º´¡¹ÌÚÍ¦µ¤È¬ÃÊ¡¢Æ£°æÁïÂÀÎµ²¦¤Ë£²´üÏ¢Â³¤ÇÄ©Àï¤Ø¡ÄÄ©Àï¼Ô·èÄê»°ÈÖ¾¡Éé¤ÇÀÐÅÄÄ¾ÍµÏ»ÃÊ¤ËÏ¢¾¡
¡¡¾´ý¤ÎÆ£°æÁïÂÀÎµ²¦¡Ê£²£³¡Ë¡ÊÌ¾¿Í¡¢²¦°Ì¡¢²¦ºÂ¡¢´ýÀ»¡¢´ý²¦¡¢²¦¾¡Ë¤Ø¤ÎÄ©Àï¸¢¤òÁè¤¦Âè£³£¸´üÎµ²¦Àï¡ÊÆÉÇä¿·Ê¹¼Ò¼çºÅ¡¢ÆÃÊÌ¶¨»¿¡¦ÌîÂ¼¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ë¤ÎÄ©Àï¼Ô·èÄê»°ÈÖ¾¡ÉéÂè£²¶É¤¬£·Æü¡¢ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¤Î¾´ý²ñ´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Á°´üÄ©Àï¼Ô¤Îº´¡¹ÌÚÍ¦µ¤È¬ÃÊ¡Ê£³£±¡Ë¤¬ÀÐÅÄÄ¾ÍµÏ»ÃÊ¡Ê£³£¶¡Ë¤Ë£±£°£±¼ê¤Ç¾¡¤Á¡¢£²Ï¢¾¡¤Ç£²´üÏ¢Â³Ä©Àï¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Æ£°æÎµ²¦¤È¤Î¼·ÈÖ¾¡ÉéÂè£±¶É¤Ï£±£°·î£³¡¢£´Æü¡¢Æ±¶è¤Î¥»¥ë¥ê¥¢¥ó¥¿¥ï¡¼Ç½³ÚÆ²¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡º´¡¹ÌÚÈ¬ÃÊ¤Ï£²£°£±£°Ç¯¡¢£±£¶ºÐ¤Ç¥×¥íÆþ¤ê¡£Á°´üÎµ²¦Àï¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë½éÄ©Àï¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥·¥ê¡¼¥º£²¾¡£´ÇÔ¤ÇÇÔÂà¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Æ£°æÎµ²¦¤òÄÉ¤¤¹þ¤ó¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¶É¤ÏÁá¡¹¤Ë³Ñ¤ò¸ò´¹¤¹¤ë³Ñ´¹¤ï¤ê¤ÎÀï·¿¤È¤Ê¤ê¡¢¸ß¤¤¤Ë¶ä¤ò·«¤ê½Ð¤·¤Æ¹¶¤á¹ç¤Ã¤¿¡£º´¡¹ÌÚÈ¬ÃÊ¤Ï¿¼¤¤»öÁ°¸¦µæ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤¦¤È¡¢ÀÚ¤ìÌ£±Ô¤¤´ó¤»¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚÈ¬ÃÊ¤ÎÏÃ¡Ö¡ÊÎµ²¦Àï¼·ÈÖ¾¡Éé¤Ï¡Ë¸·¤·¤¤Àï¤¤¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹â¤á¤ÆÎ×¤ß¤¿¤¤¡×
¡ÚÂè£²¶É¼ê½ç¡Û¢¥º´¡¹ÌÚ¢¤ÀÐÅÄ
¢¥£²Ï»Êâ¢¤£¸»ÍÊâ¢¥£²¸ÞÊâ
¢¤£¸¸ÞÊâ¢¥£·Ï»Êâ¢¤£³Æó¶â
¢¥£·¼·³Ñ¢¤£³»ÍÊâ¢¥£¸È¬¶ä
¢¤£·¼·³ÑÀ®¢¥Æ±¡¡¶ä¢¤£²Æó¶ä
¢¥£³È¬¶ä¢¤£³»°¶ä¢¥£³Ï»Êâ
¢¤£¶Æó¶ä¢¥£³¼·¶ä¢¤£·»ÍÊâ
¢¥£·È¬¶â¢¤£·»°¶ä¢¥£´Ï»¶ä
¢¤£¹»ÍÊâ¢¥£¹Ï»Êâ¢¤£¶»Í¶ä
¢¥£±Ï»Êâ¢¤£±»ÍÊâ¢¥£³¸ÞÊâ
¢¤Æ±¡¡Êâ¢¥Æ±¡¡¶ä¢¤£¸Ï»Êâ
¢¥Æ±¡¡Êâ¢¤£¸¸ÞÊâ¢¥£³»ÍÊâ
¢¤£²Æó¶ä¢¥£¶Ï»Êâ¢¤£¸Ï»Êâ
¢¥£¸È¬Êâ¢¤£·»°·Ë¢¥£¶È¬¶ä
¢¤£¶Æó¶â¢¥£¶¼·¶ä¢¤£µÆó¶Ì
¢¥£µÏ»Êâ¢¤£¸°ìÈô¢¥£²»ÍÊâ
¢¤Æ±¡¡Êâ¢¥Æ±¡¡¶ä¢¤£³Ï»Êâ
¢¥£´Ï»³Ñ¢¤£²»°Êâ¢¥£³¸Þ¶ä
¢¤£¸¸Þ·Ë¢¥£µ¸ÞÊâ¢¤£·¸ÞÊâ
¢¥£µÈ¬Èô¢¤£´»ÍÊâ¢¥£·¸ÞÊâ
¢¤Æ±¡¡¶ä¢¥£·»ÍÊâ¢¤£¶»ÍÊâ
¢¥£¶¸ÞÊâ¢¤£´»°¶â¢¥£µ¼·³Ñ
¢¤£¸»Í¶ä¢¥£³È¬¶â¢¤£¶»°¶â
¢¥£¶»ÍÊâ¢¤Æ±¡¡¶â¢¥£¸»Í³Ñ
¢¤Æ±¡¡Èô¢¥£·»°ÊâÀ®¢¤£´Æó¶Ì
¢¥£´Ï»Êâ¢¤£·¸Þ¶â¢¥£´¸ÞÊâ
¢¤£¶Ï»Êâ¢¥£´»ÍÊâ¢¤Æ±¡¡¶â
¢¥£µ»ÍÊâ¢¤Æ±¡¡¶â¢¥£´»°Êâ
¢¤Æ±¡¡¶Ì¢¥£¶»°¤È¢¤£³°ì¶ä
¢¥£²»ÍÊâ¢¤£¶¼·ÊâÀ®¢¥Æ±¡¡¶â
¢¤£²»ÍÊâ¢¥£´»ÍÊâ¢¤£³Æó¶Ì
¢¥£µ»°¤È¢¤£´»Í¶â¢¥£²»Í¶ä
¢¤£µ¼·Êâ¢¥Æ±¡¡Èô¢¤£µÏ»Êâ
¢¥£³»°¶äÂÇ¢¤Æ±¡¡·Ë¢¥Æ±ÊâÀ®
¢¤£´°ì¶Ì¢¥£´»°Êâ¤Þ¤Ç
£±£°£±¼ê¤Çº´¡¹ÌÚÈ¬ÃÊ¤Î¾¡¤Á
