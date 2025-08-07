¹À¥¤¹¤º¡¢10Ç¯Á°¤Î¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤ò½Ò²û¡Ö¤¢¤Î»þ¤Î¼«Ê¬¤ò²¥¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¹À¥¤¹¤º¤¬7Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø±ó¤¤»³¤Ê¤ß¤Î¸÷¡Ù´°À®ÈäÏªÉñÂæ°§»¢¤Ë¡¢Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¡¢µÈÅÄÍÓ¡¢¾¾²¼Þ«Ê¿¡¢»°±ºÍ§ÏÂ¡¢ÀÐÀî·Ä´ÆÆÄ¤È¶¦¤Ë½ÐÀÊ¡£10Ç¯Á°¤Ë¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿²áµî¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ª¸ß¤¤¸«¤Ä¤á¹ç¤¦¹À¥¤¹¤º¡õÆó³¬Æ²¤Õ¤ß
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢1989Ç¯¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹ºÇ¹â¤ÎÊ¸³Ø¾Þ¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥Ã¥«¡¼¾Þ¡¢2017Ç¯¤Ë¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¸³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢Æó¤Ä¤ÎÀ¤µª¤òÂåÉ½¤¹¤ë¾®Àâ²È¤È¤Ê¤Ã¤¿¥«¥º¥ª¡¦¥¤¥·¥°¥í¤ÎÄ¹ÊÔ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤Ç¤¢¤ëÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò¡¢ÀÐÀî´ÆÆÄ¤¬±Ç²è²½¡£1950Ç¯ÂåÄ¹ºê¤È1980Ç¯Âå¥¤¥®¥ê¥¹¤òÀ¸¤¤ë3¿Í¤Î½÷¤¿¤Á¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¿¿¼Â¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡1950Ç¯Âå¤ÎÄ¹ºê¤ÇÃÄÃÏ¤Ë½»¤àÀì¶È¼çÉØ¡¦½ïÊý±Ù»Ò¤ò±é¤¸¤ë¹À¥¤Ï¡¢±Ù»Ò¤¬Ä¹ºê¤Ç½Ð²ñ¤¦½÷À¡¦º´ÃÎ»ÒÌò¤ÎÆó³¬Æ²¤È¤Î¶¦±é¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤¹¤´¤¯ÎÏ¶¯¤¯¤Æ¡¢·é¤¤ÌÜ¤òº´ÃÎ»Ò¤µ¤ó¤òÄÌ¤·¤Æ´¶¤¸¤Æ¡¢±Ù»Ò¤¬¤³¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë·Ê¿§¤¬º£¸«¤¨¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤¹¤´¤¯¼Â´¶¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£
¡¡¹À¥¤È¸«¤Ä¤á¹ç¤Ã¤¿Æó³¬Æ²¤Ï¡Ö¤ªÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×¤È¾È¤ì¡¢¹À¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ª¼Çµï¤ò¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤µ¤ÈÀÅ¤«¤Ê¶¯¤µ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¡¢ËÜÅö¤ËºÂÄ¹¤È¤·¤Æ¤¹¤´¤¯Íê¤ì¤ë½Ö´Ö¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡£¤¹¤´¤¯Ç¯¤Ï¶á¤¤¡¢¤Ç¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇ¯²¼¤ÎÊý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢ËÜÅö¤ËÍê¤ì¤ëÂ¸ºß¤À¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦É÷¤Ë¤´°ì½ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè78²ó¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤ÇËÜºî¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢10Ç¯¤Ö¤ê¤Ë2ÅÙÌÜ¤Î¥«¥ó¥Ì¤Ø¤ÈË¬¤ì¤¿¹À¥¤Ï¡¢´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤½¤ì¡¢¤¹¤´¤¤º£²ó¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢10Ç¯Á°¤Îµ²±¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¶ì¾Ð¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Ð¤Ã¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤È¤¤¤¦Âç¤¤µ¤È¤«¤¹¤´¤µ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬Á´Á³Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¡Ø¤ï¡¼¡¢±ó¤¤³¤³°¤Ë¹Ô¤±¤ë¡¼¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÜÅö¤Ëº£»×¤¨¤Ð¤¢¤Î»þ¤Î¼«Ê¬¤ò²¥¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤¯¤é¤¤ìÔÂô¤Ê·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¡×¤È²áµî¤Î¼«¿È¤ò¸Ü¤ß¤Ä¤Ä¡¢¡Ö±Ç²è°¦¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤ë³¹¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤ÊÈ¿±þ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿»Ñ¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç¸«¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È¡¢»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æº£¡¢²þ¤á¤Æ¤½¤¦»×¤¨¤ë¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡±Ç²è¡Ø±ó¤¤»³¤Ê¤ß¤Î¸÷¡Ù¤Ï¡¢9·î5Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¡¡±Ç²è¡Ø±ó¤¤»³¤Ê¤ß¤Î¸÷¡Ù¤Ï¡¢9·î5Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£