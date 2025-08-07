µÈÅÄÍÓ¥«¥ó¥Ì±Ç²èº×¤Ç¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¥Ë¥»¥â¥ÎÁø¶ø¼çÄ¥¤â¡¢¾¾²¼Þ«Ê¿¡ÖÁ´Á³¡¢°ã¤¤¤Þ¤¹¤è¡×°ìÅáÎ¾ÃÇ
µÈÅÄÍÓ¤¬7Æü¡¢Åìµþ¡¦¥¤¥¤¥Î¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¹À¥¤¹¤º¡Ê27¡Ë¼ç±é¤ÎÆü±Ñ¹çºî±Ç²è¡Ö±ó¤¤»³¤Ê¤ß¤Î¸÷¡×¡ÊÀÐÀî·Ä´ÆÆÄ¡¢9·î5Æü¸ø³«¡Ë´°À®ÈäÏªÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¡£5·î¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿À¤³¦3Âç±Ç²èº×¤Î1¤Ä¡¢¥«¥ó¥Ì±Ç²èº×¤Î¡¢¤¢¤ë»ëÅÀÉôÌç¤ËºîÉÊ¤¬½ÐÉÊ¤µ¤ì¤Æ¡¢»²²Ã¤·¤¿ºÝ¡¢³¹Ãæ¤ÇÊÆÇÐÍ¥¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¡Ê63¡Ë¤Î¥Ë¥»¥â¥Î¤ËÁø¶ø¤·¡¢¥À¥Þ¤µ¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö±ó¤¤»³¤Ê¤ß¤Î¸÷¡×¤Ï¡¢¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¸³Ø¾Þ¼õ¾Þºî²È¥«¥º¥ª¡¦¥¤¥·¥°¥í»á¡Ê70¡Ë¤Î¡¢1982Ç¯¡Ê¾¼57¡Ë¤ÎÄ¹ÊÔ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤Î±Ç²è²½ºîÉÊ¤Ç¡¢Æ±»á¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿50Ç¯Âå¤ÎÄ¹ºê¤È80Ç¯Âå¤Î±Ñ¹ñ¤¬ÉñÂæ¡£¹À¥¤¬±é¤¸¤¿¼ç¿Í¸ø¤Î±Ù»Ò¤Ï¡¢Ä¹ºêºß½»»þÂå¤Ë¸¶Çú¤ò·Ð¸³¤·Àï¸å¡¢±Ñ¹ñ¤ËÅÏ¤Ã¤¿ÀßÄê¤Ç¡¢µÈÅÄ¤Ï±Ñ¹ñ¤ËÅÏ¤Ã¤Æ°Ê¹ß¤Î80Ç¯Âå¤Î±Ù»Ò¤ò±é¤¸¤¿¡£
µÈÅÄ¤Ï¡¢¥«¥ó¥Ì¤Î»×¤¤½Ð¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÏ©¾å¤Ç¿Í¤À¤«¤ê¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ã¯¤«¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡¡¤È»×¤Ã¤¿¤é¡Ä¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¤¸¤ã¤ó¡¢¤È¡×¤È¸ì¤ê½Ð¤·¤¿¡£¡Ö¼Ì¿¿¤ò»£¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¶á¤¯¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢SP¤¬3¿Í¤¯¤é¤¤¤¤¤Æ¡ØSTOP¡ª¡Ù¤ÈÀ©»ß¤µ¤ì¤¿¡£³¹¤òSP¤òÏ¢¤ì¤ÆÊâ¤¯¤ó¤À¤È»×¤¤¡¢°ì½ï¤ËÊâ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥³¥Ã¥½¥ê¼«»£¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ä¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¡Ö¥Ñ¥Ã¤È¶á¤¯¤Ç¸«¤¿¤éÈ©¡¢¼ã¤¤¤Ê¡¢È±¡¢¤³¤ó¤Ê¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¯¤è¤¯Ä´¤Ù¤¿¤é¥Ë¥»¥â¥Î¤À¤Ã¤¿¡£¥½¥Ã¥¯¥ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤è¤¯¤è¤¯¸«¤ë¤È°ã¤¦¿Í¡×¤È¥ª¥Á¤ò¸À¤¦¤È¡¢¾ìÆâ¤Ë¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¤¿¡£µÈÅÄ¤Ï¡ÖËÜÊª¤Ï¡¢Á°Æü¤Ë¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÀÖ¤ÎÂ¾¿Í¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¥«¥ó¥Ì±Ç²èº×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¹¤é¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦Ê·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤â¡¢¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡£SP¤Î¿Í¤â¡Ø¼Ì¿¿¡¢»£¤ë¤Ê¡ª¡Ù¤ÈËÜµ¤¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥«¥ó¥Ì±Ç²èº×¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ò¡¢¤È¤¦¤È¤¦¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¾¾²¼Þ«Ê¿¡Ê38¡Ë¤¬¡Ö»ä¡¢¼Ì¿¿¡¢¸«¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡Ä¤è¤¯¸«¤ë¤ÈÁ´Á³¡¢°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤È°ìÅáÎ¾ÃÇ¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏµÈÅÄ¤â¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¡ª¡¡¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¡ª¡×¤È¹²¤Æ¤¿¡£