¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¤ä¤¹»Ò¤Ø¤ÎË½¸ÀÁûÆ°¤«¤é1Ç¯¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë·ÝÇ½³¦¤òÄÉÊü¤µ¤ì¤¿¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤ËÉüµ¢ÂÔË¾ÏÀ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡7·î29Æü¤Ë¤ÏX¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¡¢¿Æ»Ø¤òÎ©¤Æ¤¿¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤È¡¢¡ØWEB½÷À¼«¿È¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢¡Ô¤ß¤ó¤Ê¤³¤Ã¤½¤ê¤©µ×¤·¤Ö¤ê¡¡³èÆ°µÙ»ß¤·¤Æ¤«¤é¤â¤¦¤¹¤°1Ç¯¡¢¿§¡¹¤æ¤Ã¤¯¤ê¹Í¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡¡¤â¤¦¾¯¤·¤ªµÙ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡¡¤Ò¤È¤Þ¤º¶á¶·Êó¹ð¡ª¸µµ¤¤Ç¤¹¡ª ¤¢¤ÈºÇ¶á±ù¤Ã»Ò¤¥¤Þ¤ì¤¿¡Ê¤«¤î¤£¤¹¤®¡Ë¡Õ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£
¡¡¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Î³èÆ°ºÆ³«¤Î¾ì½ê¤È¤·¤ÆX¾å¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤ÎÉü³è¤òË¾¤àÀ¼¤¬Â¿¤¯ÊÂ¤Ö¡£
¡Ô¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Î¥é¥¸¥ªÉü³è¤·¤Ê¤¤¤«¤Ê¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤Ç¤âÎÉ¤¤¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Õ
¡Ô¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó³èÆ°µÙ»ß¤·¤Æ1Ç¯·Ð¤Ä¤Î¤«¤¢¤Î¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¤ÊÆ¬¤Î¤ª¤«¤·¤¤¥é¥¸¥ª¤Þ¤¿Ä°¤¤¿¤¤¤ó¤À¤±¤É¤Ê¤¡¡Õ
¡ÔANNÌÌÇò¤¯¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¿¤«¤é¡¢¾®¤µ¤¤¶É¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¥é¥¸¥ª¤«¤éÉüµ¢¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤¡¡Õ
¡¡¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ï2021Ç¯4·î¤«¤é¿¼Ìë¥é¥¸¥ª¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷·Ï¡Ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¤¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ê·Á¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¤È¸ì¤ë¤Î¤ÏÊüÁ÷ºî²È¤À¡£
¡Ö¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ï2024Ç¯8·î2Æü¡¢¤ä¤¹»Ò¤µ¤ó¤ÎX¤Ø¤ÎÅê¹Æ¡Ô¤ä¤¹»Ò¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¡À¸¤¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç°Î¤¤¤Î¤Ç³§¡¡Í¥¾¡¤Ç¡¼¤¹¡Õ¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ô¤ª¤Þ¤¨¤Ï°Î¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»à¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¡¼¤¤¡¡Í½ÁªÇÔÂà¤Ç¡¼¤¹¡Õ¤È°úÍÑ¥³¥á¥ó¥È¤òÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£Åê¹Æ¤Ï¤¹¤°¤Ëºï½ü¤µ¤ì¤ë¤â¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤¬³È»¶¤·ÌäÂê¤¬É½ÌÌ²½¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢5Æü¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷Í½Äê¤À¤Ã¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤ÏµÙ»ß¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤Ë¡£Åê¹Æ¤ËÂÐ¤¹¤ë¼Õºá¤äÊÛÌÀ¤Îµ¡²ñ¤ÏÍ¿¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¥ê¥¹¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÈºÇ½ª²ó¡É¤òÊ¹¤±¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÈÖÁÈ¤¬½ªÎ»¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤È¤â¤È¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ï¹¥É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ï»ý¤ÁÁ°¤ÎÌÀ¤ë¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Ï¡È¥¢¥ó¥Á¡É¤Ë¸øÁ³¤ÈÈ¿ÏÀ¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ»õ¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÊüÁ÷»þ´Ö¤Ï·îÍË¿¼Ìë3»þ¤«¤é4»þÈ¾¤È¡È¿¼¤¤¡É»þ´ÖÂÓ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î»þ´Ö¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ïµ®½Å¤Ê¤¿¤á¡¢¡È¿´¤Î»Ù¤¨¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ê¥¹¥Ê¡¼¤¬Â¿¤¯¤¤¤¿¤Î¤Ï³Î¤«¤Ç¤¹¡£¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ï2024Ç¯4·î¤«¤é³¤³°¤Ø°Ü½»¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î´Ö¤â¥ê¥â¡¼¥ÈÀ¸ÊüÁ÷¤ò»î¤ß¤ë¤Ê¤É¡¢ËÜ¿Í¤ÎÈÖÁÈ¤Ø¤Î»×¤¤Æþ¤ì¤â´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦ÊüÁ÷ºî²È¡Ë
¡¡¤Þ¤¿¡¢Éüµ¢ÏÀ¤¬¶¯¤Þ¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Ë½¸ÀÁûÆ°¤Î¡ÈÈï³²¼Ô¡É¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ÎÊÑ²½¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤ä¤¹»Ò¤µ¤ó¤ÏÅö»þ¡¢¤Þ¤µ¤ËÈô¤ÖÄ»¤òÍî¤È¤¹Àª¤¤¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¹¥´¶ÅÙ¤Î¹â¤¤·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½ÐÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡È¤¤¤¤¿Í¥¥ã¥é¡É¤Ë¤Ï¤½¤í¤½¤í¸Â³¦¤â¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢8·î2Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø·ÝÇ½¿Í¤¬ËÜµ¤¤Ç¹Í¤¨¤¿¡ª ¥É¥Ã¥¥êGP¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Ë½¸À¤òÅÇ¤¯¡ÈÎ¢¤Î´é¡É¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¤Ê¤É¡¢¹¥´¶ÅÙ¤Ë±¢¤ê¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡È¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç°¤¯¤Ê¤¤¡É¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤â¤Ç¤Æ¤¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡º£ÅÙ¤³¤½Ë½¸À¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤¬¡Ä¡Ä¡£