¸µ£Î£È£ËÈþ¿Í¥¢¥Ê¡¡¾×·â¹ðÇò¡Ö¥À¥áÃË¥Û¥¤¥Û¥¤¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤ë¡¡²áµî¤ÎÃË¤Ï¡ÖÉâµ¤ÃË¤È¤«º¾µ½ÃË¡×¡¡¥í¥ó¥Ï¡¼ÁûÁ³¡ÖÉÝ¤¨¤¨¡×¡Ö¥ä¥Ð¤¤¡×
¡¡£³·î¤Ë£Î£È£Ë¤òÂà¶É¤·¤¿ÃæÀî°ÂÆà¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬£µÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¥í¥ó¥É¥ó¥Ï¡¼¥Ä¡×¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¥ª¥ó¥Ê¤Î¼«Ê¬ÈÖÉÕ¡×´ë²è¤Ë¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¡¢·§ÅÄÍË»Ò¡¢ÅçºêÍÚ¹á¤é¤È»²Àï¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥í¥ó¥Ï¡¼¡×½éÅÐ¾ì¤Ç¡¢ÃËÀ¥²¥¹¥È¤ÎÎëÌÚ¤â¤°¤é¤Ë¤è¤ë¡ÖÉÕ¤¹ç¤¤¤¿¤¤¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç£·¿ÍÃæºÇ²¼°Ì¤Ë·âÄÀ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥À¥áÃË¡×¤Ë¹¥¤«¤ì¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö»ä¡¢Í§Ã£¤Ë¡Ø¥À¥áÃË¥Û¥¤¥Û¥¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤ó¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¬´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¸À¤¤¡¢²áµî¤â¥À¥áÃË¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÉâµ¤ÃË¤È¤«º¾µ½ÃË¤È¤«¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¡ÖÉÝ¤¨¤¨¡×¡Ö¥ä¥Ð¤¤¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£