¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Å´·ì¤Î¥ª¥ë¥Õ¥§¥ó¥º¡Ù¿·ºîÃ»ÊÔ¤Î¸ø³«·èÄê¡¡¡Ø¥¦¥ë¥º¥Ï¥ó¥È¡Ù¤ÈÆ±»þ¾å±Ç¡¡ÆÃÊóPV¡õ¿·ºî¥«¥Ã¥È¤â²ò¶Ø
¡¡2015Ç¯10·î¤ÎÊüÁ÷³«»Ï¤«¤é10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Å´·ì¤Î¥ª¥ë¥Õ¥§¥ó¥º¡Ù¤Ç¡¢10·î31Æü¤è¤ê·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤ë¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕºîÉÊ¤ÎÆÃÊÌÊÔ½¸ÈÇ¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Å´·ì¤Î¥ª¥ë¥Õ¥§¥ó¥º ¥¦¥ë¥º¥Ï¥ó¥È -¾®¤µ¤ÊÄ©Àï¼Ô¤Îµ°À×¡¾¡Ù¤ÎÆ±»þ¾å±ÇºîÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢10¼þÇ¯µÇ°¿·ºîÃ»ÊÔ¡ØËë´Ö¤Þ¤¯¤¢¤¤¤ÎÜ¸¤¯¤µ¤Ó¡Ù¤Î¾å±Ç¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤Þ¤¿ÆÃÊÌÊÔ½¸ÈÇ¡Ø¥¦¥ë¥º¥Ï¥ó¥È¡Ù¤Î¡Ö¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡×¤È¡¢ÆÃÊÌÊÔ½¸ÈÇ¡Ø¥¦¥ë¥º¥Ï¥ó¥È¡Ù¡¿Æ±»þ¾å±Ç ¿·ºîÃ»ÊÔ¡ÖËë´Ö¤Þ¤¯¤¢¤¤¤ÎÜ¸¤¯¤µ¤Ó¡×¤Î¡Ö10¼þÇ¯ÆÃÊóPV¡×¤â¿·¤¿¤Ë¸ø³«¡£¿·µ¬¥«¥Ã¥È¤â²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û10¼þÇ¯µÇ°¿·ºîÃ»ÊÔ¡ØËë´Ö¤Þ¤¯¤¢¤¤¤ÎÜ¸¤¯¤µ¤Ó¡Ù¤Î¿·ºî¥«¥Ã¥È
¡¡¡ØÅ´·ì¤Î¥ª¥ë¥Õ¥§¥ó¥º¡Ù¤Ï¡¢2015Ç¯¡Á2017Ç¯¡ÊÂè1´ü¡¢Âè2´ü¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢Ì±´Ö·ÙÈ÷²ñ¼Ò¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¾¯Ç¯¤¿¤Á¤¬¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤òµÔ¤²¤Æ¤¤¿Âç¿Í¤ËÈ¿´ú¤òËÝ¤·¡¢²ÐÀ±¤ò¿¢Ì±ÃÏ°·¤¤¤¹¤ëÃÏµå¤Î»ÙÇÛ¼Ô¤¿¤Á¤ËÀï¤¤¤òÄ©¤à¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÏËÜºî¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¶âÀ±¤Î¾¯Ç¯¥¦¥£¥¹¥¿¥ê¥ª¡¦¥¢¥Õ¥¡¥à¤È¡¢¡Ö¥¦¥ë¥º¥Ï¥ó¥È¡×¤Î¿åÀè°ÆÆâ¿Í¥³¥ë¥Ê¥ë¡¦¥³¡¼¥µ¡¢¤½¤·¤Æ¥¦¥£¥¹¥¿¥ê¥ª¤¿¤Á¤¬½Ð²ñ¤¦¾¯½÷¡¢¥«¥Á¥å¥¢¡¦¥¤¥Î¡¼¥·¡¼¤Î¸å¤í¤Ë¤Ï¡¢¥¦¥£¥¹¥¿¥ê¥ª¤¬Åë¾è¤¹¤ë¥¬¥ó¥À¥à¡¦Ã¼¤ÏÇòÀ±¤¸¤í¤Ü¤·¤¬ÐÊ¤ß¡¢Èà¤é¤òÆ³¤¯¥¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤â¤¢¤ë¡¢¥¦¥ë¥º¥Ï¥ó¥È¤Î¥ê¥ó¥°¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤ÏÆ±»þ¾å±Ç¤Î¿·ºîÃ»ÊÔ¡ÖËë´Ö¤Þ¤¯¤¢¤¤¤ÎÜ¸¤¯¤µ¤Ó¡×¤«¤é¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î»°Æü·î¡¦¥ª¡¼¥¬¥¹¤È¥¬¥ó¥À¥à¡¦¥Ð¥ë¥Ð¥È¥¹¤Ê¤É¤Î¿·µ¬¥«¥Ã¥È¤â½é²