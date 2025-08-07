¼«Ê¬¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ëÎÏ¡£¥Î¥ó¥Ð¥¤¥Ê¥ê¡¼¤ÎÅ¾¹»À¸¤¬¥ª¥ì¤ÎÆü¾ï¤ËÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤â¤Î/¥Î¥ó¥Ð¥¤¥Ê¥ê¡¼¤ÎÅ¾¹»À¸¤¬¥ª¥ì¤ÎÆü¾ï¤ò¡ß¡ß¤¹¤ë㉕
¡Ö¥Î¥ó¥Ð¥¤¥Ê¥ê¡¼¡×¤½¤ì¤Ï½÷¤Ç¤âÃË¤Ç¤â¤Ê¤¤¡ÈÂè3¤ÎÀ¡É¡£
¡Ø¥Î¥ó¥Ð¥¤¥Ê¥ê¡¼¤ÎÅ¾¹»À¸¤¬¥ª¥ì¤ÎÆü¾ï¤ò¡ß¡ß¤¹¤ë¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à
14ºÐ¤ÎÇò¶âÍº¡Ê¤æ¤¦¡Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤¬ÃËÀ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¥Î¥ó¥Ð¥¤¥Ê¥ê¡¼¡£
Å¾¹»Àè¤Ç¶ËÉÏ¡õ¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥é¡¼¤Î¾åÌîÌÀÆü¡Ê¤È¤â¤í¤¦¡Ë¤È¸òÎ®¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ï¼þ°Ï¤Ë¸À¤¨¤Ê¤¤ÈëÌ©¤ò¶¦Í¤·¤¢¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢²ÈÄíÉÔÏÂ¡¦ÊÐ¸«¡¦ÉÏº¤¤¬¤Õ¤¿¤ê¤Î´Ö¤Ë¹Â¤òºî¤ê»Ï¤á¤Æ¡Ä¡£
¶ËÉÏÀ¸³è¤òÀ¸¤¤ë¤È¤â¤í¤¦¡¢LGBTQ¤Î¤æ¤¦¡£¤Õ¤¿¤ê¤Ï¤É¤ó¤ÊÌ¤Íè¤òÊâ¤à¤Î¤«¡£¸¨¤µ¤ä¡Ê@kinusaya09¡Ë¤Ë¤è¤ëÀÄ½Õ¥µ¥Ð¥¤¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡ª
