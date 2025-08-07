¡Ú¹Ã»Ò±à¡Û¹ÎÍ¤¬½Õ²Æ½Ð¾ì7Âç²ñÏ¢Â³¤Î½éÀïÆÍÇË¡ª°ÛÎã¤Å¤¯¤·¡Ä»Ë¾åºÇÃÙ19»þ29Ê¬³«»Ï¤â¤Ê¤ó¤Î
¡¡¡þÂè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âè3Æü¡¡1²óÀï¡¡¹ÎÍ3¡½1°°Àî»ÖÊ÷¡Ê2025Ç¯8·î7Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¹ÎÍ¤¬µÕÅ¾¤Ç½éÀï¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡2ÉôÀ©¤Î¾å¡¢Á°¤Î»î¹ç¤¬±äÄ¹12²ó¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤È¤â¤Ä¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¹Ã»Ò±à»Ë¾åºÇ¤âÃÙ¤¤¸á¸å7»þ29Ê¬¤Î³«»Ï¡£10»þ¤Þ¤Ç¤Ë·èÃå¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð·ÑÂ³»î¹ç¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤Å¤¯¤·¤Î°ìÀï¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡4²ó¤Ë¤Ï¼éÈ÷¤Î¥ß¥¹¤«¤éÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¸·¤·¤¤Å¸³«¤âÄ·¤ÍÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾¸å¤Î¹¶·â¡£2»à¤«¤é3ÈÖ¡¦¹â¶¶¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¤Î»°ÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢Áê¼ê³°Ìî¼ê¤Î°Á÷µå¤Î´Ö¤Ë°ìµ¤¤ËÆ±ÅÀ¤Î¥Û¡¼¥à¤òÆ§¤ó¤À¡£
¡¡6²ó¤Ï1»à°ì¡¢»°ÎÝ¤È¹¥µ¡¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ4ÈÖ¡¦ÁðÅç¤Îº¸µ¾Èô¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¡£7²ó¤â1ÈÖ¡¦ÇòÈ±¤Îº¸µ¾Èô¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤ÎËÙÅÄ¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ÇÁê¼êÂÇÀþ¤ò¤«¤ï¤·¤ÆÆ¨¤²ÀÚ¤ê¡£
¡¡½Õ²Æ¹ç¤ï¤»¤Æ¹Ã»Ò±à54ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¡£2019Ç¯¥»¥ó¥Ð¥Ä¤«¤é½Ð¾ì7Âç²ñÏ¢Â³¤Î½éÀïÆÍÇË¤Ç¹ÎÍ¤¬´ÓÏ½¤ò¼¨¤·¤¿¡£