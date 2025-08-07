¡Ú¹Ã»Ò±à¡Û°°Àî»ÖÊ÷¤Î32Ç¯¤Ö¤ê²Æ1¾¡¤Ï¤Ê¤é¤º¡Ä°ÛÎã¤Å¤¯¤·¤Î¹ÎÍÀï¤ËÇÔ¤ì¤ë
¡¡¡þÂè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âè3Æü¡¡1²óÀï¡¡°°Àî»ÖÊ÷1¡½3¹ÎÍ¡Ê2025Ç¯8·î7Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡°°Àî»ÖÊ÷¡ÊËÌËÌ³¤Æ»¡Ë¤Î1993Ç¯²Æ°ÊÍè¡¢¹Ã»Ò±à32Ç¯¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡4²óÀèÆ¬¤Î3ÈÖ¡¦²¯Äç¤ÎÂÇµå¤¬Í··â¡¦ÇòÈ±¤Î¼ººö¤òÍ¶¤¦¤È¡¢5ÈÖ¡¦ÀÐÅÄ¤¬ÀèÀ©¤ÎÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬ÃÏÎÏ¤Ë¾¡¤ë¹ÎÍ¤ËµÕÅ¾¤òµö¤¹¤È¡¢¤½¤ì¤òÄ·¤ÍÊÖ¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡°°ÀîÂç³Ø¹â¤«¤é23Ç¯¤Ë¸½¹»Ì¾¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¡£
¡¡2ÉôÀ©¤Î¾å¡¢Á°¤Î»î¹ç¤¬±äÄ¹12²ó¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤È¤â¤Ä¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¹Ã»Ò±à»Ë¾åºÇ¤âÃÙ¤¤¸á¸å7»þ29Ê¬¤Î³«»Ï¡£10»þ¤Þ¤Ç¤Ë·èÃå¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð·ÑÂ³»î¹ç¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤Å¤¯¤·¤Î°ìÀï¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç·òÆ®¤·¤¿¤¬¡¢1¾¡¤Ï±ó¤«¤Ã¤¿¡£