¡Ú¹Ã»Ò±à¡Û¹ÎÍ¤¬½éÀïÆÍÇË¡¡¥¨¡¼¥¹ËÙÅÄ¹·Í¤¤¬¹¥Åê¡¡Ãæ¼´¤¬µ¡Ç½¤·ÀÜÀïÀ©¤¹¡¡»î¹çÁ°¤Ë¤ÏÃæ°æ´ÆÆÄ¤¬¼èºàÂÐ±þ¤â
¢¡Âè£±£°£·²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñÂè£³Æü¡¡¢¦£±²óÀï¡¡¹ÎÍ£³¡½£±°°Àî»ÖÊ÷¡Ê£·Æü¡¦¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¹ÎÍ¤¬ÀÜÀï¤òÀ©¤·¤¿¡£¥¨¡¼¥¹¤ÎËÙÅÄ¹·Í¤Åê¼ê¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬¹¥Åê¡£¹¶·â¿Ø¤ÏÀè¼èÅÀ¤òµö¤·¤¿Ä¾¸å¤Î£´²ó¤Ë¡¢¤¹¤°¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡££³ÈÖ¡¦¹â¶¶³¤æÆ±¦Íã¼ê¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬±¦Ãæ´Ö¤Ø¤Î»°ÎÝÂÇ¡£Áê¼ê¤ÎÃæ·Ñ¥×¥ì¡¼¤¬Íð¤ì¤ë´Ö¤Ë°ìµ¤¤ËÀ¸´Ô¤·¤¿¡££¶²ó¤Ë£´ÈÖ¡¦ÁðÅç¸¾ÂÀ°ìÎÝ¼ê¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬¾¡¤Á±Û¤·¤Îº¸µ¾Èô¤òÊü¤Ä¤È¡¢£·²ó¤Ë¤âµ¾Èô¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É·ø¼Â¤Ê¹¶·â¤ÇÀÜÀï¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡£±·î¤ËÉôÆâ¤ÇË½ÎÏ»ö°Æ¤¬È¯À¸¡£¹âÌîÏ¢¤«¤é¸·½ÅÃí°Õ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Âç²ñÄ¾Á°¤ËÌÀ¤ë¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÁûÆ°¤ËÍÉ¤ì¤Ê¤¬¤é·Þ¤¨¤¿½éÀï¡£Ãæ°æÅ¯Ç·´ÆÆÄ¤Ï»î¹çÁ°¡¢½é¤á¤ÆÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡£À¸ÅÌ¤Î´èÄ¥¤ëÎÏ¤ò¿®¤¸¤¿¤¤¡£È¿¾Ê¤¹¤Ù¤¤³¤È¤ÏÈ¿¾Ê¤·¤ÆÂç²ñ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Î»î¹ç¤òÁ´ÎÏ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤ÈÁª¼ê¤ò¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ä¾Á°¤Î±ÃÌÀ¡Êºë¶Ì¡Ë¡½ÄÅÅÄ³Ø±à¡Ê»°½Å¡Ë¤Î»î¹ç¤¬±äÄ¹£±£²²ó¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ò·Ð¤Æ¸á¸å£·»þ£²Ê¬¤Ë½ªÎ»¡£¤ï¤º¤«£²£·Ê¬¸å¤Î¸á¸å£·»þ£²£¹Ê¬¥×¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¡£»î¹ç½ªÎ»¤Ï¸á¸å£¹»þ£±£µÊ¬¡£»î¹ç½ªÎ»¤¬¸á¸å£¹»þ¤ò²á¤®¤¿¤Î¤Ï»Ë¾å£µÅÙÌÜ¤Ç¡¢ÎòÂå£µÈÖÌÜ¤ËÃÙ¤¤¥²¡¼¥à¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£