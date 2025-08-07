¡Ú¹Ã»Ò±à¡ÛÄÅÅÄ³Ø±à¤¬¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¡¡£±£²²ó¤òÅê¤²¤¿¥¨¡¼¥¹·¬»³¡Öµ¤ÎÏ¤Ç¤ä¤ê¤¤Ã¤¿¡×
¡¡Âè£±£°£·²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤ÎÂè£³ÆüÂè£³»î¹ç¡Ê£·Æü¡¢¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ï¡¢ÄÅÅÄ³Ø±à¡Ê»°½Å¡Ë¤¬±ÃÌÀ¡Êºë¶Ì¡Ë¤ò±äÄ¹£±£²²ó¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ÎËö¡¢£´¡½£µ¤Ç¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¡££±¿Í¤Ç£±£³£¸µå¤òÅê¤²È´¤¤¤¿¥¨¡¼¥¹·¬»³¤Ï¡Öµ¤ÎÏ¤Ç¤ä¤ê¤¤Ã¤¿¡×¤È°ÂÅÈ¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢ÂçÎ³¤Î´À¤ò¤Ì¤°¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï±äÄ¹Àï¤ò·Þ¤¨¡¢Ìµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Ç¤â¥·¡¼¥½¡¼¥²¡¼¥à¡£Áê¼ê¤¬Ê»»¦ÂÇ¤ËÅÝ¤ì¤¿£±£²²ó¤Î¹¶·â¤Ç°ËÆ£¡Ê£³Ç¯¡Ë¤ÎÀäÌ¯¤ÊÁ÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤ËÁê¼ê¤Î°Á÷µå¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¤Ä¤¤¤ËÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤¿½Ö´Ö¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£Ãç´Ö°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÈÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤¿¥¨¡¼¥¹¤Ï¡¢¡Öµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤é¤µ¤º¡¢°ì²ó°ì²ó»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÏÓ¤ò¿¶¤Ã¤ÆÅê¤²¤ë¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÇò¤¤»õ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤«¤é£±£´£°¥¥íÁ°¸å¤ÎÄ¾µå¤ä¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÃæ¿´¤ËÁê¼êÂÇÀþ¤òËÝ¤í¤¦¡£ÃæÈ×¤Ë¤Ï°ì»þÆ±ÅÀ¤È¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¸¤»ô¡Ê£³Ç¯¡Ë¤È¸ÆµÛ¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÍ×½ê¤òÄù¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢£´£·ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿º´ÀîÎµÏ¯´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡ÖÉáÃÊ¤«¤é¤ÎÇ´¤ê¶¯¤µ¤òÂçÉñÂæ¤ÇÈ¯´ø¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£´¶¼Õ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¤ÈÇ´Åê¤·¤¿¥¨¡¼¥¹º¸ÏÓ¤ò¤¿¤¿¤¨¤Ä¤Ä¡¢¡Ö»ä¤¬¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢Áª¼ê¤¬¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£ÃÂÀ¸Æü¤Ë¤³¤ÎÂçÉñÂæ¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤Æ¤¤¤¿¡£