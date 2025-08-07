¥¹¥Ý¥Ë¥Á

¡¡¡þÂè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âè3Æü¡¡1²óÀï¡¡°°Àî»ÖÊ÷1¡½3¹­ÎÍ¡Ê2025Ç¯8·î7Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë

¡¡°°Àî»ÖÊ÷¡ÊËÌËÌ³¤Æ»¡Ë¤Î1993Ç¯²Æ°ÊÍè¡¢¹Ã»Ò±à32Ç¯¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£

¡¡4²óÀèÆ¬¤Î3ÈÖ¡¦²¯Äç¤ÎÂÇµå¤¬Í··â¡¦ÇòÈ±¤Î¼ººö¤òÍ¶¤¦¤È¡¢5ÈÖ¡¦ÀÐÅÄ¤¬ÀèÀ©¤ÎÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£

¡¡¤È¤³¤í¤¬ÃÏÎÏ¤Ë¾¡¤ë¹­ÎÍ¤ËµÕÅ¾¤òµö¤¹¤È¡¢¤½¤ì¤òÄ·¤ÍÊÖ¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£

¡¡°°ÀîÂç³Ø¹â¤«¤é23Ç¯¤Ë¸½¹»Ì¾¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¡£

¡¡2ÉôÀ©¤Î¾å¡¢Á°¤Î»î¹ç¤¬±äÄ¹12²ó¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤È¤â¤Ä¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¹Ã»Ò±à»Ë¾åºÇ¤âÃÙ¤¤¸á¸å7»þ29Ê¬¤Î³«»Ï¡£10»þ¤Þ¤Ç¤Ë·èÃå¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð·ÑÂ³»î¹ç¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤Å¤¯¤·¤Î°ìÀï¤À¤Ã¤¿¡£

¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç·òÆ®¤·¤¿¤¬¡¢1¾¡¤Ï±ó¤«¤Ã¤¿¡£