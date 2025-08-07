µð¿ÍÀÜÀïÍî¤È¤·¼Ú¶â1¡¡ÅÄÃæ¾Âç¤Ï¥¨¥é¡¼Íí¤ß¤Ç6²óÅÓÃæ2¼ºÅÀ¡¡ÅÄÃæ±ÍÅÍ¤¬ÄËº¨¤ÎÈïÃÆ
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ¥ä¥¯¥ë¥È3¡Ý2µð¿Í(7Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à)
µð¿Í¤Ï¥ä¥¯¥ë¥È¤ËÇÔ¤ì¡¢4Ï¢¾¡¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
µð¿ÍÀèÈ¯¤ÏÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤Þ¤Ç¤¢¤È2¾¡¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡£2²ó¤Ë¤ÏÂ¼¾å½¡Î´Áª¼ê¤«¤é¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤âÃ¥¤¦¤Ê¤É3²ó¤Þ¤Ç¥ä¥¯¥ë¥ÈÂÇÀþ¤ò3¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤Þ¤¹¡£
3²óÎ¢¤Î¹¶·â¤Ç¤ÏÅÄÃæÅê¼ê¤¬Î¾¥Á¡¼¥à½é¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ë2¥Ù¡¼¥¹¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤Á¡¢µ¾À·¥Õ¥é¥¤¤Ç3ÎÝ¤Ë¿Ê¤à¤È¡¢Àô¸ýÍ§ÂÁÁª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ÇÀèÀ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·4²ó¡¢¥Ä¡¼¥¢¥¦¥È¤«¤é2¤Ä¤Î¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤ò½Ð¤¹¤È¥ª¥¹¥ÊÁª¼ê¤Ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥Ò¥Ã¥È¤ÇÆ±ÅÀ¡£¤½¤ì¤Ç¤â5²ó¤Ë¤ÏÁýÅÄÂçµ±Áª¼ê¤Î¥Ò¥Ã¥È¤È¡¢´Ý²Â¹ÀÁª¼ê¤Îµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤ÇºÆ¤Ó¥ê¡¼¥É¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢6²ó¤Ë¤Ï¥¨¥é¡¼¤È¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤Ç2¥¢¥¦¥È1ÎÝ2ÎÝ¤È¤Ê¤êÅÄÃæÅê¼ê¤Ï¤³¤³¤Ç¹ßÈÄ¡£¤·¤«¤·2ÈÖ¼ê¤ÎÁ¥Ç÷Âç²íÅê¼ê¤¬¡¢ÃæÂ¼ÍªÊ¿Áª¼ê¤Ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÍá¤ÓÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë8²ó¤Ë¤Ï4ÈÖ¼ê¤ÎÅÄÃæ±ÍÅÍÅê¼ê¤¬¥ª¥¹¥ÊÁª¼ê¤Ë4µåÌÜ¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ò¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÄËº¨¤ÎÈïÃÆ¡£µÕÅ¾¤òµö¤·¤Þ¤·¤¿¡£6²ó°Ê¹ß¤ÏÌµ°ÂÂÇ¤ËÍÞ¤¨¤é¤ìÏ¢¾¡¤¬3¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿µð¿Í¤Ï¡¢¼Ú¶â1¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£