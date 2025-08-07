£×£Å£Ó£Ô¡¥¿À»³ÃÒÍÎ¡¢³¤³°¤Î»Å»ö¤ÎÅÔ¹ç¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥ÈÉÔºß¤ÎÃæÂ¼³¤¿Í¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¼ä¤·¤¤¡×
¡¡¡Ö£×£Å£Ó£Ô¡¥¡×¤Î¿À»³ÃÒÍÎ¤¬£·Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡Ö¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È²°Âæ£²¡Á¥ë¡¦¥â¥ó¥É¥¥¡Á¡×¤ÎÇÛ¿®µÇ°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡£´·î´ü¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È²°Âæ¡×¤Î¥·¡¼¥º¥ó£²¡£¥·¡¼¥º¥ó£±¤«¤é°ú¤Â³¤¡¢Ì£³Ð¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿Å·ºÍ¥Õ¥ì¥ó¥Á¥·¥§¥Õ¡¦æÆÂÀÌò¤ò¿À»³¡¢Ì£³Ð¤Ë¤ÏÍ¥¤ì¤ë¤â¤Î¤ÎÎÁÍý¤ÏÁ´¤¯¤Ç¤¤Ê¤¤Íî¤Á¤³¤Ü¤ì¸µÉû½»¿¦¡¦µ±¸µÌò¤ò¡Ö£Ô£ò£á£ö£é£ó¡¡£Ê£á£ð£á£î¡×¤ÎÃæÂ¼³¤¿Í¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿À»³¤ÏÁêËÀ¤È¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤òÊ¹¤«¤ì¡¢¡Ö¥®¥¿¡¼¡×¤È²óÅú¡£¡Ö°ìÈÖ¿·¤·¤¤¤Î¤Ç£±¤«·îÁ°¤ËÇã¤Ã¤¿¤â¤Î¡£¸Å¤¤¤Î¤Ç£±£±Ç¯¤°¤é¤¤¡£ÁêËÀ¡Ê¡á¥®¥¿¡¼¡Ë¤¬£²£°¿Í¡ÊËÜ¡Ë¤¤¤ë¡£Áª¤ó¤Ç¸½¾ì¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯¤Î¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¡£º£¡¢¤Þ¤¿¥ª¡¼¥À¡¼¥á¥¤¥É¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤ËÈ¯Ãí¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤¢¤ë¡£Âç»ö¤ÊÁêËÀ¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î£¸¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Â¡õ£Ú£Á£É¡Ê¥Ð¥ó¥¶¥¤¡Ë¡×¤ÎÌð²ÖóÕ¤Ï¡Ö¥¨¥ì¥¥Ù¡¼¥¹¡×¤È²óÅú¡£¡Ö»ä»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤ç¤¦¤â£±»þ´Ö¤Û¤ÉÁ°¤Þ¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢±éÁÕ¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡££±£°Ç¯Á°¤ËÇã¤Ã¤Æ¡¢¸½Ìò¤Î°ìËÜ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÂ¼¤Ï³¤³°¤Î»Å»ö¤ÎÅÔ¹ç¤ÇÅÐÃÅ¤¬¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÉÔºß¡£¿À»³¤Ï¡Ö¡Ø³¤³°¤Î»Å»ö¤Î¤¿¤á¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¤á¤Ã¤Á¤ã³Ê¹¥¤¤¤¤¤ä¤ó¡×¡£¼ä¤·¤¤¤«¤òÊ¹¤«¤ì¡Ö°Æ³°¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¤È¾È¤ì±£¤·¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£··î£³£±Æü¤«¤é£Î£Ô£Ô¥É¥³¥â¤Î±ÇÁüÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö£Ì£å£í£é£î£ï¡×¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¡£