¡Ú¹â¹»Ìîµå¡Û¹ÎÍ¤ÈÄÅÅÄ³Ø±à¤¬½éÀïÆÍÇË¡¡Å·¸õÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á²£ÉÍvsÆØ²ìµ¤Èæ¡¢¹âÃÎÃæ±ûvs°½±©¤Ï8Æü¤Ø
¡þÂè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ê7Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë
Á´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ï7Æü¡¢2»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÅÅÄ³Ø±à(»°½Å)¤Ï¡¢±ÃÌÀ(ºë¶Ì)¤Ë±äÄ¹12²ó¤ÎÀï¤¤¤ÎËö¤Ë¥µ¥è¥Ê¥é¾¡Íø¡£·¬»³ÚèÂÀÏ¯Åê¼ê(3Ç¯)¤Ï¡¢12²ó¤ò138µå¡¢°ì¿Í¤ÇÅê¤²¤ëÎÏÅê¤Ç¡¢¥Î¡¼¥¨¥é¡¼¤Î·ø¼é¤â¸÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½Õ²ÆÄÌ¤¸¹Ã»Ò±à½é½Ð¾ì¤Î±ÃÌÀ¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Ë¼éÈ÷¤Î¥ß¥¹¤¬Íí¤ß¼ºÅÀ¡£½é¾¡Íø¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¹ÎÍ(¹Åç)¤Ï¡¢°°Àî»ÖÊ÷(ËÌËÌ³¤Æ»)¤Ë3-1¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¡£ËÙÅÄ¹·Í¤Åê¼ê(3Ç¯)¤¬10Ã¥»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢1¼ºÅÀ¤Î´°Åê¾¡Íø¤Ç¤¹¡£ÇÔ¤ì¤¿°°Àî»ÖÊ÷¤ÏÀèÀ©¤¹¤ë¤â¡¢ÂÇÀþ¤¬3°ÂÂÇ¤ËÉõ¤¸¤é¤ì¡¢½éÀïÇÔÂà¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿Å·¸õÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á7Æü¸áÁ°¤ÎÉô¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿²£ÉÍ¡ÝÆØ²ìµ¤Èæ¡¢¹âÃÎÃæ±û¡Ý°½±©¤ÎÃæ»ß¤òÈ¯É½¡£²£ÉÍ¡ÝÆØ²ìµ¤Èæ¤¬8ÆüÂè3»î¹ç¤Î¸á¸å4»þ15Ê¬¤«¤é¡¢¹âÃÎÃæ±û¡Ý°½±©¤¬Âè4»î¹ç¤Î¸á¸å6»þ45Ê¬¤«¤é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
8Æü¸áÁ°¤ÎÉô¤Ç¤Ï¡¢ÃÒÊÛÏÂ²Î»³(ÏÂ²Î»³)¤È²Ö´¬Åì(´ä¼ê)¡¢ÅìÍÎÂçÉ±Ï©(Ê¼¸Ë)¤ÈºÑÈþ(°¦É²)¤¬½éÀï¤Ç·ãÆÍ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¦»î¹çÆüÄø
¡Ú7Æü¤Î·ë²Ì¡Û
ÄÅÅÄ³Ø±à(»°½Å) 5¡ß¡Ý4 ±ÃÌÀ(ºë¶Ì)
¹ÎÍ(¹Åç) 3¡Ý1 °°Àî»ÖÊ÷(ËÌËÌ³¤Æ»)
ÃÒÊÛÏÂ²Î»³(ÏÂ²Î»³) ¡Ý ²Ö´¬Åì(´ä¼ê)
ÅìÍÎÂçÉ±Ï©(Ê¼¸Ë) ¡Ý ºÑÈþ(°¦É²)
²£ÉÍ(¿ÀÆàÀî) ¡Ý ÆØ²ìµ¤Èæ(Ê¡°æ)
¹âÃÎÃæ±û(¹âÃÎ) ¡Ý °½±©(¼¢²ì)