ÀÐÅÄ¤Ò¤«¤ê¡¡¤Þ¤µ¤«¡Ö°¦¼Ö¡×£±£³Ç¯¤ÇÁö¹Ôµ÷Î¥ÃÏµå£¶¼þ£²£²Ëü¥¥í¤Î¹ñ»º¼Ö¡¡»Å»ö¸½¾ì¤Ï¡ÖÁ´Éô¼«Ê¬¤Ç±¿Å¾¡×¤Ë²ñ¾ì¶Ã¤
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀÐÅÄ¤Ò¤«¤ê¤¬£·Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±ÇÁüÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö£Ì£å£í£é£î£ï¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡Ö¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È²°Âæ£²¡Á¥ë¡¦¥â¥ó¥É¥¥¡Á¡×¤ÎÇÛ¿®µÇ°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë£×£Å£Ó£Ô¡¥¤Î¿À»³ÃÒÍÎ¡¢±ÊÀ¥¤æ¤º¤Ê¡¢£Â¡õ£Ú£Á£É¤ÎÌð²ÖóÕ¡¢¶¶ËÜ¥Þ¥Ê¥ß¡¢ÃÝÃæÄ¾¿Í¡¢ÀõÌî¤æ¤¦»Ò¤é¤È½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤Ç¤Ï¿À»³¤¬Å·ºÍ¥Õ¥ì¥ó¥Á¥·¥§¥Õ¡¦æÆÂÀÌò¤ò±é¤¸¤ë¡£ÀÐÅÄ¤ÏÁ°ºî¤Ë°ú¤Â³¤¤Î½Ð±é¤ÇÃÝÃæ¤È¤ÎÉ×ÉØÌò¡£»£±Æ¤ò¡Ö¤¤¤Ä¤â¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡ÈÁêËÀ¡É¤È¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö°¦¼Ö¡×¤È²óÅú¡£¡Ö»ä¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¼Ö¤¬¹¥¤¤Ç¸½¾ì¤Ï¡¢Á´Éô¼«Ê¬¤Ç¹Ô¤¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò£³£°Ç¯¤¯¤é¤¤´Ó¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤Î°¦¼Ö¤Ï£±£³Ç¯¤Ç£²£²Ëü¥¥í¡Ê¤ÎÁö¹Ôµ÷Î¥¡Ë¡£ÃÏµå£±¼þ£´Ëü¥¥í¤Ç¤¹¤«¤é£¶¼þ¶á¤¯¤³¤Î»Ò¤È°ì½ï¡£ËÜÅö¤Ë¤ªÍø¸ý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢²ñ¾ì¤Î´ÑµÒ¤â¤¶¤ï¤Ä¤¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡¡¼Ö¼ï¤Ï¡Ö¹ñ»º¼Ö¡×¤À¤È¤âÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÂÎ¤Î°ìÉô¤Î¤è¤¦¤ÊºÇ¹â¤ÎÁêËÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢Ì£Êý¤Ç¤¢¤ê¡¢¿ÆÍ§¤Ç¤¢¤ê¡¢»ä¤ÎÉô²°¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¿ÍÀ¸£±£³Ç¯°ì½ï¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£