡¼¡¦¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡×¤Ï¥«¥×¥»¥ë¤«¤é½Ð¤ë´Å¤¯Ç»¤¤¥Ù¥ê¡¼¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤¬¸ýÆâ¤òËþ¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤â¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÆÃ¤Ë¡Ö¥¨¥Ü¡¦¥Ç¥£¡¼¥×¡¦¥ì¥®¥å¥é¡¼¡×¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎPloom¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÃæ¤Ç¤âÇ»¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¿¥¤¥×¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ö¥á¥Ó¥¦¥¹¡¦¥Ç¥£¡¼¥×¡¦¥ì¥®¥å¥é¡¼¡×¡Ö¥¥ã¥á¥ë¡¦¥ê¥Ã¥Á¡×¤è¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÇ»¸ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£
»æ´¬¤¤¿¤Ð¤³¤Ë¶á¤¤Ì£¤ï¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢»æ´¬¤¤¿¤Ð¤³¤«¤é²ÃÇ®¼°¤¿¤Ð¤³¤Ë°Ü¹Ô¤µ¤ì¤ëÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¨¥Ü¡¦¥Ç¥£¡¼¥×¡¦¥ì¥®¥å¥é¡¼¡×¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¡ÖPloom AURA¡×¤Î²ÃÇ®¥â¡¼¥É¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Standard mode¤Ç½½Ê¬Ç»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Ì£¤ÎÇ»¤µ¤äµÛ¤¦»þ´Ö¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤¤¤í¤¤¤í»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÅ¬¤Ê¥â¡¼¥É¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¥¨¥Ü¡¦¥È¥í¥Ô¥«¥ë¡¦¥Ù¥ê¡¼¡¦¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡×¤Ï¡¢´°½Ï¥Þ¥ó¥´¡¼¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤È¡¢¥«¥×¥»¥ë¤Î¥Ù¥ê¡¼¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê´Å¤µ¤¬ÆÃÄ§Åª¡£¡Ö¥¨¥Ü¡¦¥È¥í¥Ô¥«¥ë¡¦¥Ð¥Ê¥Ê¡¦¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡×¤Ï¡¢´°½Ï¥Þ¥ó¥´¡¼¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤È¡¢¥«¥×¥»¥ë¤Î¥Ð¥Ê¥Ê¤Î¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤ÇÇ»¸ü¤Ê´Å¤µ¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖPloom AURA¡×¤Ï²ÃÇ®¥â¡¼¥É¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤ß¤ò¸«¤Ä¤±¤ë³Ú¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡£ÀìÍÑ¤¿¤Ð¤³¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î¡ÖEVO¡×¤È°ì½ï¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(Ê¸:°ËÆ£ ¹À°ì¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¥¬¥¤¥É¡Ë)
