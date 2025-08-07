»°É©¤Î¿·¡Ö·ÚSUV¡×È¯É½¡ª ¥á¡¼¥«¡¼½é¡Ö²è´üÅª¥·¥¹¥Æ¥à¡×¡õ¡È360ÅÙ¥â¥Ë¥¿¡¼¡ÉÉ¸½àÁõÈ÷¤Ç¤á¤Á¤ãÊØÍø¡ª ¥ë¡¼¥Õ¥ì¡¼¥ë¤ä¥Ñ¥É¥ë¥·¥Õ¥È¤âÁª¤Ù¤ë¡È4WD¥¿¥Õ»ÅÍÍ¡É¤¬¥¤¥¤¡ª ¡ÖeK¥¯¥í¥¹¡×ºÇ¹âµé¥â¥Ç¥ë¤È¤Ï¡©
ºÇ¹âµé¥â¥Ç¥ë¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ë»ÅÍÍ¤È¤Ï¡©
¡¡»°É©¤Ï·Ú¾èÍÑ¼Ö¡ÖeK¥ï¥´¥ó¡×¡ÖeK¥¯¥í¥¹¡×¤Î°ìÉô²þÎÉ¤ò¼Â»Ü¤·¡¢2025Ç¯7·î24Æü¤è¤êÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î²þÎÉ¤Ë¤ÏË¡µ¬¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¡È°ìÈÖ¹â¤¤¡É»°É©¤Î¿·¡Ö·ÚSUV¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢eK¥¯¥í¥¹¤ÏSUVÉ÷¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê³°´Ñ¤ò¤â¤Ä¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¤â¹â²Á¤Ê¥°¥ì¡¼¥É¤Ï°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡»°É©¤Î·Ú¾èÍÑ¼Ö¡ÖeK¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ï¡¢·Ú¥È¡¼¥ë¥ï¥´¥ó¤ÎeK¥ï¥´¥ó¡¢eK¥¯¥í¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤Î¡ÖeK¥¯¥í¥¹ EV¡×¡¢¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤òÈ÷¤¨¤ë·Ú¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¤Î¡ÖeK¥¹¥Ú¡¼¥¹¡×¤È¤¤¤¦4¥¿¥¤¥×¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊeK¥·¥ê¡¼¥º¤Î¸»Î®¤Ï2001Ç¯ÅÐ¾ì¤Î½éÂåeK¥ï¥´¥ó¤Ë¤Þ¤Ç¤µ¤«¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡½éÂå¥â¥Ç¥ë¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤«¤Ä¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿³°´Ñ¤Ç¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î´ðËÜÍ×ÁÇ¤Ï¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤Ë¤â·Ñ¾µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡3ÂåÌÜ¤«¤é¤ÏÆü»º¤È»°É©¤Î¹çÊÛ²ñ¼Ò¡ÖNMKV¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ´ë²è¤È³«È¯¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ä¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ê¤É¤ÏÆü»º¡Ö¥Ç¥¤¥º¡×¥·¥ê¡¼¥º¤È¶¦ÄÌ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡eK¥ï¥´¥ó¤Î¸½¹Ô·¿¤Ï2019Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿4ÂåÌÜ¡£
¡¡¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤òÀèÂå¤ËÂÐ¤·¤Æ65mm±äÄ¹¤·¤¿¤³¤È¤Ç¸åÀÊ¤ÎÂ¸µ¶õ´Ö¤¬¤µ¤é¤Ë¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤ª¤è¤½6Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëeK¥ï¥´¥ó¤Î¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼É÷¤Î³°´Ñ¤ò¤â¤ÄeK¥¯¥í¥¹¤¬½éÅÐ¾ì¡£
¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢ÎÏ¶¯¤¤Áö¤ê¤ÈÄãÇ³Èñ¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î°ìÉô²þÎÉ¤Ç¤Ï¡¢eK¥ï¥´¥ó¡¢eK¥¯¥í¥¹¤Î2¼Ö¼ï¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Àè¿Ê°ÂÁ´ÁõÈ÷¤ÎË¡µ¬¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤É¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡eK¥¯¥í¥¹¤Ï¿·¤¿¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤òÄÉ²Ã¤·¡¢¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊeK¥¯¥í¥¹¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âºÇ¤â¹â²Á¤Ê¥°¥ì¡¼¥É¤¬¡ÖT Premium 