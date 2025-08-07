¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤ÎºÇ¿·±Ô¥¹¥Æ¥ë¥¹ÀïÆ®µ¡¡Ö£Æ£³£µ£Â¡×ÇÛÈ÷»Ï¤Þ¤ë¡ÄµÜºê¸©¤Î¿·ÅÄ¸¶´ðÃÏ¤ËÅþÃå
¡¡¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤ÎºÇ¿·±Ô¥¹¥Æ¥ë¥¹ÀïÆ®µ¡¡Ö£Æ£³£µ£Â¡×¤ÎÇÛÈ÷¤¬£·Æü¡¢¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¿·ÅÄ¸¶¡Ê¤Ë¤å¤¦¤¿¤Ð¤ë¡Ë´ðÃÏ¡ÊµÜºê¸©¿·ÉÙÄ®¡Ë¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«±ÒÂâ´ðÃÏ¤Ø¤ÎÇÛÈ÷¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢ËÉ±Ò¾Ê¤Ïº£Ç¯ÅÙÃæ¤Ë£¸µ¡¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë£´£²µ¡¤òÃÖ¤¯Êý¿Ë¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¤Þ¤º£³µ¡¤¬¡¢ÊÆ¥°¥¢¥à¤«¤éÊÆ·³¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤ÎÁà½Ä¤Ç´ðÃÏ¤ËÅþÃå¤·¤¿¡£
¡¡£Æ£³£µ£Â¤ÏÃ»µ÷Î¥³êÁö¤Ç¤ÎÎ¥Î¦¤ä¿âÄ¾ÃåÎ¦¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢³¤¾å¼«±ÒÂâ¤Î¸î±Ò´Ï¤ÇÈ¯Ãå´Ï¤¹¤ë±¿ÍÑ¤âÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿âÄ¾ÃåÎ¦¤ÏÄÌ¾ï¤ÎÃåÎ¦¤è¤êÁû²»¤¬½Ð¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Ï½»Ì±¤Ë¼ÂºÝ¤Î²»ÎÌ¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¡¢¿âÄ¾ÃåÎ¦¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ËÉ±Ò¾Ê¤ÏÅö½é¡¢¿âÄ¾ÃåÎ¦¤Î·±Îý¤Ï´ðËÜÅª¤ËÇÏÌÓ¡Ê¤Þ¤²¡ËÅç¡Ê¼¯»ùÅç¸©¡Ë¤Ç¹Ô¤¤¡¢¿·ÅÄ¸¶´ðÃÏ¤Ç¤Ï¡Ö¶ÛµÞ»þ¤Ê¤É¤ò½ü¤¤¤Æ¹Ô¤ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·£²·î¡¢°ìÅ¾¤·¤Æ¡¢·îÊ¿¶Ñ¤ÇºÇÂçÌó£±£°£°²ó¤Î¿âÄ¾ÃåÎ¦·±Îý¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¤È¤·¤¿·×²è¤òÃÏ¸µ¤Ë¼¨¤·¤¿¤¿¤á¡¢½»Ì±¤é¤¬È¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÉ±Ò¾Ê¤ÏÉéÃ´·Ú¸ººö¤ò¸¡Æ¤Ãæ¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤ÇÀâÌÀ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢£Æ£³£µ£Â¤ÎÈô¹Ô·±Îý¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿âÄ¾ÃåÎ¦¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¿·ÉÙÄ®¤Î¾®Åè¿ò»ÌÄ®Ä¹¤Ï¡ÖÁû²»¤Î»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤¤È´¶¤¸¤¿¡£ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤ó¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤éÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ò¾Ä¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¡¢¶å½£ËÉ±Ò¶É¤Î°ËÆ£ÏÂ¸Ê¶ÉÄ¹¤Ï¡ÖÉéÃ´·Ú¸º¤Î¸¡Æ¤¤ò¿¼¤á¡¢¿´ÇÛ¤òÊ§¿¡¡Ê¤Õ¤Ã¤·¤ç¤¯¡Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
