LE SSERAFIM¡¢2025Ç¯¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÇºÇÂ¿ºÆÀ¸¤µ¤ì¤¿Âè4À¤ÂåK-POP¥¬¡¼¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ë
LE SSERAFIM¤¬¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë²»¸»¥Á¥ã¡¼¥È¤ÇÂè4À¤ÂåK-POP¥¬¡¼¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÎºÇ¹â½ç°Ì¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
8·î6Æü¡¢Billboard France¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢LE SSERAFIM¤¬¡Ö2025Ç¯¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯ºÆÀ¸¤µ¤ì¤¿K-POP¥°¥ë¡¼¥×¡×¤Ç6°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»º¶È¥Ç¡¼¥¿Ä´ºº²ñ¼Ò¤Î¥ë¥ß¥Í¥¤¥È¡ÊLuminate¡Ë¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤Ë½¸·×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢LE SSERAFIM¤ÏÂè4À¤Âå¥¬¡¼¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¹â¤¤½ç°Ì¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë±Æ¶ÁÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£¥¬¡¼¥ë¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢BLACKPINK¡Ê3°Ì¡Ë¤Ë¼¡¤¤¤Ç2ÈÖÌÜ¤Ë¹â¤¤½ç°Ì¤òµÏ¿¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢LE SSERAFIM¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¥Ä¥¢¡¼¤äÃ±ÆÈ¸ø±é¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¸½ÃÏ¤Î²»³Ú»Ô¾ì¤Ç°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¤ß¤»¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢LE SSERAFIM¤Î¿Íµ¤¤Î¹â¤µ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
LE SSERAFIM¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¶¯ÎÏ¤Ê³Ú¶Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯3·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿5th Mini Album¡ØHOT¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖHOT¡×¤Ï¡¢È¯É½¤«¤éÌó5¥«·î¤¬·Ð¤Ã¤¿¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢MelOn¡¢Bugs¡¢Genie¤Ê¤É¡¢´Ú¹ñ¤Î¼çÍ×²»¸»¥Á¥ã¡¼¥È¤Ë¥Á¥ã¡¼¥È¥¤¥ó¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î²»¸»¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥àSpotify¤Ç¤Ï¡¢¡ÖHOT¡×¤¬¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°ÎßÀÑºÆÀ¸1²¯²óÆÍÇË¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢7·î21Æü¤ËSpotify¤¬È¯É½¤·¤¿2025Ç¯¾åÈ¾´ü¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¥ê¥¹¥È ¡ÊGlobal Impact List¡Ë¡×¤Ç¡¢K-POP¥¬¡¼¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæ¤ÇºÇ¹â½ç°Ì¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢2025Ç¯¾åÈ¾´ü¡¢´Ú¹ñ¤ò½ü¤¯À¤³¦Ãæ¤Î¹ñ¤äÃÏ°è¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯Ä°¤«¤ì¤¿´Ú¹ñ²Î¼ê¤Î³Ú¶Ê¤òÁªÄê¤·¤¿¥ê¥¹¥È¡£LE SSERAFIM¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ²»³Ú»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÀ®²Ì¤¬ÆÃ¤ËÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£7·î16Æü¤Ë¥ë¥ß¥Í¥¤¥È¡ÊLuminate¡Ë¤¬È¯É½¤·¤¿¡Ö2025Ç¯¾åÈ¾´ü²»³ÚÊó¹ð½ñ ¡Ê2025 Midyear Music Report¡Ë¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢LE SSERAFIM¤Î5th Mini Album¡ØHOT¡Ù¤¬¡¢²»È×Çä¾åËç¿ô¤ò½¸·×¤·¤¿¡ÖU.S.Top10 CD Albums¡×¤Ç9°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£Æ±¥Á¥ã¡¼¥È¤Ë¥Á¥ã¡¼¥È¥¤¥ó¤·¤¿K-POP¥¬¡¼¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÏLE SSERAFIM¤¬Í£°ì¤Ç¤¢¤ê¡¢5¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¢¥á¥ê¥«¸½ÃÏ¤Ë¤ª¤±¤ë¿Íµ¤¤Î¹â¤µ¤È°µÅÝÅª¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤ò³ÎÇ§¤µ¤»¤¿¡£
LE SSERAFIM¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£8·î6Æü¤Ë¡ÖUSEN¡×¤¬ÆÈ¼«¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡Ö2025Ç¯7·î ·î´Ö USEN HIT¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢LE SSERAFIM¤¬º£Ç¯6·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿ÆüËÜ4th¥·¥ó¥°¥ë DIFFERENT¤Î¼ýÏ¿¶Ê¡ÖKawaii ¡ÊProd. Gen Hoshino¡Ë¡×¤¬¡¢¡Ö·î´Ö USEN HIT SNS¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç8°Ì¡¢¡Ö·î´Ö USEN HIT ÍÎ³Ú¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢¤¤¤º¤ì¤â³Æ¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÇK-POP¥¬¡¼¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤ÆÍ£°ì¥Á¥ã¡¼¥È¥¤¥ó¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¿Íµ¤¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£LE SSERAFIM¤ÎºÇ¿·¶Ê¡ÖKawaii ¡ÊProd. Gen Hoshino¡Ë¡×¤Ï¡¢¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤ëÆüËÜ¤Î¥È¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢À±Ìî¸»¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ª¤è¤Óºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡¦ºî»ì¤ò¼ê³Ý¤±¡¢HUH YUNJIN¤¬À±Ìî¸»¤È¶¦¤Ë±Ñ¸ì²Î»ì¤Îºî»ì¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£¡ÖKawaii ¡ÊProd. Gen Hoshino¡Ë¡×¤Ï¡¢Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡ØMy Melody & Kuromi¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¹¥±¡¼¥ë¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
LE SSERAFIM¤Ï¡¢¡Ø2025 LESSERAFIM TOUR EASY CRAZY HOT IN ASIA¡Ù¤ò³«ºÅÃæ¡£Á´ÀÊ´°Çä¤òµÏ¿¤·¤¿ÂæËÌ¡¢¹á¹Á¡¢¥Þ¥Ë¥é¸ø±é¤òÀ¹¶·Î¢¤Ë½ª¤¨¤¿5¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢8·î9¡Á10Æü¤Ë¥Ð¥ó¥³¥¯¡¢8·î16Æü¤Ë¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç¸ø±é¤òÂ³¤±¤ë¡£
JAPAN OFFICIAL SITE https://www.le-sserafim.jp