4WD¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹3395mm¡ßÁ´Éý1475mm¡ßÁ´¹â1670mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ï2495mm¡£ºÇÄãÃÏ¾å¹â¤ÏeK¥ï¥´¥ó¤ÈÆ±¤¸155mm¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¤Ï»°É©¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¢¥¤¥³¥ó¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥·¡¼¥ë¥É¡×¤òºÎÍÑ¡£Æ±¼Ò¤Î¡Ö¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥À¡¼PHEV¡×¤ä¡Ö¥Ç¥ê¥«D¡§5¡×¤Ë¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¿¥Õ¤Ê´é¤Ä¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¥á¥Ã¥²Ã¾þ¤ò»Ü¤·¤¿¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¥Ñ¡¼¥Ä¤ä15¥¤¥ó¥Á¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¡¢¥ë¡¼¥Õ¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¤Ê¤É¡¢´ðËÜÅª¤ÊÁõÈ÷¤¬Á´¼Ö¤Ë¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢T Premium¤Ï¥ë¡¼¥Õ¥ì¡¼¥ë¤¬¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÇÁõÃå²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ï¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤·¤¿ÍÎÁ¿§¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥¢¥¤¥Ü¥ê¡¼¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¡×¤ò´Þ¤á¡¢¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤È2¥È¡¼¥ó¤ò¤¢¤ï¤»¤¿Á´10¿§¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥«¥é¡¼¤ÏÁ´¼Ö¶¦ÄÌ¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥·¡¼¥È¤ÎÁÇºà¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯À¸ÃÏ¤òºÎÍÑ¡£
¡¡±¿Å¾ÀÊ¼þ¤ê¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥Á¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤äËÜ³×´¬¤¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¡Ü¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Ò¡¼¥¿¡¼¡¢¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Á´¥°¥ì¡¼¥É¤ËÉ¸½à¤ÇÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÅÅÆ°³ÊÇ¼¼°¥É¥¢¥ß¥é¡¼¤ä¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¼°¥Õ¥ë¥ª¡¼¥È¥¨¥¢¥³¥ó¤¬É¸½àÁõÈ÷¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡µ¡Ç½ÁõÈ÷¤Ç¤Ï¡¢T Premium¤Ï²¼°Ì¥°¥ì¡¼¥É¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥ª¡¼¥È¥Ö¥ì¡¼¥¥Û¡¼¥ë¥Éµ¡Ç½ÉÕ¤ÅÅÆ°¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¥Ö¥ì¡¼¥¤ä¥Ñ¥É¥ë¥·¥Õ¥È¤¬É¸½àÁõÈ÷¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ÂÁ´ÁõÈ÷¤Ï¾×ÆÍÈï³²·Ú¸º¥Ö¥ì¡¼¥¤äÆ§¤ß´Ö°ã¤¤¾×ÆÍËÉ»ß¥¢¥·¥¹¥È¤Ê¤É¤ò´Þ¤à¡Öe-Assist¡×¤òÁ´¥°¥ì¡¼¥É¤ËÅëºÜ¡£º£²ó¤Î°ìÉô²þÎÉ¤Ç¤Ï¾×ÆÍÈï³²·Ú¸º¥Ö¥ì¡¼¥¤Î·Ù¹ðÅôÀ©¸æ¤ÈÉ½¼¨¤ÎÊÑ¹¹¤ÈÄÉ²Ã¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢Ë¡µ¬¤ËÂÐ±þ¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡SRS¥¨¥¢¥Ð¥Ã¥°¤Ï±¿Å¾ÀÊ¤È½õ¼êÀÊ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥µ¥¤¥É¥¨¥¢¥Ð¥Ã¥°¤ä¥«¡¼¥Æ¥ó¥¨¥¢¥Ð¥Ã¥°¤âÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡T Premium¤Ï360ÅÙ¥â¥Ë¥¿¡¼¤Î¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥¢¥é¥¦¥ó¥É¥â¥Ë¥¿¡¼¡×¤È¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ë¡¼¥à¥ß¥é¡¼¡×¤¬¤È¤â¤ËÁõÃå¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢»°É©½é¤Î¹âÂ®Æ»Ï©Æ±°ì¼ÖÀþ±¿Å¾»Ù±çµ»½Ñ¡ÖMI-PILOT¡Ê¥Þ¥¤¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¡Ë¡×¤âÉ¸½àÁõÈ÷¡£
¡¡¥Þ¥¤¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥À¥×¥Æ¥£¥Ö¥¯¥ë¡¼¥º¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡ÊACC¡Ë¤ä¼ÖÀþ°Ý»ý»Ù±çµ¡Ç½¡ÊLKA¡Ë¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï¡¢660cc¤ÎÄ¾Îó3µ¤Åû¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¥â¡¼¥¿¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅëºÜ¤·¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÏCVT¤òºÎÍÑ¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢T Premium 4WD¤Î²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤Ï210Ëü6500±ß¤Ç¡¢ºÇ°Â¥â¥Ç¥ë¡ÖG 2WD¡×¡Ê174Ëü3500±ß¡Ë¤È¤Î²Á³Êº¹¤Ï36Ëü3000±ß¤Ç¤¹¡£