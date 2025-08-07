º´¡¹ÌÚÈ¬ÃÊ¤¬Æ£°æÎµ²¦¤ËÄ©Àï¡¡¾´ý¡¢·èÄêÀïÀ©¤·2´üÏ¢Â³
¡¡¾´ý¤ÎÂè38´üÎµ²¦ÀïÄ©Àï¼Ô·èÄê3ÈÖ¾¡Éé¤ÎÂè2¶É¤Ï7Æü¡¢ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¤Î¾´ý²ñ´Û¤Ç»Ø¤µ¤ì¡¢º´¡¹ÌÚÍ¦µ¤È¬ÃÊ¡Ê31¡Ë¤¬ÀÐÅÄÄ¾ÍµÏ»ÃÊ¡Ê36¡Ë¤òÇË¤ê¡¢ÂÐÀïÀ®ÀÓ2¾¡0ÇÔ¤ÇÆ£°æÁïÂÀÎµ²¦¡Ê23¡Ë¡áÌ¾¿Í¡¦²¦°Ì¡¦²¦ºÂ¡¦´ýÀ»¡¦´ý²¦¡¦²¦¾¤È¤Î¼·´§¡á¤Ø¤ÎÄ©Àï¤ò·è¤á¤¿¡£º´¡¹ÌÚÈ¬ÃÊ¤ÎÎµ²¦Ä©Àï¤Ï2´üÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡º´¡¹ÌÚÈ¬ÃÊ¤Ï¡¢Æ£°æÎµ²¦¤¬2017Ç¯¤ËÃ£À®¤·¤¿ºÇÂ¿¤ÎÏ¢¾¡µÏ¿¤ò29¤Ç»ß¤á¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£Á°´ü¤ÎÎµ²¦Àï7ÈÖ¾¡Éé¤Ç¤ÏÆ£°æÎµ²¦¤Ë2¾¡4ÇÔ¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢½é¥¿¥¤¥È¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡Æ£°æÎµ²¦¤Ï5Ï¢ÇÆ¤¬·ü¤«¤ë¡£7ÈÖ¾¡Éé¤ÎÂè1¶É¤Ï10·î3¡¢4Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£