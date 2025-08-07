·ûË¡£¹¾ò¤Ï¡Ä¸©À¤ÏÀÄ´ºº¡¡¡Ö²þÀµ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ê¤¤¡×47¡ó¡¡9Ç¯Á°¤ÎÄ´ºº¤è¤ê10¥Ý¥¤¥ó¥È°Ê¾å²¼²ó¤ë
¡ÖÀï¸å80Ç¯¡×¤ÎÀáÌÜ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¸©Ì±¤Ø¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¡¢ÀïÁè¤ÎÊü´þ¤òÄê¤á¤ë¡Ö·ûË¡9¾ò¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²þÀµ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤¬¤ª¤è¤½¡Ö47¥Ñー¥»¥ó¥È¡×¤ÈºÇ¤â¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç9Ç¯Á°¤ÎÄ´ºº¤è¤ê10¥Ý¥¤¥ó¥È°Ê¾å²¼²ó¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸©À¤ÏÀÄ´ºº¶¨²ñ¤Ï¡ÖÀï¸å80Ç¯¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ·ûË¡¤ÎÌò³ä¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸©Ì±¤Ë°Õ¼±Ä´ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢18ºÐ°Ê¾å¤ÎÃË½÷749¿Í¤«¤é²óÅú¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢2016Ç¯¤Ë¡Ö·ûË¡¸øÉÛ70Ç¯¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¹Ô¤Ã¤¿Ä´ºº¤è¤ê¤â¡Ö12.8¥Ý¥¤¥ó¥È¡×²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²þÀµ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÀïÁèÊü´þ¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ò¹ÎÄê¤¹¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤¬¡¢¡Ö59.8¥Ñー¥»¥ó¥È¡×¤ÈºÇ¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡Ö²þÀµ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï¡Ö23.6¥Ñー¥»¥ó¥È¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£