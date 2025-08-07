WEST.¿À»³ÃÒÍÎ¡¢¥È¥é¥¸¥ãÃæÂ¼³¤¿Í¤Î·çÀÊÍýÍ³¤Ë¡ÈÆ´¤ì¡É¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ú¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È²°Âæ2¡Á¥ë¡¦¥â¥ó¥É¥¥¡Á¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/07¡ÛWEST.¤Î¿À»³ÃÒÍÎ¤ÈB&ZAI¤ÎÌð²ÖóÕ¤¬7Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È²°Âæ2¡Á¥ë¡¦¥â¥ó¥É¥¥¡Á¡×¡ÊËè½µÌÚÍË0¡§00ºÇ¿·ÏÃ¹¹¿·¡¿LeminoÆÈÀêÇÛ¿®¡ËÇÛ¿®µÇ°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¡£¿À»³¤¬¡¢Æ±ºî¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ëTravis Japan¤ÎÃæÂ¼³¤¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛWEST.¿À»³ÃÒÍÎ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤éÀ¼Ï³¤ì¤¿Ä´Íý¥·¡¼¥ó
Æ±ºî¤Ç¤Ï¡¢Ì£³Ð¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿Å·ºÍ¥Õ¥ì¥ó¥Á¥·¥§¥Õ¡¦æÆÂÀ¡Ê¿À»³¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆÌ£³Ð¤Ë¤ÏÍ¥¤ì¤ë¤â¤Î¤ÎÎÁÍý¤ÏÁ´¤¯¤Ç¤¤Ê¤¤Íî¤Á¤³¤Ü¤ì¸µÉû½»¿¦¡¦µ±¸µ¡ÊÃæÂ¼¡Ë¤¬¡¢¿·Å·ÃÏ¡¦²£ÉÍ¤Ç¤Î¥ª¡¼¥×¥ó½éÆü¤«¤é¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢²°Âæ¤Ç»°¥ÄÀ±¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£¤³¤ÎÆü¤Ï±ÊÀ¥¤æ¤º¤Ê¡¢¶¶ËÜ¥Þ¥Ê¥ß¡¢ÀÐÅÄ¤Ò¤«¤ê¡¢ÃÝÃæÄ¾¿Í¡¢ÀõÌî¤æ¤¦»Ò¤â½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¿À»³¤Ïº£²ó·çÀÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃæÂ¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼ä¤·¤¤¤«Ìä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤¤¤ä¡¢°Æ³°¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£µ±¸µ¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤Î¸å¡¢ÃæÂ¼¤¬´ó¤»¤¿¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¡¢ÃæÂ¼¤Ï¡Ö³¤³°¤Î»Å»ö¤Î´Ø·¸¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ»ÄÇ°¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Û¤«¡¢¼«Ê¬¤ÎÊ¬¤Þ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤è¤¦¿À»³¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¿À»³¤Ï¡Ö¡Ø³¤³°¤Î»Å»ö¤Î´Ø·¸¤Ç¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤ä¤ó¡ª¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆ´¤ì¤ò¸ý¤Ë¡£¡Öµ±¸µ¤«¤éÂ÷¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤Ï³§¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤òÁ´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤Þ¤»¤é¤ì¤¿¤é¤Ê¤È¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
µ±¸µ¤¬¤ªÅ¹¤ÎÀëÅÁ¤Î¤¿¤á¤ËÍê¤ëÃÏ¸µ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£FM¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ò±é¤¸¤¿Ìð²Ö¤Ï¡¢»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ2¿Í¤È¤Î¶¦±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀµÄ¾¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶ÛÄ¥¤·¤Æ½éÆü¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»£±ÆÁ°¤Ë¤ª2¿Í¤¬¤´ÈÓ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¡£¤¢¤È¤Ï¸½¾ì¤Ç¤âËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¶õµ¤¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤È¡¢¤½¤ì¤«¤é±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤È¡¢°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë»£±Æ¤Î¶õµ¤¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡£ËÜÅö¤ËÂçÊÑÆëÀ÷¤ß¤ä¤¹¤¯³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È²óÁÛ¡£
¤Þ¤¿¡Ö¤æ¤º¤Ê¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¥·¡¼¥ó¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤æ¤º¤Ê¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ³§¤µ¤ó¤¬³Ú¤·¤¤¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤Ê¶õµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈ¿ÌÌ¡¢ËÍ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë»þ¤À¤±¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¿Í¤ÊÃË¥Î¥ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê¶õµ¤´¶¤âËÍ¤â³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¯±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
