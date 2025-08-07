¤ï¤¿¤·¤À¤Ã¤ÆÀÄ½Õ¤·¤¿¤¤¡ª¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤Á¤ËÂÑ¤¨¤¤ì¤º¶á¤Å¤¤¤¿¡¢ÈþÂç»þÂå¤ÎÂîµåÉô
Âè°ì°õ¾Ý¤Ï¤ª¸ß¤¤¡ÖÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¡×ÈþÂç¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Í§¿Í¡ÖY¤Á¤ã¤ó¡×¡¿¤¦¤Á¤é¤Ï¥Þ¥Ö¥À¥Á¡Ê1¡Ë
¿Íµ¤¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡¦¤ä¤Þ¤â¤È¤ê¤¨¤µ¤ó¤¬Âç³Ø»þÂå¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢ÀÄ½Õ¤ò¤È¤â¤Ë²á¤´¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ÂîµåÉô¤ÎÍ§¿Í¤¿¤Á¡ÊÄÌ¾Î¥Þ¥Ö¥À¥Á¡Ë¡£
ÈþÂç¤ËÄÌ¤¦¤¿¤á¡¢¼¯»ùÅç¤«¤é¤Ò¤È¤ê´ØÀ¾¤Ø¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Åö»þ¤Î¤ä¤Þ¤â¤È¤µ¤ó¡£¿Í¸«ÃÎ¤ê¤ÇÀ¸³è¤â¥«¥Ä¥«¥Ä¤À¤Ã¤¿¤¢¤ëÆü¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤éÂîµåÉô¤ÎÃç´Ö¤È½Ð²ñ¤¤¡¢Â¿¤¯¤Î»þ´Ö¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÉÏË³¤À¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤¤¤Ä¤â¥Ð¥«¤Ð¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¾Ð¤¤Å¾¤²¤Æ¤¤¤¿Æü¡¹¡£ÀÄ½Õ¤Î1¥Ú¡¼¥¸¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¥¯¥»¶¯¤á&Çú¾Ð¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¤ä¤Þ¤â¤È¤ê¤¨Ãø¤Î½ñÀÒ¡Ø¤¦¤Á¤é¤Ï¥Þ¥Ö¥À¥Á¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Í§Ã£¤Îºî¤êÊý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤»ä
¢£ÂîµåÉô¤ÎÃç´Ö¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»ä
Ãø¡á¤ä¤Þ¤â¤È¤ê¤¨¡¿¡Ø¤¦¤Á¤é¤Ï¥Þ¥Ö¥À¥Á¡Ù