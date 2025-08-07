¡Ú¹Åç¡ÛÅê¼ê¿ØÊø²õ¤Ç¼Ú¶â¤¬¡Ö10¡×¡¡ÂÇÀþ¤¬6ÅÀº¹¤ò°ì»þ1ÅÀº¹¤Þ¤ÇµÍ¤á´ó¤ë¤âµÚ¤Ð¤º¡¡4Ç¯ÌÜ¤ÎÁ°ÀîÀ¿ÂÀ¤Ï¥×¥í½é°ÂÂÇ½éÂÇÅÀ
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡DeNA9-5¹Åç(7Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
¹Åç¤Ï½øÈ×¤ÎÂçÎÌ¼ºÅÀ¤¬¶Á¤¡¢¥«¡¼¥ÉÉé¤±±Û¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀèÈ¯¤Î¿¹æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï½é²ó¡¢3Ï¢ÂÇ¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤òµö¤¹¤È¡¢¼éÈ÷¤Î¥ß¥¹¤ä²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤Ç3¼ºÅÀ¡£2²ó¤Ï½é²ó¤Ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÍá¤Ó¤¿º´Ìî·ÃÂÀÁª¼ê¤Ë3¥é¥ó¤òÍá¤Ó¡¢6ÅÀº¹¤ÎÎôÀª¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÂÇÀþ¤¬Ê³µ¯¡£3²ó¡¢¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥óÁª¼ê¤Î12¹æ2¥é¥ó¤äËöÊñ¾ºÂçÁª¼ê¤Î10¹æ2¥é¥ó¤Ç4ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤È¡¢4²ó¤Ë¤Ï7·î¤Ë»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿4Ç¯ÌÜ¤ÎÁ°ÀîÀ¿ÂÀÁª¼ê¤¬¡¢¥×¥í½é°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼ÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢1ÅÀº¹¤ËµÍ¤á´ó¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬Ä¾¸å¤Î¼é¤ê¤Ç¤Ï¡¢2ÈÖ¼ê¤Î¹â¶¶¹·ÌéÅê¼ê¤¬ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Ë»Íµå¡¢Â³¤¯ÂÇ¼Ô¤Ë°ÂÂÇ¤òµö¤·¡¢¥Î¡¼¥¢¥¦¥È1¡¢3ÎÝ¤«¤éÊ»»¦¤Î´Ö¤Ë1¼ºÅÀ¡£¤½¤Î¸å2ÅÀº¹¤Î¤Þ¤Þ¥¹¥³¥¢¤¬Æ°¤«¤º·Þ¤¨¤¿8²ó¤Ë¤Ï¡¢5ÈÖ¼ê¤ÎÔÏ¹¾ÆØºÈÅê¼ê¤¬¥Î¡¼¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤«¤éµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤ä¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É¡¢ÆÍ¤Êü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹Åç¤Ï6ÅÀº¹¤ò°ì»þ1ÅÀº¹¤Þ¤ÇµÍ¤á´ó¤ë¤â¡¢Åê¼ê¿Ø¤¬13°ÂÂÇ9¼ºÅÀ¤È¤Õ¤ë¤ï¤ºÇÔÀï¡£DeNA¤Ë1¾¡2ÇÔ¤Ç¥«¡¼¥ÉÉé¤±±Û¤·¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¼Ú¶â¡Ö10¡×¤Ë¤Õ¤¯¤é¤ß¤Þ¤·¤¿¡£