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡10¼þÇ¯ÆÃÊóPV¸ø³«¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ÆÃÊÌÊÔ½¸ÈÇ¡Ø¥¦¥ë¥º¥Ï¥ó¥È¡Ù¤è¤ê¥¦¥£¥¹¥¿¥ê¥ª¡¦¥¢¥Õ¥¡¥àÌò¤ÎÀ¸¶ðÎ¤Æà¡¢¤½¤·¤Æ¿·ºîÃ»ÊÔ¡ÖËë´Ö¤Þ¤¯¤¢¤¤¤ÎÜ¸¤¯¤µ¤Ó¡×¤è¤ê»°Æü·î¡¦¥ª¡¼¥¬¥¹Ìò¤Î²ÏÀ¾·ò¸ã¤è¤ê¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¤·¤¿¡£
¢£¥¥ã¥¹¥È¥³¥á¥ó¥È
¡ÚÀ¸¶ðÎ¤Æà¡¿¥¦¥£¥¹¥¿¥ê¥ª¡¦¥¢¥Õ¥¡¥àÌò¡Û
¡ØÅ´·ì¤Î¥ª¥ë¥Õ¥§¥ó¥º¡Ù10¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
¥¦¥£¥¹¥¿¥ê¥ª¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤ì¤¿»ö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁÔÂç¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ë¡¢±é¤¸¤ëÀ¸¶ð¼«¿È¤Ï°µÅÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬
¥¦¥£¥¹¥¿¥ê¥ª¤ÎÀ®Ä¹¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤Ê¤ó¤È¤«´èÄ¥¤ë»ö¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£
À§Èó¡¢¡Ø¥¦¥ë¥º¥Ï¥ó¥È¡Ù¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú²ÏÀ¾·ò¸ã¡¿»°Æü·î¡¦¥ª¡¼¥¬¥¹Ìò¡Û
¡ØÅ´·ì¤Î¥ª¥ë¥Õ¥§¥ó¥º¡Ù¤ÎÊüÁ÷¤«¤éº£Ç¯¤Ç10Ç¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢
Å´²ÚÃÄ¤¬¡ÖËë´Ö¤ÎÜ¸¡×¤È¤¤¤¦·Á¤Ç³§ÍÍ¤ÎÁ°¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÅö¤Ë¤³¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤È¡¢´ò¤·¤µ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
ÄÉ¤¤¤«¤±Â³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¤Ë¡¢¤Þ¤¿Å´²ÚÃÄ¤È¤·¤Æ²ñ¤¨¤ë¤Î¤òÀ¨¤¯´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
10¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Ë¤Þ¤º¤Ï¡ÖËë´Ö¤ÎÜ¸¡×¤È¤¤¤¦·à¾ì¤Ç¤Î¿·¤¿¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢
¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¾¤Ë¤âÌÜÇò²¡¤·¤À¤È»Ç¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤â³§ÍÍ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç»ÅÊý¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡ØÅ´·ì¤Î¥ª¥ë¥Õ¥§¥ó¥º¡Ù10¼þÇ¯¤òÀ¹Âç¤Ë¡¢
¤½¤·¤Æ²æ¡¹¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡ª
