¡Ö½÷¿À¤Î¶µ¼¼¡×¤Ç¶¦±é¡Äà±Ç²è´Û¥Ç¡¼¥Èá¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡¡ËÌÀî·Ê»Ò¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Öº£¤â¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ª2¿Í¤È¤â¥¥ã¥Ã¥×¥³¡¼¥Ç¤Ç²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÎÀ¼
±Ç²è´Û¥Ç¡¼¥È¤·¤¿¤ªÁê¼ê¤È¤Ï...¡©
¡¡½÷Í¥¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¥É¥é¥Þ¡Ö½÷¿À¤Î¶µ¼¼¡Á¥ê¡¼¥¬¥ëÀÄ½ÕÇò½ñ¡Á¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿Æîº»ÎÉ¤È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ËÌÀî¤Ï¡¢¡Ö±Ç²è¡Ø¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡Ù¤òÆîº»ÎÉ¤Á¤ã¤ó¤È´Ñ¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢±Ç²è´Û¤Ç¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢ËÌÀî¤âÆî¤â¥¥ã¥Ã¥×¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢¼ê¤Ë¤Ï¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤òÃåÍÑ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¡ô¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤Ï¶öÁ³¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¡¢±Ç²è¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤È¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê½½»ú²Í¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤¬¶öÁ³¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö½÷¿À¤Î¶µ¼¼¥³¥ó¥ÓÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Öº£¤â¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤È¤â¥¥ã¥Ã¥×¥³¡¼¥Ç¤Ç²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡×¤Î¸¶ºî¤ò¤Æ¤¬¤±¤¿Ì¡²è²È¡¦±üÅè¤Ò¤í¤Þ¤µ¤¬¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö¤³¤Î¥Ý¥¹¥È¤¬¸¶ºî¼ÔÍÍ¤Ë¤Þ¤ÇÆÏ¤¤¤Æ¤ë¡Á¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¡£