¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡£Ä£å£Î£Á£¹¡½£µ¹­Åç¡Ê£·Æü¡¦²£ÉÍ¡Ë

¡¡¹­Åç¤Ï¡¢£°¡½£¶¤«¤é°ì»þ£±ÅÀº¹¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¾å¤²¤¿¤¬¡¢µÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££Ä£å£Î£Á¤ËÉé¤±±Û¤·¡¢ºÆ¤Ó¼Ú¶â£±£°¤Ç£³°Ì¤Þ¤Çº£µ¨ºÇÂç¥¿¥¤¤Î£´¥²¡¼¥àº¹¤Ë¹­¤¬¤Ã¤¿¡£

¡¡£¶ÅÀ¤òÄÉ¤¦£³²ó¤Ï¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¢ËöÊñ¤Î£²¥é¥ó£²ËÜ¤Ç£´ÆÀÅÀ¡££´²ó¤Ï¡¢£··îËö¤Ë»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î£²£²ºÐ¡¦Á°Àî¤¬ÂåÂÇ¤Ç¥×¥í½é°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ëÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ç£±ÅÀº¹¤ËµÍ¤á´ó¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢£µ²ó°Ê¹ß¤ÏÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£

¡¡ÀèÈ¯¡¦¿¹¤Ï½é²ó¡¢£²²ó¤È¤â£³¼ºÅÀ¤Ç£³²ó£¶¼ºÅÀ¤ÈÀººÌ¤ò·ç¤¤¤¿¡££±ÅÀº¹¤ËµÍ¤á´ó¤Ã¤¿£´²ó¤Ï£²ÈÖ¼ê¡¦¹â¶¶¤¬¡¢Ìµ»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤éµÜºê¤ÎÆó¥´¥íÊ»»¦ÂÇ¤Î´Ö¤Ë£±ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡££¶²ó¤ÏÁ°Àî¤ÈÆ±¤¸¤¯£··îËö¤Ë»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿£²£°ºÐ¡¦ÄÔ¤¬Ìµ¼ºÅÀ¡¢£·²ó¤Ï¥ë¡¼¥­¡¼¡¦²¬ËÜ¤¬Ìµ¼ºÅÀ¤È¼ã¼êÅê¼ê¤¬¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£

¡¡º£¥«¡¼¥É¤Ï¡¢£²£²Ç¯£··î¤Îµð¿ÍÀï¡ÊÅìµþ£Ä¡Ë¤Î£³Àï£¸È¯°ÊÍè¤Î£³Àï£¶È¯¤òÊü¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢£Ä£å£Î£Á¤â£³Àï£¶È¯¤È¤¤¤¦¶õÃæÀï¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£º£µ¨¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤ÎÂÐÀï¤Ï£²¾¡£·ÇÔ¤È¤Ê¤ê¡¢£´»î¹ç¤ò»Ä¤·¤ÆÆ±µå¾ì¤Ç£²Ç¯Ï¢Â³¤ÎÉé¤±±Û¤·¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£