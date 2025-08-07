¥¥ó¥×¥ê¡ß¥ß¥Ã¥¡¼½ÂÃ«¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÀè¹ÔÂÎ¸³¡ª¡¡±ÊÀ¥Î÷¡õ¹â¶¶³¤¿Í¤¬ÉÁ¤¤¤¿¡È¼ê½ñ¤¥ß¥Ã¥¡¼¡É¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡Ò¼èºà¥ì¥Ý¡Ó
¡¡¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¤ÈKing ¡õ Prince¤Î¥Ù¥¹¥È¥Õ¥ì¥ó¥É¤Îµ°À×¤òÉÁ¤¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÈÖÁÈ¡ØKing ¡õ Prince: What We Got ¡Á´ñÀ×¤Ï¤¤ß¤È¡Á¡Ù¤¬¡ÖDisney+¡Ê¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡Ë¡×¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¡£¤³¤ÎÇÛ¿®¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢8·î8Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é8·î13Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Ë¤¢¤ëSHIBUYA TSUTAYA 1F¤Ç¡¢ÆÃÊÌÅ¸¼¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£King ¡õ Prince¤¬²Î¤¦¡¢¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¤Î¿·¤¿¤Ê¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡ÖWhat We Got ¡Á´ñÀ×¤Ï¤¤ß¤È¡Á¡×¤ÎÉñÂæ¤Ç¤â¤¢¤ë¡ÈÀ»ÃÏ¡É½ÂÃ«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢Æ±³Ú¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËË×Æþ¤Ç¤¤ë¹¬¤»¶õ´Ö¡£¤µ¤é¤Ë±ÊÀ¥Î÷¤È¹â¶¶³¤¿Í¤¬ÉÁ¤¤¤¿¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤µ¡²ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±ÊÀ¥Î÷¡õ¹â¶¶³¤¿Í¤¬ÉÁ¤¤¤¿¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¤Î¥¤¥é¥¹¥È¡×
¢£ÊÉ¤Î¥ì¥³¡¼¥É¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤âºÇ¹â¡ª
¡¡º£²ó³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¡ØKing ¡õ Prince: What We Got ¡Á´ñÀ×¤Ï¤¤ß¤È¡Á¡ÙÇÛ¿®µÇ°Mickey ¡õ Friends Summer Fest in Shibuya¡×¤Ï¡¢MV¤ÇKing ¡õ Prince¤¬¼ÂºÝ¤ËÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿°áÁõ¤ä¡¢MV¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥¥Ã¥Á¥ó¤ä¥ì¥³¡¼¥É¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤ÎÈþ½Ñ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¼ÂÊª¡¢¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡×¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Î¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡£
¡¡¾²¤Ë¤Þ¤ÇMV¤ÎÃæÈ×¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤ÊÉô²°¤ÎÁõ¾þ¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢±ÊÀ¥¤È¹â¶¶¤¬¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤Æ¤¤¤¿¥½¥Õ¥¡¤ò¸«¤ë¤È¡ÖËÜÊª¤À¡ª¡×¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ë¡£¥½¥Õ¥¡¤ÎÁ°¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤Ï¡¢±ÊÀ¥¤È¹â¶¶Ä¾É®¤Î¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬¡£¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Æó¿Í¤ÎÀ³Ê¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ç»×¤ï¤º¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ï¤º¡£
¡¡¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ê¤Î¤ÏÊÉ¤Ë¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ì¥³¡¼¥É¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤¿¤Á¡£MV¤Î½øÈ×¤ÇKing ¡õ Prince¤¬¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¤È¥ì¥³¡¼¥É¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç½Ð²ñ¤¦¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤³¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ì¥³¡¼¥É¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼Â¤Ï¤³¤Î¥ì¥³¡¼¥É¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢King ¡õ Prince¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë¥ï¡¼¥É¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÈÖÁÈ¡ØKing ¡õ Prince: What We Got ¡Á´ñÀ×¤Ï¤¤ß¤È¡Á¡Ù¤Ç¹â¶¶¤¬²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Íú½¤¤·¤Æ¤«¤é¹Ô¤¯¤È¤â¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë»²²Ã²½·¿¤ÎÅ¸¼¨¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢Á´Éô¤Ç6¤Ä¤ÎÀ³Ê¤ÎÃæ¤«¤é¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¤Î¹¥¤¤ÊÀ³Ê¤òÁª¤ó¤Ç¡¢³ºÅö¤¹¤ë¥·¡¼¥ë¤òÅ½¤ë¤È¤¤¤¦¥¨¥ê¥¢¤â¤¢¤ë¡£ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¡×¡ÖÍ¦µ¤¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö³Ú´ÑÅª¡×¡Ö³Ú¤·¤¤¡×¡ÖÀ¿¼Â¡×¡Ö¸¤¤¡×¤Î6¼ïÎà¤ÎÀ³Ê¤Ç¡¢¿¶¤êÊ¬¤±¤é¤ì¤¿¿§¤Î¥·¡¼¥ë¤ò¥ß¥Ã¥¡¼·¿¤ÎÊÉ¤ËÅ½¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤Ï¤Þ¤À¿¿¤ÃÇò¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÆü¤Þ¤Ç¤Ë²¿¿§¤ËÀ÷¤Þ¤ë¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡MVµ¤Ê¬¤Ë¿»¤Ã¤ÆSHIBUYA TSUTAYA¤ò½Ð¤ë¤È¡¢¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤äMV¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¸òº¹ÅÀ¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¡£´ÛÆâ¤Ç¸«¤¿Å¸¼¨¤ÎÀ¤³¦¤¬¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Êºø³Ð¤ò³Ð¤¨¤ë¡£µ¢¤êÆ»¤Ï¡ÖWhat We Got ¡Á´ñÀ×¤Ï¤¤ß¤È¡Á¡×¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢²È¤Þ¤Ç¥à¡¼¥É¤ò»ý¤Áµ¢¤ê¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡1³¬¤ÎÅ¸¼¨¤Ï¡¢»öÁ°ÀèÃå¿½¹þÀ©¡£8·î10Æü¡ÊÆü¡Ë¡Á8·î11Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤ÎÆþ¾ì¤Ï8·î8Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î18»þ00Ê¬¤«¤é¡¢8·î12Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á8·î13Æü¡Ê¿å¡Ë¤ÎÆþ¾ì¤Ï8·î10Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î18»þ00Ê¬¤«¤é¡¢¡Ö¥¯¥é¥¦¥É¥Ñ¥¹¡×¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËB1³¬¤Ç¤Ï8·î1Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á9·î15Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Þ¤Ç¡ÖMickey ¡õ Friends POP UP STORE¡×¤ò¼Â»ÜÃæ¡£8·î8Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¤ÏMickey ¡õ Friends ¡ß King ¡õ Prince¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥º¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¤Ø¤ÎÆþ¾ì¡õ¹ØÆþ¤Ï»öÁ°ÃêÁªÀ©¤Ç¤¹¤Ç¤Ë¿½¹þ¤ß¤Ï½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì°Ê³°¤Î¥ß¥Ã¥¡¼¤¿¤Á¤Î¥°¥Ã¥º¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ï¼«Í³¤ËÆþ¾ì¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¹¥¤¤Ï¤¼¤Ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡ª
¢¨¹â¶¶³¤¿Í¤Î¡Ö¹â¡×¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¹â¡×¤¬Àµ¼°É½µ
